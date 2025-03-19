Депутат предложил россиянам скинуться по 50 рублей и купить Калифорнию
По мнению Антона Холодова, Дональд Трамп терпеть не может этот штат
19 марта 2025, 11:40, ИА Амител
Депутат Заксобрания Вологодской области Антон Холодов предложил россиянам скинуться по 50 рублей и выкупить у США штат Калифорния.
По его словам, раз Дональд Трамп предлагал Дании продать Гренландию, то "почему бы нам не замахнуться на что-то покруче". Пост с таким предложением депутат опубликовал в своем телеграм-канале, но потом удалил.
News.ru отмечает, что позже депутат объяснил свою идею тем, что Трамп терпеть не может Калифорнию и будет только рад такой сделке. Да и российские олигархи "подкинут деньжат" на покупку.
В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии войти в состав России и стать Гренландской Народной Республикой.
11:43:28 19-03-2025
А зачем нам Калифорния? Можно для начала Алтайский край присоединить к России?
11:58:26 19-03-2025
Гость (11:43:28 19-03-2025) А зачем нам Калифорния? Можно для начала Алтайский край прис... Которая внутри МКАДа ?
12:19:31 19-03-2025
Гость (11:58:26 19-03-2025) Которая внутри МКАДа ?... И которая внутри телевизора
21:00:40 19-03-2025
Гость (11:43:28 19-03-2025) А зачем нам Калифорния? Можно для начала Алтайский край прис... Скидывайся, говорят, не задавай вопросов. Потом посмотрят, на что хватит. На билет, может, до Калифорнии инициатору.
11:44:40 19-03-2025
Может для начала Киев
12:25:42 19-03-2025
Гость (11:44:40 19-03-2025) Может для начала Киев... Зачем тебе Киев? На своей земле порядок бы навели для начала.
11:49:20 19-03-2025
он может со свое зп и сразу купить
12:09:55 19-03-2025
Ну пусть сам и купит. Слабо?
12:15:45 19-03-2025
Какой бред...
12:48:42 19-03-2025
Константин (12:15:45 19-03-2025) Какой бред... ... Да, очень странно.
Вообще англосаксы умеют в шоу и разгон. Кто повелся тот сам дурак.
13:06:04 19-03-2025
На выходных брал Калифорнию и чего-то там с угрём
16:50:16 19-03-2025
Гость (13:06:04 19-03-2025) На выходных брал Калифорнию и чего-то там с угрём ... И пивасик бы туда.