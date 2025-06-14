Депутат предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов
А также ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку
14 июня 2025, 13:30, ИА Амител
Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов. Об этом парламентарий заявил в разговоре с ТАСС.
"С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов", – сказал депутат.
Парламентарий также предлагает "лимитировать количество попыток" сдачи теста на знание русского языка и стимулировать его изучение на родине мигрантов, чтобы дети приезжали уже подготовленными. Он считает недопустимым "мучить детей", которые не могут выучить язык.
"Если не могут поступить – не нужно мучиться, пусть дома ожидают возвращения родителей на родину", – заключил Нилов.
13:51:10 14-06-2025
А можно просто этих пассажиров отменить.
Без всякого тестирования.
Может тогда и русским достойную зарплату будут платить.
Ради наживы единиц страдает весь народ РФ
15:16:48 14-06-2025
откровенно дурная затея. ввезли - надо адаптировать. не получается - возвращать в естественную среду обитания. а вот изолировать их в собственных диаспорах без присмотру - черевато бандитизмом через 5-10 лет. можно спецклассы делать со спец режимом и подготовленным преподавательским составом, за счёт приглашающей организации.
15:57:54 14-06-2025
Отличная идея! Пусть оплачивают летсплы, школы, абсолютно всё если хотят жить в России, гражданство им выдавать только после 20 лет проживания в России. Да, так и надо. А уж через 10 лет государство будет решать давать им гражданство или нет.
16:02:42 14-06-2025
Пусть учатся в своих странах. Здесь только за деньги. Медобслуживание только платное. Никаких пенсий и льгот.
16:39:35 14-06-2025
Гость (16:02:42 14-06-2025) Пусть учатся в своих странах. Здесь только за деньги. Медобс... А вы думаете, эти дети всегда будут семилетними, или как?.. Раз они здесь, их нужно ассимилировать. А не изолировать, получая на итого подростков, почти не говорящих по-русски и не имеющих даже начального образования. Как вы думаете, они стихи писать пойдут или пополнят ряды организованной преступности?..
17:04:05 14-06-2025
Гость (16:02:42 14-06-2025) Пусть учатся в своих странах. Здесь только за деньги. Медобс... Однозначно, есть гражданство получает все льготы и обязанности ( в том числе воинская служба например) нет гражданства все за деньги, и никаких льгот. Не работает официально нет налоговых отчислений -нет льгот. И с какого перепуга маткапитал получают непонятно.
16:31:39 14-06-2025
А вообще зачем нам мигранты?
Правильно, незачем и не нужно их вообще сюда пускать.
16:35:44 14-06-2025
Бесплатное обучение,лечение и прочие плюшки у НАС для ГРАЖДАН РОССИИ.Ни в одной стране ничего бесплатно для чужаков не делается.чем то нужно платить.И заранее.
16:49:46 14-06-2025
Раз завезли их сюда, пожалуйста обеспечивайте.
21:01:47 14-06-2025
Гость (16:49:46 14-06-2025) Раз завезли их сюда, пожалуйста обеспечивайте. ... Проще вывезти , как ненужных.
Включая переобутых хохлов.
17:34:38 14-06-2025
Это не решит проблему!
Пора уже отменять безвиз и вводить рабочую визу для желающих поработать,но с полной ответственностью работодателей за каждого приглашённого,это сразу снизит кол-во,т.к.мало кто из работодателей захочет взять на себя эту ответственность .Так делают все разумные страны,например Китай,ОАЭ,Оман и та же Беларусия...
21:33:44 14-06-2025
Школы, медицина, пособия, пенсии, а не отправить обратно на родину. А то всё заполонили