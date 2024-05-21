Депутат предложил приравнять диаспоры к иноагентам

В Госдуме раскритиковали инициативу Михаила Матвеева

21 мая 2024, 09:46, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить иностранное финансирование этнических объединений, то есть диаспор. В беседе с RTVI парламентарий отметил, что в случаях взаимодействия этих объединений с иностранными гражданами и организациями "предполагается отнесение их к иноагентам".

Также документ обяжет все национально-этнические автономии перерегистрироваться в "национально-культурные объединения" – причем только по одному на муниципалитет, регион и страну.

При этом ликвидировать так называемые диаспоры в России не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве, отметил парламентарий. По его словам, законопроект еще готовится юристами, но к концу месяца его уже могут внести в Госдуму.

Впоследствии инициативу депутата раскритиковал первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. В разговоре с "Газетой.ру" он заявил, что "темой межнациональных отношений должны заниматься коллеги, знающие законодательство, национальную политику".

"Когда ты в этом не разбираешься и путаешь диаспоры, мигрантов, объединения, автономии, получается, что граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это не очень хорошо, мягко говоря. В данном случае у товарища вот такое понимание всех и вся. И мигранты, и диаспоры в куче", – сказал он.

По словам парламентария, представителей национально-этнических объединений неправильно приравнивать к диаспорам, да и по закону у них нет права заниматься политической деятельностью. В то же время Гильмутдинов отметил, что он "категорически против, чтобы какие-то иностранные государства направляли какие-то деньги".

"В рамках нашей рабочей группы мы эти моменты тоже смотрим. И если будет необходимость, обязательно пропишем нормы, что никакого финансирования быть не может со стороны иностранных государств. А если оно есть, то должно быть прозрачным, декларируемым, и понятно, на какие цели и задачи. Одно дело – на хороший концерт, например", – отметил он.