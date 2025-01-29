Милонов предложил Гренландии стать частью России
По мнению депутата, остров мог бы называться "Гренландской народной республикой"
29 января 2025, 16:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии войти в состав России. Его слова приводит "Газета.ру".
Парламентарий выразил уверенность, что Россия cможет защитить Гренландию и ее народ, если остров выйдет "из-под пяты датских оккупантов" и станет частью РФ как "Гренландская народная республика".
"Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например – Гренландская народная республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые сами уже являются моральными вырожденцами. Отдали все оружие Украине и тем самым не могут называться полноценным государством. Россия и Гренландия – это одна страна", – добавил Милонов.
Президент США Дональд Трамп в январе 2025 года заявил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, объяснив это необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны.
Власти Дании отвергли эту идею, подчеркнув, что остров не продается и его будущее должны решать сами жители. Согласно опросам, более 85% населения Гренландии выступают против присоединения к США.
16:07:32 29-01-2025
Остров Гренландия принадлежит Дании. Так кому Милонов предложил стать частью России? У чувака двойка по географии была? Но это не помешало ему в ГД пролезть.
20:19:01 29-01-2025
Гость (16:07:32 29-01-2025) Остров Гренландия принадлежит Дании. Так кому Милонов предло... Принадлежит, пока, но это не на долго похоже у Донни тож не понятно что по географии было))
16:18:51 29-01-2025
Да что мелочиться, пусть и Дания входит в состав РФ, а то и вся Европа.
16:50:22 29-01-2025
Это ж надо такое удумать..
17:03:16 29-01-2025
Грыша (16:50:22 29-01-2025) Это ж надо такое удумать.. ... а я такого предложения ожидал.
но не от милонова.
молодец, чует мнение простых пролетарских народных масс.
14:39:41 30-01-2025
Musik (17:03:16 29-01-2025) а я такого предложения ожидал.но не от милонова.мол... Чтобы "чуять мнение простых пролетарских масс" надо с этими массами прокатиться в трамвае №2 от Пивоваренного до Моторного в будний день после 17:00... шибает в нос так, что мнение становится понятным на расстоянии.
16:59:52 29-01-2025
Отвезите кто-нибудь его в клинику. Ну нездоров человек явно...
17:48:59 29-01-2025
Вот смеху-то будет, если датскую Гренландию начнут делить между собой Дядюшка Сэм и Московия!
11:08:05 30-01-2025
А лучше Милонова к Гренландии присоединить. Всяко России будет лучше без него