Депутат предложил россиянам скинуться по 50 рублей и купить Калифорнию

По мнению Антона Холодова, Дональд Трамп терпеть не может этот штат

19 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Вид на Лос-Анджелес / Фото: Cedric Letsch / unsplash.com

Депутат Заксобрания Вологодской области Антон Холодов предложил россиянам скинуться по 50 рублей и выкупить у США штат Калифорния.

По его словам, раз Дональд Трамп предлагал Дании продать Гренландию, то "почему бы нам не замахнуться на что-то покруче". Пост с таким предложением депутат опубликовал в своем телеграм-канале, но потом удалил.

News.ru отмечает, что позже депутат объяснил свою идею тем, что Трамп терпеть не может Калифорнию и будет только рад такой сделке. Да и российские олигархи "подкинут деньжат" на покупку.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии войти в состав России и стать Гренландской Народной Республикой.