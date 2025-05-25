В России захотели запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона

Проект направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды, объяснил Ярослав Нилов

25 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Marília Castelli / unsplash.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного телефонного номера, пишет ТАСС.

С 1 января иностранцам в России нельзя оформить более десяти абонентских номеров. Причем заключать договоры с операторами связи можно только лично в офисах по паспорту и обязательно пройти биометрическую идентификацию.

Нилов считает, что ограничение этого требования до одного номера "является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране".

Необходимость такой меры парламентарий объяснил "растущими угрозами, связанными с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами".

"Он [документ] направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан. Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан", – сказано в пояснительной записке.

Ранее "Новые люди" предложили ввести полный цифровой контроль за мигрантами.