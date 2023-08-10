Депутат предложил строить деревни для африканских переселенцев в Алтайском крае
Глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Матасов отметил, что территория региона большая, а иностранцы из Африки стремятся поступить в алтайские вузы
10 августа 2023, 17:36, ИА Амител
Глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Матасов предложил строить деревни для африканцев в Алтайском крае. В своем Telegram-канале он отметил, что территория региона большая, а иностранцы из Африки стремятся поступить в алтайские вузы.
"К тому же после прошедшего экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" стоит всерьез задуматься о международной дружбе наших стран и возможной взаимопомощи", – подчеркнул он.
Напомним, что 4 августа первый камень афродеревни заложили в Тверской области. Пилотный проект также реализуется в Московской области. После его могут распространить и на другие субъекты страны, где региональной администрации смогут предложить комфортные условия для африканеров – европейских фермеров, которые много лет назад поселились на африканском континенте.
17:45:16 10-08-2023
Предлагаю в Африке строить деревни для депутатов
17:46:40 10-08-2023
Зачем строить новые? Из оставшихся русских довыгонять и "милости просим негры" ! Чувствуете себя как дома .
18:22:47 10-08-2023
Гость (17:46:40 10-08-2023) Зачем строить новые? Из оставшихся русских довыгонять и "мил... Дураки они что-ли? Вы еще хрущевки предложите (не говоря о деревенских домах).Новое надо
18:02:52 10-08-2023
Что они вообще тут забыли? У них своя родина есть там пусть и живут там тоже необъятные просторы . Или пусть если и едут сюда - то устраиваются на работу как все, строят сами, как все, за свой счет ищут землю покупают ее, материалы, потом строят, потом следят чтоб ниче не поломали, не вытоптали, в общем свобода равенство но чтоб всем одинаково, а преференции - местным, кто тут родился и вырос. Но чтото говорит что просто так они сюда не захотят, прохладно, особенно зимой, и вообще от этой новости смердит отвращением авторов инициативы к своему же местному населению. Для африканцев значит деревни мы построим, а своим что? Сережа, сам то серьезно? Или просто пиар и этот как его, популизм, во! ?
18:09:10 10-08-2023
Своим бы что-нибудь построили!
18:17:10 10-08-2023
И обязательно нужно уже сейчас посадить банановые пальмы, чтобы скорее заплодоносили
18:46:10 10-08-2023
Нет слов что бы высказаться, Коммунисты России, вы вообще нормальные люди?
08:14:15 11-08-2023
Гость (18:46:10 10-08-2023) Нет слов что бы высказаться, Коммунисты России, вы вообще н... Это партия создана, чтобы во время выборов оттягивать голоса от КПРФ )))) отсюда такие дурацкие инициативы, заодно и отвращение людей к коммунистам вызвать, чтобы не голосовали. Два в одном )))
18:49:00 10-08-2023
Образование они, может, и стремятся здесь получить. но остаться потом жить и работать в Алтайском крае - сомнительно. Климат здесь уж больно сложный. А зарплаты смешные.
19:31:56 10-08-2023
Они же не дураки, они сюда учиться приехали, чтобы не жить в деревне. Может лучше сделать африканцев депутатами у нас? Мне кажется, всяко больше толку будет, чем от этого коммуниста.
19:55:34 10-08-2023
господи, и эти люди принимают законы, ужас, что в голове у таких депутатов. Пора уже выбрать нормальных
20:10:24 10-08-2023
К себе в квартиру пусть поселит
20:19:26 10-08-2023
Видел прошлым летом в магазе студента африканца. Шелковая рубашка, золотые часы в два килограмма, цепь на шее золотая, как у цыганского барона, туфли из крокодила. Я рядом с ним - бомж!
22:00:35 10-08-2023
Наверно Сергей Матасов провокатор и кроме как провоцировать ничего не может , дешёвый трюк от Коммунистов России . Лучше бы Сергей Матасов высказался о правах Африканцев в Штатах , ведь там они были РАБАМИ .
22:12:57 10-08-2023
Гость (22:00:35 10-08-2023) о правах Африканцев в Штатах , ведь там они были РАБАМИ . не о том ты переживаешь... у америкосов уже русалочка стала темнозадой. так что твои потуги порвутся не успев натянуться.
23:41:35 10-08-2023
Гость (22:12:57 10-08-2023) не о том ты переживаешь... у америкосов уже русалочка стала... Но ведь забывать же нельзя что Африканцы были РАБАМИ в Америке , чтоб не наступать дважды на одни и те же грабли , надо помнить ошибки чтоб их не повторить . Если уж Сергей Матасов поднял тему об Африканцах , тему о РАБСТВЕ надо обсуждать .
00:58:20 11-08-2023
Это тема для хищений.... Протроить ... Деньги распилить....
06:52:06 11-08-2023
в местном заксобрании не хватает депутатов афророссиян( черненьких)
09:29:58 11-08-2023
надо исправлять (06:52:06 11-08-2023) в местном заксобрании не хватает депутатов афророссиян( черн... Правильнее сказать афророссиянок
10:21:39 11-08-2023
Гость (09:29:58 11-08-2023) Правильнее сказать афророссиянок... Нет! Кому надо, тот понял.
10:10:06 11-08-2023
Гость (08:14:15 11-08-2023) Это партия создана, чтобы во время выборов оттягивать голоса... Что бы отвращать от коммунизма у нас сразу две партии: Коммунисты России и КПРФ. Читайте Ленина и понимайте что эти два суррогата нельзя назвать коммунистическими.
10:22:07 11-08-2023
Провокационная статья. Речь идет не о черных переселенцах, а о белых из ЮАР - бурах. Есть такая народность
20:21:56 11-08-2023
Деревня для студентов.
13:58:21 28-08-2023
В счет депутатской зарплаты стройте! Почему в Алтае? ВЭЛКОМ ИН ИВАНОВО!!!!!!!!!!!