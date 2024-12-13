Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев
Это якобы поможет спасти деревни от вымирания
13 декабря 2024, 12:15, Александра Черданцева
Вымирающие деревни Алтайского края нужно заселять тунеядцами, алкоголиками, проститутками, мигрантами и просто угрюмыми людьми. Это поможет возродить сельские территории и спасти регион от миграции. Так считает депутат парламента региона от фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Столь пламенный спич, от которого одни депутаты развеселились, а другие откровенно недоумевали, был сделан по поводу упразднения двух сел, где уже никто не живет. Дискуссия случилась на последней в этом году сессии Заксобрания региона 12 декабря.
Речь о разъезде Гоноховском в Гришенском сельсовете и разъезде Подстепновском Корчинского сельсовета. Оба находятся в Мамонтовском районе Алтайского края.
"В данных населенных пунктах нет зарегистрированных и фактически проживающих граждан, производственные строения, сельскохозяйственные площадки, пригодные для проживания жилые дома, дороги отсутствуют", – заявил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт.
Решения об упразднении двух маленьких деревень приняли сначала сельские депутаты, затем районные, а теперь и краевые.
Однако очевидный, казалось бы, вопрос стал поводом для эпатажного выступления депутата Малинковича. Со словами, что не ставит под сомнения выводы тех, кто проверял эти деревни на наличие жителей, коммунист все же предположил, что люди просто попрятались.
"Люди при приближении к разъездам этих самых комиссий могли элементарно спрятаться, предполагая, что, возможно, чиновники едут взимать какие-то новые налоги или, допустим, вводить платные парковки", – заявил он.
Но даже если там и правда никто не живет, то зачем же закрывать, можно же сослать туда социально неблагоприятный контингент, как это делали в Советском Союзе. Это поможет спасти край от оттока населения, уверен политик.
"Эти два разъезда надо оживить. В советское время была практика выселок. Тунеядцы, злостные алкоголики, дебоширы, женщины с низкой социальной ответственностью и такие же мужчины выселялись на 101-й километр и там тяжелым трудом, в суровых условиях перевоспитывались. Сейчас довольно много мигрантов прибывает в разные регионы России. И не всегда на это есть позитивная реакция населения. Пусть сдают экзамены на знание русского языка и сразу едут восстанавливать эти разъезды. Ну есть же и просто нелюдимые, угрюмые люди", – выступил с неординарным предложением Сергей Малинкович.
Этим переехавшим нужно дать стройматериалы, сухие пайки и бесплатно провести туда газ, не останавливался депутат. А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее.
Отвечать на спорное предложение взялись только два человека. Глава барнаульского зоопарка, единоросс, депутат АКЗС Сергей Писарев призвал Малинковича начать с себя и сначала самому там поселиться.
"А я рекомендовала бы депутату от Алтайского края хотя бы московскую прописку поменять на прописку региона, в которой вы являетесь депутатом, а потом учить, как здесь жить жителям Алтайского края", – добавила депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.
На том и закончили. Добавим, что Сергей Малинкович прошел в АКЗС по списку партии, не будучи ранее никак связанным с регионом. Подобные выступления – частая история на сессии восьмого созыва.
12:17:04 13-12-2024
ну так-то правильно...
12:21:04 13-12-2024
Гость (12:17:04 13-12-2024) ну так-то правильно...... Покажите пример
12:44:03 13-12-2024
Сергей (12:21:04 13-12-2024) Покажите пример... А я не пью, не простигосподи, и имею постоянную работу!...
В общем то я понял, почему так много минусов на моё замечание.
Судя по тому как возбуждаются все алкаши на темы про алкоголь, и особенно когда я говорю - попробуйте не пить... Так по ходу процентов 90 комментаторов амитела, сразу первыми эшелонами поедет в деревни!!!?... Сельское хозяйство поднимать...
:-)
В общем как и раньше, вся аморальщина опять возбудилась... Наминусовала...
Чё с них взять? Больные люди...
14:33:05 13-12-2024
Гость (12:17:04 13-12-2024) ну так-то правильно...... Вы про зоопарк? Лечитесь...
05:53:10 14-12-2024
Гость (12:17:04 13-12-2024) ну так-то правильно...... Я бы добавил к этому списку тунеядцев и прочих перечисленных- добавить еще депутатов.
12:22:46 13-12-2024
Чтобы те же мигранты создавали свои небольшие анклавы? В концентрированном виде? А депутат не думает о том, к чему это потом может привести?
12:45:24 13-12-2024
Гость (12:22:46 13-12-2024) Чтобы те же мигранты создавали свои небольшие анклавы? В кон... Он не для того, чтобы думать. Он для говорить.
12:50:20 13-12-2024
Гость (12:22:46 13-12-2024) Чтобы те же мигранты создавали свои небольшие анклавы? В кон... Естессно не думает.
12:29:07 13-12-2024
Так-то почти всех депутатов тогда переселять придется.
12:30:30 13-12-2024
Это клоуны на содержании едим Россию.
12:31:02 13-12-2024
"Этим переехавшим нужно дать стройматериалов, сухие пайки и бесплатно провести туда газ, не останавливался депутат. А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее"
так и тянет продолжить:
Международный шахматный турнир уже не за горами, тысячи богатых иностранцев готовятся хлынуть в Васюки.
Аэропорт назовут "Большие Васюки" и оттуда полетят дирижабли в Рио-де-Жанейро.
