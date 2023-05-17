На Алтае придумали наказания за ненадлежащее содержание собак и нападение на людей
Штраф предусмотрен даже за повреждённый питомцем цветник
17 мая 2023, 16:01, ИА Амител
В Алтайском крае планируют ввести ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующие изменения в закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" депутаты регионального парламента рассмотрят на сессии 25 мая, сообщили в телеграм-канале АКЗС.
Согласно законопроекту, штрафы от 2 до 3 тысяч рублей могут ввести за следующие нарушения:
- если кормить и содержать питомцев в нежилых помещениях многоэтажек, на придомовых территориях и на предприятиях вне специально оборудованных мест;
- если питомец повредил элементы благоустройства или цветники;
- если хозяин допустил самовыгул животного или выгуливал его без намордника;
- если доверил выгул питомца тому, кто в силу возраста или физического развития не способен контролировать действия собак.
На 5 тысяч рублей предлагают штрафовать, если домашнее животное причинило вред здоровью граждан, но при условии, если повреждения не подпадают под действие более серьёзных статей КоАП РФ.
Законопроект также предлагает "наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц органов исполнительной власти Алтайского края и ввести ответственность за непринятие мер по организации мероприятий по выявлению и отлову животных без владельцев на территории муниципалитета".
Документ вынесли на общественное обсуждение. После рассмотрения на сессии планируется провести заседание рабочей группы по его доработке.
16:12:24 17-05-2023
кто-это-будет-фиксировать????????????
16:14:42 17-05-2023
1. Где у нас места для выгула? 2. Кто и как будет искать владельца животины, которая бегает одна? Частного детектива будут нанимать, или?.. Ну и "наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц органов исполнительной власти Алтайского края" не будет ли нарушением того самого КоАП?
17:26:18 17-05-2023
Гость (16:14:42 17-05-2023) 1. Где у нас места для выгула? 2. Кто и как будет искать вла... Да хоть где,только в наморднике и убирай зв ней если нагадила,бегает одна,кусается,вызывай службу,пробле ма то...
17:19:52 17-05-2023
Освободить от ответственности гражданских лиц ликвидирующих собак без намордников на выгуле и самовыгуле.
17:25:33 17-05-2023
Олег (17:19:52 17-05-2023) Освободить от ответственности гражданских лиц ликвидирующих ... Палкой забивать будете? Или ногами? Или вам ружжо выдать, в городе пострелять? В обход всех законов? Как же вам всем не терпится кого-нибудь убить. Желательно как можно более мучительно.
21:00:19 17-05-2023
Гость (17:25:33 17-05-2023) Палкой забивать будете? Или ногами? Или вам ружжо выдать, в ... Колбаса заряженная - противотуберкулезным
08:55:37 18-05-2023
Олег (21:00:19 17-05-2023) Колбаса заряженная - противотуберкулезным... Так вот вы где догхантеры! Есть закон, не позволяющий убивать животных. Нарушаете - в тюрьму! Вам то кто жизнь дал? Почему Вы решили, что можете у кого-то ее отнять?! Побойтесь Бога!!!!
09:40:09 18-05-2023
Гость (08:55:37 18-05-2023) Так вот вы где догхантеры! Есть закон, не позволяющий убиват... Отдыхай. Слава богу за городом уже создают бригады по отстрелу волкособов. Скоро и городские власти очухаются и примут меры по утилизации.
17:32:31 17-05-2023
Гость (16:14:42 17-05-2023) 1. Где у нас места для выгула? 2. Кто и как будет искать вла... Соседи настучат, видеокамеры на подъездах...
17:38:57 17-05-2023
Штрафы за такое должны быть раз в 50-60 больше! Владение собакой должно стать подобным владению самолётом! Ну а раз опасаетесь, что некому будет выискивать владельцев, то создать специальные бригады отстрельщиков, которые будут решать вопрос на месте, не доводя до сложных административных процедур.
17:40:04 17-05-2023
То за слюнтяйство власти!? Зоозащитнички! Вы защищаете бродячих,а они уродуют детей! Берданку в руки и вперед! Без церемоний всех бродячих и агрессивных! Придумали какие то чипы-херипы! Ищите хозяев бездомных как ветра в поле!Смотрю я на всю эту "мышиную возню" и удивляюсь! Простая проблема ,решения-хрен.Всё так витиевато обставлено что бы ее не решить! А ларчик то просто открываеся: собака без хозяина_бердань в руки!
09:01:25 18-05-2023
Чатлах (17:40:04 17-05-2023) То за слюнтяйство власти!? Зоозащитнички! Вы защищаете бродя... Собака виновата в том что осталась бездомной и стала злой? Или же это человек? Решать вопрос надо гуманно. Создавать приюты, наложить ответственность на людей, которые заводят собак и т.п. И, кстати, они не все злые, в основном боятся. Вот когда сбиваются в стаю - да, это страшно.
