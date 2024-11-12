"Отдавать надо свои". Депутат ГД оценил идею тестировать россиян перед кредитом
Чтобы они понимали жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои
12 ноября 2024, 12:21, ИА Амител
Депутат Госдумы Олег Савченко поддержал идею тестировать россиян на финансовую грамотность при первом оформлении кредита. Об этом он сообщил в беседе с "Думой ТВ". Ранее его коллега Александр Демин направил соответствующее обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Савченко отметил, что решение взять кредит может быть поспешным и, следовательно, необдуманным. В этом случае необходимо человеку дать всю информацию.
"Я считаю, что это необходимо сделать. Потому что это же, так скажем, жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои. Всегда сложно отдавать", – подчеркнул парламентарий.
По его мнению, банки сами будут заинтересованы в тестировании потенциальных клиентов, чтобы не получать рост невозвратных кредитов.
Для этого можно продумать несложный регламент. В частности, банки будут отвечать за предоставление анкеты, опросника или сопровождения, также они возьмут на себя ответственность за результаты этой процедуры.
Ранее сообщили, что индекс кредитной сознательности упал в России до минимума с 2020 года.
12:36:00 12-11-2024
В принципе примерно так и было, раньше не давали всем подряд, надо было справки приносить и убеждать, что ты сможешь отдать. А сейчас чуть ли не сообщают, мы вам там на счет пару лямов кинули, пользуйтесь, потом три отдадите. Так мне не надо - ну это ваши проблемы, мы вам уже дали, готовьтесь платить. Такую хрень надо прекращать
13:18:12 12-11-2024
Гость (12:36:00 12-11-2024) В принципе примерно так и было, раньше не давали всем подряд... Отвыкли нянькаться?
13:21:19 12-11-2024
Тест, справки из собеса и полуклиники, полиграф и, наконец, выдача денег и клеймение тавром хозяина...
😆
14:05:20 12-11-2024
Кхм... (13:21:19 12-11-2024) Тест, справки из собеса и полуклиники, полиграф и, наконец, ...
Остаётся задаться вопросом, почему депутаты не проходят тестирование на грамотность
13:38:42 12-11-2024
как о чем то может рассуждать человек который никогда этим не пользуется
16:22:21 12-11-2024
да че дал кредит - паспорт забери. Выплатит кредит -вернут. Не выплатит - в рабстве останется. Так по моему в древнем Риме было? Спартак не рассчитался вовремя и попал. Хотя и был профессиональным воином и золотом зарплату получал. Но поехал в цепях в школу гладиаторов. Ну а дальше вы все надеюсь знаете что было