На Алтае придумали наказания за ненадлежащее содержание собак и нападение на людей

Штраф предусмотрен даже за повреждённый питомцем цветник

17 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае планируют ввести ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующие изменения в закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" депутаты регионального парламента рассмотрят на сессии 25 мая, сообщили в телеграм-канале АКЗС.

Согласно законопроекту, штрафы от 2 до 3 тысяч рублей могут ввести за следующие нарушения:

если кормить и содержать питомцев в нежилых помещениях многоэтажек, на придомовых территориях и на предприятиях вне специально оборудованных мест;

если питомец повредил элементы благоустройства или цветники;

если хозяин допустил самовыгул животного или выгуливал его без намордника;

если доверил выгул питомца тому, кто в силу возраста или физического развития не способен контролировать действия собак.

На 5 тысяч рублей предлагают штрафовать, если домашнее животное причинило вред здоровью граждан, но при условии, если повреждения не подпадают под действие более серьёзных статей КоАП РФ.

Законопроект также предлагает "наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц органов исполнительной власти Алтайского края и ввести ответственность за непринятие мер по организации мероприятий по выявлению и отлову животных без владельцев на территории муниципалитета".

Документ вынесли на общественное обсуждение. После рассмотрения на сессии планируется провести заседание рабочей группы по его доработке.