09:38:45 18-05-2023
Гость (09:01:25 18-05-2023) Собака виновата в том что осталась бездомной и стала злой? И... Раз она никому не нужна - утилизировать. Если вам нужна - приютите. Бездомным собакам не место в городе. Кал вы за ней убирать будете? Глистогонить? Прививать? Выводить блох и другие радости?
19:05:12 17-05-2023
Поймали с собакой, длепортация а деревню
19:51:30 17-05-2023
Бездомных собак в городе быть не должно. Также как и блоховозов на самовыгуле.
06:28:52 18-05-2023
Давно пора,нужно ещё на поселение отправлять хозяина животного, за то что он огрызается на сделоное замичание прохожим,за ненадлижащий выгул собак в людных местах,особенно когда хозяева собак,выпускт своего питомца на поводке вперёд себя на несколько метров,там где ходият толпы прохожих,я непонимаю это на сколько надо быть глупым чтоб так делать,ведь псина начинает путатся под ногами со своим поводком,а ешё у некоторых людей алергия на собачью шерсть.
08:57:36 18-05-2023
Антон (06:28:52 18-05-2023) Давно пора,нужно ещё на поселение отправлять хозяина животно... Вот у меня на детей аллергия и мне не нравятся что они путаются у меня под ногами, давайте их тоже на метровых поводках выгуливать. и в намордниках что бы не орали в людных местах.
09:42:56 18-05-2023
Гость (08:57:36 18-05-2023) Вот у меня на детей аллергия и мне не нравятся что они путаю... Ну если у вас на детей аллергия, то тут уже медицина бессильна. Лоботомия и дальнейшая жизнь овощем на солнышке. Человек животное социальное. Ек признаешь социум? В приют, типа ласки, но тоже людей не любят. Аллергия у них. для "человеков- овощей". Убийцы , например,
09:48:12 18-05-2023
Гость (08:57:36 18-05-2023) Вот у меня на детей аллергия и мне не нравятся что они путаю... Аллергию - лечить. Может даже радикальными методами, например, изоляцией от общества.
08:54:09 18-05-2023
Где места для выгула собак? попробуйте сами всю жизнь ходить на метровом поводке и в наморднике. собаке необходимо побегать и поиграть, а в городе не одного такого места нет. сначала обеспечьте возможность гулять по правилам а потом штрафуйте!!!
08:57:10 18-05-2023
Гость (08:54:09 18-05-2023) Где места для выгула собак? попробуйте сами всю жизнь ходить... Вы, когда заводите собаку, должны все просчитать: и выгул и кормежку и т.д. А так: за город, пусть бегает.
09:02:50 18-05-2023
Гость (08:54:09 18-05-2023) Где места для выгула собак? попробуйте сами всю жизнь ходить. Вот и не надо в городе собак заводить.
09:02:25 18-05-2023
Те. власти разрешают междоусобицу вплоть до уничтожения (убийства)
09:49:48 18-05-2023
Гость (09:02:25 18-05-2023) Те. власти разрешают междоусобицу вплоть до уничтожения (уб... Во власти люди, думающие только о своем кармане, за редким исключением
09:08:39 18-05-2023
Гость (08:54:09 18-05-2023) Где места для выгула собак? попробуйте сами всю жизнь ходить... Ну раз у вас нет собственного участка так и проходите мимо. Содержание собаки не для вас. Заведите кошечку. Те ваще за всю жизнь из квартиры не выходят.
09:10:24 18-05-2023
собаке необходимо побегать и поиграть - Люди сами собак обрекают на пожизненную тюрьму в квартире, не побегать не порезвиться, гуляют утром/вечером по 20 минут и валят на работу. Собака должна жить за городом.
09:49:06 18-05-2023
Комментарий искажён! Ну если у вас на детей аллергия, то тут уже медицина бессильна. Лоботомия и дальнейшая жизнь овощем на солнышке. Человек животное социальное. Не признаешь социум? В приют, типа ласки, но только для для "человеков- овощей".. Убийцы , например,,тоже людей не любят. Аллергия у них на детей и людей.
14:59:02 18-05-2023
Яркий пример зоошизы в сегодняшних новостях на амике: Жители Барнаула пожаловались на соседа, который заливает их квартиры отходами жизнедеятельности собак. Об этом сообщают "Вести Алтай". По словам жильцов одной из многоэтажек на Павловском тракте, мужчина держит питомцев и иногда выгуливает их на балконе. Сотрудник ветслужбы насчитал у него восемь собак, соседей в квартиру барнаулец не пускает.