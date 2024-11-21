Россиянам предложили выходить на пенсию на пять лет позже
Так можно увеличить размер выплат
21 ноября 2024, 13:20, ИА Амител
Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что если на пять лет позже выйти на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40%, пишет РИА Новости.
"Увеличить размер пенсии можно разными способами. Можно отложить выход на пенсию. Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет", – заявила сенатор.
Епифанова рассказала, что для увеличения выплат можно "докупить пенсионные баллы" – для этого следует подать заявление об уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать их.
Также сенатор предложила пожилым людям стать участниками добровольных пенсионных программ. Так, негосударственные пенсионные фонды будут выплачивать дополнительную пенсию из добровольных взносов.
13:24:01 21-11-2024
выходить на пенсию на пять лет позже ---- в 70?! А че не в 100?!
00:11:16 22-11-2024
Гость (13:24:01 21-11-2024) выходить на пенсию на пять лет позже ---- в 70?! А че не в 1...
13:28:29 21-11-2024
Купить себе пенсию, круто, дайте две.
13:29:37 21-11-2024
они чё вообще штоли!?
13:30:18 21-11-2024
Да-да, 65+5. Выражаясь как наш лидер, сначала деревянный макинтош, а потом пенсия. Ну, впрочем, у кого есть мозги, давно всё поняли
13:31:32 21-11-2024
Это как расценить ?Как издевательское циничное глумление над старшим поколением?На пять лет позже ,значит в 70 лет для мужчин и в 65 для женщин?У нас народ до 60 уже не доживают.Работа работе рознь.Можно сидеть всю жизнь и бумажки перекладывать с места на место ,а основному большинству приходится физически изнашиваться на тяжелой работе без должного обслуживания нынешней медициной.Просто слов нет.
13:41:37 21-11-2024
ну ладно у меня пенсия по вредности в 55 будет...
А у стальных ?
И не факт что доживут !
13:45:40 21-11-2024
Совсем от ума.
13:45:47 21-11-2024
эти сенаторы и депутаты так и делают. сдохнуть от старости готовы в своих креслах, лишь бы о народе думать!
а простые люди думают, как бы дотянуть до пенсии.
13:52:02 21-11-2024
Пусть эта Епифанова, свою зп за время сенаторства в бюджет вернет, и потом "лает" как людям жить...
14:03:56 21-11-2024
Большинству дожить бы до пенсии, а потом уж рассуждать: увеличивать её или нет.
14:04:22 21-11-2024
Давно пора поднять этот вопрос, возможно даже провести какое-то голосование. Глупо отрицать, что продолжительность жизнь серьезно увеличилось и люди просто не знают куда себя девать. А всё из-за обидного слова пенсионер. Это люди полны жизненной энергии и желания работать на благо своей страны и будущего своих детей
14:36:49 21-11-2024
Гость (14:04:22 21-11-2024) Давно пора поднять этот вопрос, возможно даже провести какое... Я так понимаю это юмор.
14:15:51 21-11-2024
Они равняют нас на президента, так на него ни один миллиард тратится
14:57:48 21-11-2024
Пардон, а господам полицейским пенсию не хотят поднять?
15:00:44 21-11-2024
Да, согл! И рожать до упора.
15:59:15 21-11-2024
Лет 14 назад на 1 пенсию можно было купить несколько биткоинов а теперь лишь 0.002
Но если бы даже ПФР вложился ранее в них, вряд ли бы он с вами ими поделился теперь. Делайте выводы
17:36:08 21-11-2024
Лови мамкиного криптоинвестора)
17:35:47 21-11-2024
А давайте просто запомним хорошо это имя: "сенатор" Ольга Епифанова.
20:07:37 21-11-2024
Мне в апреле стукнуло 60. В последнее время работал на Северах 10 лет. 2года обивал пороги юристов и пенсионный фонд, где разные инспектора говорили мне разный возраст выхода на пенсию.В итоге когда должно было стукнуть 60 инспектор сказал чтобы за месяц до этого прийти на оформление пенсии. Потом сказали нужно провести проверку(сами себя проверить) и пришли к выводу что нужно на пенсию выйти через 8 месяцев.Бардак. А я 3 года назад на последней вахте на ногах перенёс инсульт.Меня домой вывезли только через 3 недели.Теперь лечусь каждые полгода.Сейчас до пенсии осталось 12 дней.Не знаю дождусь или нет.Заработал пенсии 24 т. р.
09:03:57 22-11-2024
Так Путин с Силуановым уже же сделали достойные пенсии, не так давно это и было. А если сделать пенсию с 80 лет, то и пенсию втрое можно увеличить. Спасибо законодательной и исполнительной власти