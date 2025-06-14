Депутат предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов

А также ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку

14 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов. Об этом парламентарий заявил в разговоре с ТАСС.

"С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов", – сказал депутат.

Парламентарий также предлагает "лимитировать количество попыток" сдачи теста на знание русского языка и стимулировать его изучение на родине мигрантов, чтобы дети приезжали уже подготовленными. Он считает недопустимым "мучить детей", которые не могут выучить язык.