Сотни богатых людей будут стремиться в Васюки. Будет построена железная дорога, гостиницы, небоскрёбы. Москвичи просятся в этот прекрасный город. Васюки становятся центром всего мира, а потом и всей Вселенной.
пс. а Сергей Викторович, как всегда, молодец!))
14:01:48 13-12-2024
Элен без ребят (12:31:02 13-12-2024) "Этим переехавшим нужно дать стройматериалов, сухие пайки и ... если все выше предложенное сделать для жителей сел ,то сразу прекратится вымирание и начнется заселение,нормальными жителями,уже покинутых населенных пунктов(а сам простое-создайте рабочие места с нормальной зарплатой и не кто не куда не будет уезжать)
15:24:33 13-12-2024
гость (14:01:48 13-12-2024) если все выше предложенное сделать для жителей сел ,то сразу... предлагаете начать с шахмат или проституток, как Малинкович?
16:30:01 13-12-2024
Элен без ребят (15:24:33 13-12-2024) предлагаете начать с шахмат или проституток, как Малинкович?... а вы думаете от хорошей жизни народ бежит?
12:32:54 13-12-2024
И что будут делать эти люди в глухих заброшенных деревнях, где нет работы? Продолжат спиваться
12:44:17 13-12-2024
Гость (12:32:54 13-12-2024) И что будут делать эти люди в глухих заброшенных деревнях, г... судя по предложенному контингенту, не только спиваться, а у них будет еще несколько увлекательных занятий.
12:35:17 13-12-2024
И депутатов?
12:38:29 13-12-2024
Угар!
12:40:01 13-12-2024
Депутат забыл о самом главном: обеспечит охрану переселенцев, чтобы не сбежали из деревни.
12:57:14 13-12-2024
Странно, но этот дядя, уже в который раз доказавший свою профнепригодность, до сих продолжает занимать место в АКЗС
13:14:12 13-12-2024
Гость (12:57:14 13-12-2024) Странно, но этот дядя, уже в который раз доказавший свою про... оригинально. креативно. чего напали-то?
13:22:30 13-12-2024
Гость (12:57:14 13-12-2024) Странно, но этот дядя, уже в который раз доказавший свою про... то ли поразительный фантазер, то ли просто дурак
13:06:28 13-12-2024
Там половину добрую депутатов из АКЗС пора уже за 101 километр отселять.
13:37:27 13-12-2024
предлагаю возглавить этому депутату эту коммуну
13:58:06 13-12-2024
иван дурак (13:37:27 13-12-2024) предлагаю возглавить этому депутату эту коммуну... И в эту коммуну заселить всех тех, кто голосовал за Малинковича.
14:05:14 13-12-2024
А то их тут не хватает...
14:08:41 13-12-2024
101й километр скорее помогал очищать города от всякого отребья, но никак не возрождал этот километр.
14:16:40 13-12-2024
За что ж так не любить сельских жителей-то? Зачем им такое соседство? Там со своими алкашами беда, а тут ещё других подкинут. Да и не только алкашей. Пиши тогда - пропала алтайская деревня.
14:17:44 13-12-2024
он чьих будет-то?
новый коммунист значит, ну-ну.
так нони с 17 года, опирались на полумаргинальные слои населения, с разного рода шариковыми - любители заигрывать.
малинковичу никогда в голову не приходило, что политика и гос управление - не его стихия?
ему быть что по понятнее - плуг или тример
14:53:31 13-12-2024
почему бы газ в нормальные деревни не провести... а артистов)
15:17:16 13-12-2024
"Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев" Дак там и так таких хватает.
15:18:41 13-12-2024
"Депутат предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев" Дак в городе то никого не останется тогда.))))
15:54:50 13-12-2024
ну предложение хорошее но не полное
чтобы они там работали нужно отправить туда охрану и периметр обнести вышками. Это будет не тюрьма а лагеря для перевоспитания и работы там будет контролировать лагерная администрация. Кто не желает работать тот не получит пайку
16:16:34 13-12-2024
Гость (15:54:50 13-12-2024) ну предложение хорошее но не полноечтобы они там работал... Гость, а ты готовый начальник лагеря.
16:29:47 13-12-2024
в германии после 1 мировой войны для тунеядцев и неимущих делали работные дома или работные фермы. Раборта в них и заработок были гарантированы как и крыша над головой. Более того человек смог копить и затем уйти на волю и там устроиться на эти деньги. Но на практике из таких общин мало уходило. Людям в них было лучше и спокойнее жить. Им гарантировалось будующее. Вот и надо делать такой же проект
16:42:22 13-12-2024
всей фракцией поедут?
16:49:56 13-12-2024
"А еще туда можно было бы посылать священников, артистов и даже барнаульский зоопарк. Чтобы людям там жилось духовнее и веселее. " - клоунов тоже можно, особенно госдурских.
17:00:08 13-12-2024
Вот мне интересно, они сразу такие туда попадают (КАК???) или уже ТАМ такими становятся?
17:07:41 13-12-2024
Гость (17:00:08 13-12-2024) Вот мне интересно, они сразу такие туда попадают (КАК???) ил... Выборы по спискам и невозможность для населения, отозвать татупеда из думы любого уровня. Потому и гонят пургу похлеще чем пресс-секретарь всея РФ...
17:05:47 13-12-2024
Народ, а чего вы так за "рост" рождаемости начали топить? Проститутки чпокаются за деньги, а не ради рождения детей. Денег ни у тунеядцев, ни у алкашиков нет. Нет денег - нет секса. Нет секса - нет рождаемости. Проститутки этож не шалавы.