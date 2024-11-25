Пенсии не покрывают даже базовые потребности, заявил он

25 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Работающие пенсионеры должны получать пенсию в два раза больше, чем сейчас, заявил "Газете.ru" депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Депутат отметил, что работающие пенсионеры должны получать столько же, сколько и неработающие – минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты по стране.

"Почему люди остались дальше работать? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться из-за недостаточного размера пенсии. Согласно другому исследованию, более 60% заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности", – рассказал Никитин.

Депутат убежден, что работающие пенсионеры очень важны для экономики, потому что они обладают богатым опытом и знаниями, особенно в узких специальностях.

Согласно статистике соцфонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году составляет 19,2 тыс. рублей, у незанятых – 23,4 тыс. рублей.