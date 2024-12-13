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Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев

Это якобы поможет спасти деревни от вымирания

13 декабря 2024, 12:15, Александра Черданцева

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru
Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Вымирающие деревни Алтайского края нужно заселять тунеядцами, алкоголиками, проститутками, мигрантами и просто угрюмыми людьми. Это поможет возродить сельские территории и спасти регион от миграции. Так считает депутат парламента региона от фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Столь пламенный спич, от которого одни депутаты развеселились, а другие откровенно недоумевали, был  сделан по поводу упразднения двух сел, где уже никто не живет. Дискуссия случилась на последней в этом году сессии Заксобрания региона 12 декабря.

Речь о разъезде Гоноховском в Гришенском сельсовете и разъезде Подстепновском Корчинского сельсовета. Оба находятся в Мамонтовском районе Алтайского края.

"В данных населенных пунктах нет зарегистрированных и фактически проживающих граждан, производственные строения, сельскохозяйственные площадки, пригодные для проживания жилые дома, дороги отсутствуют", – заявил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт.

Решения об упразднении двух маленьких деревень приняли сначала сельские депутаты, затем районные, а теперь и краевые. 

Однако очевидный, казалось бы, вопрос стал поводом для эпатажного выступления депутата Малинковича. Со словами, что не ставит под сомнения выводы тех, кто проверял эти деревни на наличие жителей, коммунист все же предположил, что люди просто попрятались.

"Люди при приближении к разъездам этих самых комиссий могли элементарно спрятаться, предполагая, что, возможно, чиновники едут взимать какие-то новые налоги или, допустим, вводить платные парковки", – заявил он.

Но даже если там и правда никто не живет, то зачем же закрывать, можно же сослать туда социально неблагоприятный контингент, как это делали в Советском Союзе. Это поможет спасти край от оттока населения, уверен политик.

"Эти два разъезда надо оживить. В советское время была практика выселок. Тунеядцы, злостные алкоголики, дебоширы, женщины с низкой социальной ответственностью и такие же мужчины выселялись на 101-й километр и там тяжелым трудом, в суровых условиях перевоспитывались. Сейчас довольно много мигрантов прибывает в разные регионы России. И не всегда на это есть позитивная реакция населения. Пусть сдают экзамены на знание русского языка и сразу едут восстанавливать эти разъезды. Ну есть же и просто нелюдимые, угрюмые люди", – выступил с неординарным предложением Сергей Малинкович.

Этим переехавшим нужно дать стройматериалы, сухие пайки и бесплатно провести туда газ, не останавливался депутат. А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее. 

Отвечать на спорное предложение взялись только два человека. Глава барнаульского зоопарка, единоросс, депутат АКЗС Сергей Писарев призвал Малинковича начать с себя и сначала самому там поселиться.

"А я рекомендовала бы депутату от Алтайского края хотя бы московскую прописку поменять на прописку региона, в которой вы являетесь депутатом, а потом учить, как здесь жить жителям Алтайского края", – добавила депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

На том и закончили. Добавим, что Сергей Малинкович прошел в АКЗС по списку партии, не будучи ранее никак связанным с регионом. Подобные выступления – частая история на сессии восьмого созыва.

Алтайский край акзс депутаты село Мигранты

Комментарии 40

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Гость

12:17:04 13-12-2024

ну так-то правильно...

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Сергей

12:21:04 13-12-2024

Гость (12:17:04 13-12-2024) ну так-то правильно...... Покажите пример

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Гость

12:44:03 13-12-2024

Сергей (12:21:04 13-12-2024) Покажите пример... А я не пью, не простигосподи, и имею постоянную работу!...
В общем то я понял, почему так много минусов на моё замечание.
Судя по тому как возбуждаются все алкаши на темы про алкоголь, и особенно когда я говорю - попробуйте не пить... Так по ходу процентов 90 комментаторов амитела, сразу первыми эшелонами поедет в деревни!!!?... Сельское хозяйство поднимать...
:-)
В общем как и раньше, вся аморальщина опять возбудилась... Наминусовала...
Чё с них взять? Больные люди...

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Гость

14:33:05 13-12-2024

Гость (12:17:04 13-12-2024) ну так-то правильно...... Вы про зоопарк? Лечитесь...

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Гость

05:53:10 14-12-2024

Гость (12:17:04 13-12-2024) ну так-то правильно...... Я бы добавил к этому списку тунеядцев и прочих перечисленных- добавить еще депутатов.

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Гость

12:22:46 13-12-2024

Чтобы те же мигранты создавали свои небольшие анклавы? В концентрированном виде? А депутат не думает о том, к чему это потом может привести?

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Кхм...

12:45:24 13-12-2024

Гость (12:22:46 13-12-2024) Чтобы те же мигранты создавали свои небольшие анклавы? В кон... Он не для того, чтобы думать. Он для говорить.

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Гость

12:50:20 13-12-2024

Гость (12:22:46 13-12-2024) Чтобы те же мигранты создавали свои небольшие анклавы? В кон... Естессно не думает.

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Гость

12:29:07 13-12-2024

Так-то почти всех депутатов тогда переселять придется.

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Гость

12:30:30 13-12-2024

Это клоуны на содержании едим Россию.

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Элен без ребят

12:31:02 13-12-2024

"Этим переехавшим нужно дать стройматериалов, сухие пайки и бесплатно провести туда газ, не останавливался депутат. А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее"

так и тянет продолжить:
Международный шахматный турнир уже не за горами, тысячи богатых иностранцев готовятся хлынуть в Васюки.
Аэропорт назовут "Большие Васюки" и оттуда полетят дирижабли в Рио-де-Жанейро.
Сотни богатых людей будут стремиться в Васюки. Будет построена железная дорога, гостиницы, небоскрёбы. Москвичи просятся в этот прекрасный город. Васюки становятся центром всего мира, а потом и всей Вселенной.
пс. а Сергей Викторович, как всегда, молодец!))

