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В России захотели запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона

Проект направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды, объяснил Ярослав Нилов

25 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Marília Castelli / unsplash.com
Фото: Marília Castelli / unsplash.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного телефонного номера, пишет ТАСС.

С 1 января иностранцам в России нельзя оформить более десяти абонентских номеров. Причем заключать договоры с операторами связи можно только лично в офисах по паспорту и обязательно пройти биометрическую идентификацию.

Нилов считает, что ограничение этого требования до одного номера "является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране". 

Необходимость такой меры парламентарий объяснил "растущими угрозами, связанными с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами".

"Он [документ] направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан. Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан", – сказано в пояснительной записке.

Ранее "Новые люди" предложили ввести полный цифровой контроль за мигрантами.

Законопроекты Мигранты

Комментарии 9

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Гость

08:05:14 25-05-2025

Давно пора!

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Гость

08:33:57 25-05-2025

Не нужны им вообще телефоны

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dok_СФ

08:45:20 25-05-2025

Ещё вариант - оставить одну сотовую компанию (+ с нормальными тарифами)

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гость

20:59:16 25-05-2025

dok_СФ (08:45:20 25-05-2025) Ещё вариант - оставить одну сотовую компанию (+ с нормальным... Еще вариант оставить одного эмигранта скажем из каждых 10 тысяч, но знающего государственный язык, конституцию, имеющего образование, отслужившего в РА, и пусть у него хоть 50 номеров будет.

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Гость

09:46:56 25-05-2025

Оглянись, вокруг мигранты.

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Кхм...

10:14:18 25-05-2025

Сегрегацию провести, ага. "Только для цветных".

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Гость

13:06:14 25-05-2025

Чушь какая-то.
Сделайте лучше, чтобы каждый человек мог за собой один телефонный номер пожизненно закрепить.
А то заболел, уехал, в тюрьму сел - а твой номер уже кому-то отдали, банки с госуслугами перепривязали и кредитов на тебя набрали.

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Гость

14:22:21 25-05-2025

через РПЦ номера выдавать

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Гость

14:30:46 25-05-2025

(не)соблюдение существующих законов не компенсируется принятием новых. нужно добиваться чтобы бандиты были наказаны, в соответствии с законом, независимо от их происхождения и вероисповедания.

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