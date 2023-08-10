Депутат предложил строить деревни для африканских переселенцев в Алтайском крае

Глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Матасов отметил, что территория региона большая, а иностранцы из Африки стремятся поступить в алтайские вузы

10 августа 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Матасов предложил строить деревни для африканцев в Алтайском крае. В своем Telegram-канале он отметил, что территория региона большая, а иностранцы из Африки стремятся поступить в алтайские вузы.

"К тому же после прошедшего экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" стоит всерьез задуматься о международной дружбе наших стран и возможной взаимопомощи", – подчеркнул он.

Напомним, что 4 августа первый камень афродеревни заложили в Тверской области. Пилотный проект также реализуется в Московской области. После его могут распространить и на другие субъекты страны, где региональной администрации смогут предложить комфортные условия для африканеров – европейских фермеров, которые много лет назад поселились на африканском континенте.