Сейчас в Госдуме обсуждается возможный запрет вейпов

12 апреля 2024, 10:27, Антон Дегтярев

Курение вейпов / Фото: unsplash.com

В ближайшее время в России могут запретить вейпы. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы. Между тем медики уже давно говорят об опасности электронных устройств и о необходимости ограничить их продажу в России. О вреде вейпов и о том, чем они отличаются от обычных сигарет, amic.ru поговорил с заведующей диспансерно-поликлиническим отделением (детско-подростковое население) Алтайского краевого наркологического диспансера Натальей Казанцевой.

"Нам ждать массовой гибели детей и подростков?"

Представители медицинского сообщества были бы счастливы, если бы вейпы в России все-таки запретили, отметила Наталья Казанцева. По ее словам, с 2019 года наблюдается тенденция на вовлечение детей младшего возраста в культуру курения вейпов. Уже сейчас некоторые дети начинают их употреблять с 7 или 8 лет. А чем младше возраст, тем легче человек подсаживается на электронные сигареты. У ребенка же зависимость может сформироваться уже после первого употребления, подчеркнула Казанцева. Впрочем, со взрослыми ситуация не лучше: они тоже очень быстро подсаживаются на вейпы.

"Это взрывная химия, которая неизвестно что может преподнести, поскольку эти вещества не так давно появились на рынке. Последствия еще будут изучаться, и люди сейчас являются, по сути, подопытными кроликами. Вред от классических табачных изделий известен: в дыме более четырех тысяч вреднейших веществ, есть риски развития онкопатологии (в первую очередь слизистых полости рта), сердечно-сосудистых заболеваний, дыхательных и ряда других проблем. А у детей организм растет, формируется система защиты. Поэтому у них будет еще сильнее страдать организм от вейпов. Уже есть печальный случай, где подозревается, что причиной гибели четырнадцатилетнего подростка в Алтайском крае стали именно вейпы. Нам ждать массовой гибели детей и подростков, чтобы запретить их оборот?" – говорит Казанцева.

Эксперт указывает: сейчас у многих вейпов отсутствует сертификация, часто продавцы обманывают потребителей: пишут, что в их продукции нет никотина, однако экспертиза показывает: он есть. В составе жидкостей для электронных сигарет постоянно обнаруживают канцерогенные вещества, подчеркнула она. Да и продают вейпы всем подряд, в том числе и детям.

Вейп/ Фото: unsplash.com

Чем вейпы отличаются от обычных сигарет?

Сигареты отличаются от вейпов тем, что в первые кладут растительный никотин, а в вейпах он синтетический. И последний опаснее обычного, уверена эксперт.

Но самая большая опасность – в количестве выкуренного. Вейпы можно курить даже в помещениях, почти не делая перерывов, тогда как обычные сигареты в таких объемах выкуривать будет очень трудно, отметила Казанцева.

Оформлены вейпы красиво и привлекают людей куда больше обычных сигарет, их приятно взять в руки, они обладают фруктовыми запахами и вкусами, тогда как обычные сигареты плохо пахнут, вкус у них специфический и у многих появляется от них отторжение. Неприятных ощущений от вейпов значительно меньше, и поэтому организму проще к ним адаптироваться. Тем самым начать курить вейпы гораздо легче, чем обычные сигареты, убеждена Казанцева.

Многие считают, что с помощью вейпов можно отказаться от курения обычных сигарет. Однако это миф, ведь и там, и там содержится никотин, подчеркнула Казанцева.

"Вы знаете, мифов же очень много насаждено, в интернете много недостоверной информации. Сегодня мы допустили, к сожалению, очень широкую распространенность вейпов в обществе. И теперь нужно активно закручивать гайки, пока мы не увидели печальные последствия в виде летальных исходов. Пока еще патологии у детей трудно связать с вейпами, можно только предполагать. У нас был на приеме второклассник, который после употребления снюса попал в отделение реанимации. Сколько таких случаев! Был ребенок, родители которого думали, что он употребляет наркотики, а он просто получал высокие дозы никотина и был со стеклянными глазами и дезориентированный. Если мы придем в школу, то там и за батареями много всяких пакетиков со снюсами, и в туалете стоит уже не дым, а пар коромыслом. Проблема очень актуальна", – считает эксперт.

Снюcы и айкосы Казанцева называет не менее вредными, чем вейпы, и также считает, что их продажу необходимо ограничить. По ее словам, в ближайшее время специалисты должны предоставить доказательства вреда синтетического табака. И тогда, надеется она, эту продукцию запретят.

Курение вейпа / Фото: unsplash.com

Почему хотят запретить вейпы?

Законопроект, который подразумевает полный запрет на розничную продажу никотиновых и безникотиновых вейпов, разработали депутаты Госдумы сразу четырех фракций – ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Авторы инициативы утверждают, что число подростков, употребляющих вейпы, на начало 2023 года выросло по равнению с 2011-м в десять раз. А тем временем они наносят "непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей", пишет ТАСС.