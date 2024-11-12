Депутат предложил сделать 28 декабря выходным днем

Автор инициативы считает, что это поможет развивать семейный туризм

12 ноября 2024, 14:56, ИА Амител

Новый год / Фото: pxhere.com/ru/photo/1418242

В Госдуме предложили сделать субботу, 28 декабря, выходным днем и отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом. Такое предложение озвучил депутат Станислав Наумов, сообщает Shot.

По его мнению, дополнительный выходной поможет развитию семейного туризма в стране. Однако он отметил, что есть сферы, где шестой рабочий день недели является необходимым, например, пищевая промышленность.

Согласно производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят, и на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.