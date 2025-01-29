Милонов предложил Гренландии стать частью России

По мнению депутата, остров мог бы называться "Гренландской народной республикой"

29 января 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Visit Greenland / unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии войти в состав России. Его слова приводит "Газета.ру".

Парламентарий выразил уверенность, что Россия cможет защитить Гренландию и ее народ, если остров выйдет "из-под пяты датских оккупантов" и станет частью РФ как "Гренландская народная республика".

"Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например – Гренландская народная республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые сами уже являются моральными вырожденцами. Отдали все оружие Украине и тем самым не могут называться полноценным государством. Россия и Гренландия – это одна страна", – добавил Милонов.

Президент США Дональд Трамп в январе 2025 года заявил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, объяснив это необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны.

Власти Дании отвергли эту идею, подчеркнув, что остров не продается и его будущее должны решать сами жители. Согласно опросам, более 85% населения Гренландии выступают против присоединения к США.