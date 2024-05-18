Депутат предложил увеличить штрафы за курение в неположенных местах

Артем Метелев также допустил введение штрафа для родителей, у которых курят дети младше 16 лет

18 мая 2024, 11:35, ИА Амител

Дым / Источник фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы за курение в общественных местах, пишет РИА Новости.

Новые суммы наказаний могут быть следующими:

15 тысяч рублей – за курение в неположенных местах;

30 тысяч рублей – за курение на детской площадке.

Кроме того, может быть введен штраф до 7 тысяч для родителей за курение ребенка младше 16 лет, добавил депутат.