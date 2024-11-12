"Отдавать надо свои". Депутат ГД оценил идею тестировать россиян перед кредитом

Чтобы они понимали жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои

12 ноября 2024, 12:21, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Олег Савченко поддержал идею тестировать россиян на финансовую грамотность при первом оформлении кредита. Об этом он сообщил в беседе с "Думой ТВ". Ранее его коллега Александр Демин направил соответствующее обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Савченко отметил, что решение взять кредит может быть поспешным и, следовательно, необдуманным. В этом случае необходимо человеку дать всю информацию.

"Я считаю, что это необходимо сделать. Потому что это же, так скажем, жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои. Всегда сложно отдавать", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, банки сами будут заинтересованы в тестировании потенциальных клиентов, чтобы не получать рост невозвратных кредитов.

Для этого можно продумать несложный регламент. В частности, банки будут отвечать за предоставление анкеты, опросника или сопровождения, также они возьмут на себя ответственность за результаты этой процедуры.

Ранее сообщили, что индекс кредитной сознательности упал в России до минимума с 2020 года.