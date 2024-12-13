Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев

Это якобы поможет спасти деревни от вымирания

13 декабря 2024, 12:15, Александра Черданцева

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Вымирающие деревни Алтайского края нужно заселять тунеядцами, алкоголиками, проститутками, мигрантами и просто угрюмыми людьми. Это поможет возродить сельские территории и спасти регион от миграции. Так считает депутат парламента региона от фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Столь пламенный спич, от которого одни депутаты развеселились, а другие откровенно недоумевали, был сделан по поводу упразднения двух сел, где уже никто не живет. Дискуссия случилась на последней в этом году сессии Заксобрания региона 12 декабря.

Речь о разъезде Гоноховском в Гришенском сельсовете и разъезде Подстепновском Корчинского сельсовета. Оба находятся в Мамонтовском районе Алтайского края.

"В данных населенных пунктах нет зарегистрированных и фактически проживающих граждан, производственные строения, сельскохозяйственные площадки, пригодные для проживания жилые дома, дороги отсутствуют", – заявил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт.

Решения об упразднении двух маленьких деревень приняли сначала сельские депутаты, затем районные, а теперь и краевые.

Однако очевидный, казалось бы, вопрос стал поводом для эпатажного выступления депутата Малинковича. Со словами, что не ставит под сомнения выводы тех, кто проверял эти деревни на наличие жителей, коммунист все же предположил, что люди просто попрятались.

"Люди при приближении к разъездам этих самых комиссий могли элементарно спрятаться, предполагая, что, возможно, чиновники едут взимать какие-то новые налоги или, допустим, вводить платные парковки", – заявил он.

Но даже если там и правда никто не живет, то зачем же закрывать, можно же сослать туда социально неблагоприятный контингент, как это делали в Советском Союзе. Это поможет спасти край от оттока населения, уверен политик.

"Эти два разъезда надо оживить. В советское время была практика выселок. Тунеядцы, злостные алкоголики, дебоширы, женщины с низкой социальной ответственностью и такие же мужчины выселялись на 101-й километр и там тяжелым трудом, в суровых условиях перевоспитывались. Сейчас довольно много мигрантов прибывает в разные регионы России. И не всегда на это есть позитивная реакция населения. Пусть сдают экзамены на знание русского языка и сразу едут восстанавливать эти разъезды. Ну есть же и просто нелюдимые, угрюмые люди", – выступил с неординарным предложением Сергей Малинкович.

Этим переехавшим нужно дать стройматериалы, сухие пайки и бесплатно провести туда газ, не останавливался депутат. А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее.

Отвечать на спорное предложение взялись только два человека. Глава барнаульского зоопарка, единоросс, депутат АКЗС Сергей Писарев призвал Малинковича начать с себя и сначала самому там поселиться.

"А я рекомендовала бы депутату от Алтайского края хотя бы московскую прописку поменять на прописку региона, в которой вы являетесь депутатом, а потом учить, как здесь жить жителям Алтайского края", – добавила депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

На том и закончили. Добавим, что Сергей Малинкович прошел в АКЗС по списку партии, не будучи ранее никак связанным с регионом. Подобные выступления – частая история на сессии восьмого созыва.