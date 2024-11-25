Депутат предложил в два раза увеличить выплаты работающим пенсионерам
Пенсии не покрывают даже базовые потребности, заявил он
25 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
Работающие пенсионеры должны получать пенсию в два раза больше, чем сейчас, заявил "Газете.ru" депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
Депутат отметил, что работающие пенсионеры должны получать столько же, сколько и неработающие – минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты по стране.
"Почему люди остались дальше работать? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться из-за недостаточного размера пенсии. Согласно другому исследованию, более 60% заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности", – рассказал Никитин.
Депутат убежден, что работающие пенсионеры очень важны для экономики, потому что они обладают богатым опытом и знаниями, особенно в узких специальностях.
Согласно статистике соцфонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году составляет 19,2 тыс. рублей, у незанятых – 23,4 тыс. рублей.
11:36:15 25-11-2024
"Пенсии не покрывают даже базовые потребности, заявил он..."
О как! Это в Москве и Московской области такие маленькие пенсии?
😁
11:40:06 25-11-2024
А что минимальная пенсия у нас 35 т.р?
11:58:01 25-11-2024
Гость (11:40:06 25-11-2024) А что минимальная пенсия у нас 35 т.р?... у депутатов наверное да.
11:48:01 25-11-2024
Совесть имейте!!!!!!!!!!!! Работающие пенсионеры и так получают кроме пенсии зарплаты!!!!!!!!!!! Идиотизм не включайте!
11:52:51 25-11-2024
Гость (11:48:01 25-11-2024) Совесть имейте!!!!!!!!!!!! Работающие пенсионеры и так получ... "Зарплаты"
12:21:04 25-11-2024
Гость (11:48:01 25-11-2024) Совесть имейте!!!!!!!!!!!! Работающие пенсионеры и так получ... И что теперь?
Они что, "по зову сердца" продолжают работать, что ли? Из чистой любви к труду, зачастую, весьма тяжёлому?
Вы предлагаете перестать им платить социальную пенсию (заметьте, накопительную её часть вообще уже "заиграли"). То есть, вы хотите, чтобы пенсионеры платили за право выхода на работу?
Какие у вас интересные идеи в голове толпятся. Мысли-скакуны! Табун!
😁
15:53:19 25-11-2024
Гость (11:48:01 25-11-2024) Совесть имейте!!!!!!!!!!!! Работающие пенсионеры и так получ... Какая экспрессия! Вы неработающий пенсионер? А я работающий. Думаете, мы тут ложками мёд хлебаем? Присоединяйтесь. Я между прочим, ежемесячно отчисляю от з/платы страховые взносы в размере своей месячной пенсии, т.е. государство на меня ещё не потратилось. Единственное, что хотелось бы, чтобы начислили индексацию за все пропущенные годы.
11:49:11 25-11-2024
Последнее отберут
11:49:28 25-11-2024
К чему необоснованно завышенные зарплаты депутатам? Чтобы подобные неразумные инициативы предлагали?????
11:51:05 25-11-2024
Только нашим пенсионерам и не снились такие размеры, поскольку получают в 2 раза меньше! Печально за алтайских пенсионеров, среди них много заслуженных, отдавших работе всю жизнь!
12:34:54 25-11-2024
Пенсионеры часто сидят на руководящих постах, вцепятся в своё кресло - не согнать. Ещё и платить вдвое больше? Молодых продвигать надо! А им достойную пенсию и на выход.
19:45:46 25-11-2024
Гость (12:34:54 25-11-2024) Пенсионеры часто сидят на руководящих постах, вцепятся в сво... Приходите к нам в стальцех. Посидите пятидесятилетнего пенсионера, нашего мастера.😆
12:51:32 25-11-2024
Мне пенсии хватает только на сигареты и коммуналку на еду приходится зарабатывать.
18:01:46 25-11-2024
Прожиточный минимум пенсионеров в Алтайском крае 12608. Как на него прожить?!...
19:47:33 25-11-2024
Гость (18:01:46 25-11-2024) Прожиточный минимум пенсионеров в Алтайском крае 12608. Как ... В Москве? По-видимому, никак, если аж целый депутот их парламента обзаботился.
😁
21:47:54 25-11-2024
Работаю, молодёжь не подпирает, пенсия 15 тр с коп.