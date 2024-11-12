Депутат предложил сделать 28 декабря выходным днем
Автор инициативы считает, что это поможет развивать семейный туризм
12 ноября 2024, 14:56, ИА Амител
В Госдуме предложили сделать субботу, 28 декабря, выходным днем и отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом. Такое предложение озвучил депутат Станислав Наумов, сообщает Shot.
По его мнению, дополнительный выходной поможет развитию семейного туризма в стране. Однако он отметил, что есть сферы, где шестой рабочий день недели является необходимым, например, пищевая промышленность.
Согласно производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят, и на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.
15:05:52 12-11-2024
Со слов бабушек в ВОВ , в тылу трудились в три смены и без праздничных семейных туризмов.
Даже когда немцев гнали по Германии.
15:36:19 12-11-2024
Гость (15:05:52 12-11-2024) Со слов бабушек в ВОВ , в тылу трудились в три смены и без п... И что ,теперь нам также пахать и дальше в три смены чтоб теперь уже обслуживать новых господ?
15:51:41 12-11-2024
А у семей хватает доходов на семейный туризм? Так можно вообще устроить бесконечные новогодние праздники.
18:53:00 12-11-2024
Гость (15:51:41 12-11-2024) А у семей хватает доходов на семейный туризм? Так можно вооб... У нас всегда хватает. А если вы за спасибо работаете. Это ваши проблемы.
16:20:20 12-11-2024
Это видимо депутат уже под себя подстраивает. Наверно уже билеты в Куршавель приобрел.
16:30:59 12-11-2024
А депутат не преджложил оплатить этот день со счет госсбюджета, как людям так и предпринимателям , у которых этих людей депутат предлагает забрать на пьянку вместо работы