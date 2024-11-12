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"Отдавать надо свои". Депутат ГД оценил идею тестировать россиян перед кредитом

Чтобы они понимали жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои

12 ноября 2024, 12:21, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Олег Савченко поддержал идею тестировать россиян на финансовую грамотность при первом оформлении кредита. Об этом он сообщил в беседе с "Думой ТВ".  Ранее его коллега Александр Демин направил соответствующее обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Савченко отметил, что решение взять кредит может быть поспешным и, следовательно, необдуманным. В этом случае необходимо человеку дать всю информацию.

"Я считаю, что это необходимо сделать. Потому что это же, так скажем, жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои. Всегда сложно отдавать", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, банки сами будут заинтересованы в тестировании потенциальных клиентов, чтобы не получать рост невозвратных кредитов.

Для этого можно продумать несложный регламент. В частности, банки будут отвечать за предоставление анкеты, опросника или сопровождения, также они возьмут на себя ответственность за результаты этой процедуры.

Ранее сообщили, что индекс кредитной сознательности упал в России до минимума с 2020 года.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/597198

В Госдуме предложили давать "три дня на подумать" при оформлении кредита

Авторы инициативы считают, что это позволит россиянам принимать решение более ответственно
НОВОСТИЭкономика
депутаты инициативы кредит

Комментарии 6

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Гость

12:36:00 12-11-2024

В принципе примерно так и было, раньше не давали всем подряд, надо было справки приносить и убеждать, что ты сможешь отдать. А сейчас чуть ли не сообщают, мы вам там на счет пару лямов кинули, пользуйтесь, потом три отдадите. Так мне не надо - ну это ваши проблемы, мы вам уже дали, готовьтесь платить. Такую хрень надо прекращать

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Musik

13:18:12 12-11-2024

Гость (12:36:00 12-11-2024) В принципе примерно так и было, раньше не давали всем подряд... Отвыкли нянькаться?

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Кхм...

13:21:19 12-11-2024

Тест, справки из собеса и полуклиники, полиграф и, наконец, выдача денег и клеймение тавром хозяина...
😆

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Гость

14:05:20 12-11-2024

Кхм... (13:21:19 12-11-2024) Тест, справки из собеса и полуклиники, полиграф и, наконец, ...
Остаётся задаться вопросом, почему депутаты не проходят тестирование на грамотность

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Гость

13:38:42 12-11-2024

как о чем то может рассуждать человек который никогда этим не пользуется

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Гость

16:22:21 12-11-2024

да че дал кредит - паспорт забери. Выплатит кредит -вернут. Не выплатит - в рабстве останется. Так по моему в древнем Риме было? Спартак не рассчитался вовремя и попал. Хотя и был профессиональным воином и золотом зарплату получал. Но поехал в цепях в школу гладиаторов. Ну а дальше вы все надеюсь знаете что было

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