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гость

14:01:48 13-12-2024

Элен без ребят (12:31:02 13-12-2024) "Этим переехавшим нужно дать стройматериалов, сухие пайки и ... если все выше предложенное сделать для жителей сел ,то сразу прекратится вымирание и начнется заселение,нормальными жителями,уже покинутых населенных пунктов(а сам простое-создайте рабочие места с нормальной зарплатой и не кто не куда не будет уезжать)

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Элен без ребят

15:24:33 13-12-2024

гость (14:01:48 13-12-2024) если все выше предложенное сделать для жителей сел ,то сразу... предлагаете начать с шахмат или проституток, как Малинкович?

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гость

16:30:01 13-12-2024

Элен без ребят (15:24:33 13-12-2024) предлагаете начать с шахмат или проституток, как Малинкович?... а вы думаете от хорошей жизни народ бежит?

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Гость

12:32:54 13-12-2024

И что будут делать эти люди в глухих заброшенных деревнях, где нет работы? Продолжат спиваться

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Элен без ребят

12:44:17 13-12-2024

Гость (12:32:54 13-12-2024) И что будут делать эти люди в глухих заброшенных деревнях, г... судя по предложенному контингенту, не только спиваться, а у них будет еще несколько увлекательных занятий.

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Гость

12:35:17 13-12-2024

И депутатов?

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Гость

12:38:29 13-12-2024

Угар!

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Гость

12:40:01 13-12-2024

Депутат забыл о самом главном: обеспечит охрану переселенцев, чтобы не сбежали из деревни.

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Гость

12:57:14 13-12-2024

Странно, но этот дядя, уже в который раз доказавший свою профнепригодность, до сих продолжает занимать место в АКЗС

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Musik

13:14:12 13-12-2024

Гость (12:57:14 13-12-2024) Странно, но этот дядя, уже в который раз доказавший свою про... оригинально. креативно. чего напали-то?

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Гость

13:22:30 13-12-2024

Гость (12:57:14 13-12-2024) Странно, но этот дядя, уже в который раз доказавший свою про... то ли поразительный фантазер, то ли просто дурак

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Гость

13:06:28 13-12-2024

Там половину добрую депутатов из АКЗС пора уже за 101 километр отселять.

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иван дурак

13:37:27 13-12-2024

предлагаю возглавить этому депутату эту коммуну

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Гость

13:58:06 13-12-2024

иван дурак (13:37:27 13-12-2024) предлагаю возглавить этому депутату эту коммуну... И в эту коммуну заселить всех тех, кто голосовал за Малинковича.

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Дюша

14:05:14 13-12-2024

А то их тут не хватает...

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ППШариков

14:08:41 13-12-2024

101й километр скорее помогал очищать города от всякого отребья, но никак не возрождал этот километр.

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Гость

14:16:40 13-12-2024

За что ж так не любить сельских жителей-то? Зачем им такое соседство? Там со своими алкашами беда, а тут ещё других подкинут. Да и не только алкашей. Пиши тогда - пропала алтайская деревня.

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Гость

14:17:44 13-12-2024

он чьих будет-то?
новый коммунист значит, ну-ну.
так нони с 17 года, опирались на полумаргинальные слои населения, с разного рода шариковыми - любители заигрывать.
малинковичу никогда в голову не приходило, что политика и гос управление - не его стихия?
ему быть что по понятнее - плуг или тример

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Гость

14:53:31 13-12-2024

почему бы газ в нормальные деревни не провести... а артистов)

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Гость

15:17:16 13-12-2024

"Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев" Дак там и так таких хватает.

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Гость

15:18:41 13-12-2024

"Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев" Дак в городе то никого не останется тогда.))))

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Гость

15:54:50 13-12-2024

ну предложение хорошее но не полное
чтобы они там работали нужно отправить туда охрану и периметр обнести вышками. Это будет не тюрьма а лагеря для перевоспитания и работы там будет контролировать лагерная администрация. Кто не желает работать тот не получит пайку

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Гость

16:16:34 13-12-2024

Гость (15:54:50 13-12-2024) ну предложение хорошее но не полноечтобы они там работал... Гость, а ты готовый начальник лагеря.

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Гость

16:29:47 13-12-2024

в германии после 1 мировой войны для тунеядцев и неимущих делали работные дома или работные фермы. Раборта в них и заработок были гарантированы как и крыша над головой. Более того человек смог копить и затем уйти на волю и там устроиться на эти деньги. Но на практике из таких общин мало уходило. Людям в них было лучше и спокойнее жить. Им гарантировалось будующее. Вот и надо делать такой же проект

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Гость

16:42:22 13-12-2024

всей фракцией поедут?

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Гость

16:49:56 13-12-2024

"А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее. " - клоунов тоже можно, особенно госдурских.

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Гость

17:00:08 13-12-2024

Вот мне интересно, они сразу такие туда попадают (КАК???) или уже ТАМ такими становятся?

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Гость

17:07:41 13-12-2024

Гость (17:00:08 13-12-2024) Вот мне интересно, они сразу такие туда попадают (КАК???) ил... Выборы по спискам и невозможность для населения, отозвать татупеда из думы любого уровня. Потому и гонят пургу похлеще чем пресс-секретарь всея РФ...

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Гость

17:05:47 13-12-2024

Народ, а чего вы так за "рост" рождаемости начали топить? Проститутки чпокаются за деньги, а не ради рождения детей. Денег ни у тунеядцев, ни у алкашиков нет. Нет денег - нет секса. Нет секса - нет рождаемости. Проститутки этож не шалавы.

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