Депутат предложил увеличить штрафы за курение в неположенных местах
Артем Метелев также допустил введение штрафа для родителей, у которых курят дети младше 16 лет
18 мая 2024, 11:35, ИА Амител
Дым / Источник фото: unsplash.com
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы за курение в общественных местах, пишет РИА Новости.
Новые суммы наказаний могут быть следующими:
- 15 тысяч рублей – за курение в неположенных местах;
- 30 тысяч рублей – за курение на детской площадке.
Кроме того, может быть введен штраф до 7 тысяч для родителей за курение ребенка младше 16 лет, добавил депутат.
11:55:54 18-05-2024
Правильное предложение! Суммы только нужно увеличить в два раза.... На остановке ОТ находиться невозможно...
08:40:42 20-05-2024
Иван (11:55:54 18-05-2024) На остановке ОТ находиться невозможно... Табак отшибает мозги напрочь- эти любители пососать постоянно становятся на остановке со стороны, откуда на людей на остановке дует ветер. И все вынуждены нюхать запах горящего сушёного собачьего дерьма с малиновым вареньем...
12:08:52 18-05-2024
Давно пора. А то курят у подъездов, а весь дым идет в подъезд. Только закон был и раньше, но его исполнение никто не контролировал. Законов у нас полно, но они не исполняются.
16:13:50 18-05-2024
Гость (12:08:52 18-05-2024) Давно пора. А то курят у подъездов, а весь дым идет в подъез... В подъездах курят!!!
13:49:27 18-05-2024
Запустите наконец механизмы назначения действующих штрафов, чтобы наконец наказание стало максимально неизбежным без исключений
15:21:43 18-05-2024
Есть ещё вариант, инфляцию привести к нулю. Тогда нет надобности тратить время на всякие переоценки..
15:37:42 18-05-2024
Депутату надо пойти дальше, штрафовать не курящих...как нарушение прав курящих)
18:45:17 18-05-2024
Предвижу доносы типа "А Васька курит за углом школы!" И маме штраф в 7 тысяч...
Почему среди депутатов процент идиотов зашкаливает? Это порода такая особая выведена?
08:08:43 19-05-2024
Важна не сумма штрафа, а неотвратимость. Можно и миллион афишировать, но не штрафовать
14:35:13 20-05-2024
Конечная "41" маршрута на Челюскинцев. Водители высадив пассажира сразу же приступают к курению. Практически все. Автобус не место для курения. Водители не покидают салон автобуса в любое время года. Затем пассажиры едут в прокуренном напрочь автобусе. Некоторые еще и по дороге умудряются курить, разговаривать по телефону. Очень близко к Центральному РОВД.