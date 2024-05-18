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Депутат предложил увеличить штрафы за курение в неположенных местах

Артем Метелев также допустил введение штрафа для родителей, у которых курят дети младше 16 лет

18 мая 2024, 11:35, ИА Амител

Дым / Источник фото: unsplash.com
Дым / Источник фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы за курение в общественных местах, пишет РИА Новости.

Новые суммы наказаний могут быть следующими:

  • 15 тысяч рублей – за курение в неположенных местах;
  • 30 тысяч рублей – за курение на детской площадке.

Кроме того, может быть введен штраф  до 7 тысяч для родителей за курение ребенка младше 16 лет, добавил депутат.

депутаты инициативы Сигареты

Комментарии 10

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Иван

11:55:54 18-05-2024

Правильное предложение! Суммы только нужно увеличить в два раза.... На остановке ОТ находиться невозможно...

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Гость

08:40:42 20-05-2024

Иван (11:55:54 18-05-2024) На остановке ОТ находиться невозможно... Табак отшибает мозги напрочь- эти любители пососать постоянно становятся на остановке со стороны, откуда на людей на остановке дует ветер. И все вынуждены нюхать запах горящего сушёного собачьего дерьма с малиновым вареньем...

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Гость

12:08:52 18-05-2024

Давно пора. А то курят у подъездов, а весь дым идет в подъезд. Только закон был и раньше, но его исполнение никто не контролировал. Законов у нас полно, но они не исполняются.

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Гость

16:13:50 18-05-2024

Гость (12:08:52 18-05-2024) Давно пора. А то курят у подъездов, а весь дым идет в подъез... В подъездах курят!!!

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Гость

13:49:27 18-05-2024

Запустите наконец механизмы назначения действующих штрафов, чтобы наконец наказание стало максимально неизбежным без исключений

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dok_CФ

15:21:43 18-05-2024

Есть ещё вариант, инфляцию привести к нулю. Тогда нет надобности тратить время на всякие переоценки..

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гость

15:37:42 18-05-2024

Депутату надо пойти дальше, штрафовать не курящих...как нарушение прав курящих)

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Гость

18:45:17 18-05-2024

Предвижу доносы типа "А Васька курит за углом школы!" И маме штраф в 7 тысяч...
Почему среди депутатов процент идиотов зашкаливает? Это порода такая особая выведена?

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Гость

08:08:43 19-05-2024

Важна не сумма штрафа, а неотвратимость. Можно и миллион афишировать, но не штрафовать

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Гость

14:35:13 20-05-2024

Конечная "41" маршрута на Челюскинцев. Водители высадив пассажира сразу же приступают к курению. Практически все. Автобус не место для курения. Водители не покидают салон автобуса в любое время года. Затем пассажиры едут в прокуренном напрочь автобусе. Некоторые еще и по дороге умудряются курить, разговаривать по телефону. Очень близко к Центральному РОВД.

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