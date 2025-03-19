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Депутат предложил россиянам скинуться по 50 рублей и купить Калифорнию

По мнению Антона Холодова, Дональд Трамп терпеть не может этот штат

19 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Вид на Лос-Анджелес / Фото: Cedric Letsch / unsplash.com
Вид на Лос-Анджелес / Фото: Cedric Letsch / unsplash.com

Депутат Заксобрания Вологодской области Антон Холодов предложил россиянам скинуться по 50 рублей и выкупить у США штат Калифорния.

По его словам, раз Дональд Трамп предлагал Дании продать Гренландию, то "почему бы нам не замахнуться на что-то покруче". Пост с таким предложением депутат опубликовал в своем телеграм-канале, но потом удалил.

News.ru отмечает, что позже депутат объяснил свою идею тем, что Трамп терпеть не может Калифорнию и будет только рад такой сделке. Да и российские олигархи "подкинут деньжат" на покупку.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии войти в состав России и стать Гренландской Народной Республикой.

США Политика депутаты

Комментарии 12

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Гость

11:43:28 19-03-2025

А зачем нам Калифорния? Можно для начала Алтайский край присоединить к России?

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Гость

11:58:26 19-03-2025

Гость (11:43:28 19-03-2025) А зачем нам Калифорния? Можно для начала Алтайский край прис... Которая внутри МКАДа ?

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Гость

12:19:31 19-03-2025

Гость (11:58:26 19-03-2025) Которая внутри МКАДа ?... И которая внутри телевизора

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Гость

21:00:40 19-03-2025

Гость (11:43:28 19-03-2025) А зачем нам Калифорния? Можно для начала Алтайский край прис... Скидывайся, говорят, не задавай вопросов. Потом посмотрят, на что хватит. На билет, может, до Калифорнии инициатору.

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Гость

11:44:40 19-03-2025

Может для начала Киев

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Денис

12:25:42 19-03-2025

Гость (11:44:40 19-03-2025) Может для начала Киев... Зачем тебе Киев? На своей земле порядок бы навели для начала.

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совет ему

11:49:20 19-03-2025

он может со свое зп и сразу купить

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Гость

12:09:55 19-03-2025

Ну пусть сам и купит. Слабо?

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Константин

12:15:45 19-03-2025

Какой бред...

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Musik

12:48:42 19-03-2025

Константин (12:15:45 19-03-2025) Какой бред... ... Да, очень странно.
Вообще англосаксы умеют в шоу и разгон. Кто повелся тот сам дурак.

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Гость

13:06:04 19-03-2025

На выходных брал Калифорнию и чего-то там с угрём

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Гость

16:50:16 19-03-2025

Гость (13:06:04 19-03-2025) На выходных брал Калифорнию и чего-то там с угрём ... И пивасик бы туда.

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