В России захотели запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона
Проект направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды, объяснил Ярослав Нилов
25 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного телефонного номера, пишет ТАСС.
С 1 января иностранцам в России нельзя оформить более десяти абонентских номеров. Причем заключать договоры с операторами связи можно только лично в офисах по паспорту и обязательно пройти биометрическую идентификацию.
Нилов считает, что ограничение этого требования до одного номера "является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране".
Необходимость такой меры парламентарий объяснил "растущими угрозами, связанными с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами".
"Он [документ] направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан. Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан", – сказано в пояснительной записке.
Ранее "Новые люди" предложили ввести полный цифровой контроль за мигрантами.
08:05:14 25-05-2025
Давно пора!
08:33:57 25-05-2025
Не нужны им вообще телефоны
08:45:20 25-05-2025
Ещё вариант - оставить одну сотовую компанию (+ с нормальными тарифами)
20:59:16 25-05-2025
dok_СФ (08:45:20 25-05-2025) Ещё вариант - оставить одну сотовую компанию (+ с нормальным... Еще вариант оставить одного эмигранта скажем из каждых 10 тысяч, но знающего государственный язык, конституцию, имеющего образование, отслужившего в РА, и пусть у него хоть 50 номеров будет.
09:46:56 25-05-2025
Оглянись, вокруг мигранты.
10:14:18 25-05-2025
Сегрегацию провести, ага. "Только для цветных".
13:06:14 25-05-2025
Чушь какая-то.
Сделайте лучше, чтобы каждый человек мог за собой один телефонный номер пожизненно закрепить.
А то заболел, уехал, в тюрьму сел - а твой номер уже кому-то отдали, банки с госуслугами перепривязали и кредитов на тебя набрали.
14:22:21 25-05-2025
через РПЦ номера выдавать
14:30:46 25-05-2025
(не)соблюдение существующих законов не компенсируется принятием новых. нужно добиваться чтобы бандиты были наказаны, в соответствии с законом, независимо от их происхождения и вероисповедания.