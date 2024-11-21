Россиянам предложили выходить на пенсию на пять лет позже

Так можно увеличить размер выплат

21 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Пенсионер. Мужчина / Фото: Freepik

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что если на пять лет позже выйти на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40%, пишет РИА Новости.

"Увеличить размер пенсии можно разными способами. Можно отложить выход на пенсию. Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет", – заявила сенатор.

Епифанова рассказала, что для увеличения выплат можно "докупить пенсионные баллы" – для этого следует подать заявление об уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать их.

Также сенатор предложила пожилым людям стать участниками добровольных пенсионных программ. Так, негосударственные пенсионные фонды будут выплачивать дополнительную пенсию из добровольных взносов.