НОВОСТИОбщество

Россиянам предложили выходить на пенсию на пять лет позже

Так можно увеличить размер выплат

21 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Пенсионер. Мужчина / Фото: Freepik
Пенсионер. Мужчина / Фото: Freepik

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что если на пять лет позже выйти на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40%, пишет РИА Новости.

"Увеличить размер пенсии можно разными способами. Можно отложить выход на пенсию. Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет", – заявила сенатор.

Епифанова рассказала, что для увеличения выплат можно "докупить пенсионные баллы" – для этого следует подать заявление об уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать их.

Также сенатор предложила пожилым людям стать участниками добровольных пенсионных программ. Так, негосударственные пенсионные фонды будут выплачивать дополнительную пенсию из добровольных взносов.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

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НОВОСТИОбщество
пенсии выплаты Совфед

Комментарии 21

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Гость

13:24:01 21-11-2024

выходить на пенсию на пять лет позже ---- в 70?! А че не в 100?!

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Гость

00:11:16 22-11-2024

Гость (13:24:01 21-11-2024) выходить на пенсию на пять лет позже ---- в 70?! А че не в 1...

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Дима

13:28:29 21-11-2024

Купить себе пенсию, круто, дайте две.

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Гость

13:29:37 21-11-2024

они чё вообще штоли!?

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Гость

13:30:18 21-11-2024

Да-да, 65+5. Выражаясь как наш лидер, сначала деревянный макинтош, а потом пенсия. Ну, впрочем, у кого есть мозги, давно всё поняли

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Афиноген

13:31:32 21-11-2024

Это как расценить ?Как издевательское циничное глумление над старшим поколением?На пять лет позже ,значит в 70 лет для мужчин и в 65 для женщин?У нас народ до 60 уже не доживают.Работа работе рознь.Можно сидеть всю жизнь и бумажки перекладывать с места на место ,а основному большинству приходится физически изнашиваться на тяжелой работе без должного обслуживания нынешней медициной.Просто слов нет.

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Шинник

13:41:37 21-11-2024

ну ладно у меня пенсия по вредности в 55 будет...
А у стальных ?
И не факт что доживут !

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Толи

13:45:40 21-11-2024

Совсем от ума.

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Элен без ребят

13:45:47 21-11-2024

эти сенаторы и депутаты так и делают. сдохнуть от старости готовы в своих креслах, лишь бы о народе думать!
а простые люди думают, как бы дотянуть до пенсии.

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Гость

13:52:02 21-11-2024

Пусть эта Епифанова, свою зп за время сенаторства в бюджет вернет, и потом "лает" как людям жить...

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Гость

14:03:56 21-11-2024

Большинству дожить бы до пенсии, а потом уж рассуждать: увеличивать её или нет.

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Гость

14:04:22 21-11-2024

Давно пора поднять этот вопрос, возможно даже провести какое-то голосование. Глупо отрицать, что продолжительность жизнь серьезно увеличилось и люди просто не знают куда себя девать. А всё из-за обидного слова пенсионер. Это люди полны жизненной энергии и желания работать на благо своей страны и будущего своих детей

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Гость

14:36:49 21-11-2024

Гость (14:04:22 21-11-2024) Давно пора поднять этот вопрос, возможно даже провести какое... Я так понимаю это юмор.

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Гость

14:15:51 21-11-2024

Они равняют нас на президента, так на него ни один миллиард тратится

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Гость

14:57:48 21-11-2024

Пардон, а господам полицейским пенсию не хотят поднять?

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Musik

15:00:44 21-11-2024

Да, согл! И рожать до упора.

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Гусляр

15:59:15 21-11-2024

Лет 14 назад на 1 пенсию можно было купить несколько биткоинов а теперь лишь 0.002
Но если бы даже ПФР вложился ранее в них, вряд ли бы он с вами ими поделился теперь. Делайте выводы

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Гость

17:36:08 21-11-2024

Лови мамкиного криптоинвестора)

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Гость

17:35:47 21-11-2024

А давайте просто запомним хорошо это имя: "сенатор" Ольга Епифанова.

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Алексей

20:07:37 21-11-2024

Мне в апреле стукнуло 60. В последнее время работал на Северах 10 лет. 2года обивал пороги юристов и пенсионный фонд, где разные инспектора говорили мне разный возраст выхода на пенсию.В итоге когда должно было стукнуть 60 инспектор сказал чтобы за месяц до этого прийти на оформление пенсии. Потом сказали нужно провести проверку(сами себя проверить) и пришли к выводу что нужно на пенсию выйти через 8 месяцев.Бардак. А я 3 года назад на последней вахте на ногах перенёс инсульт.Меня домой вывезли только через 3 недели.Теперь лечусь каждые полгода.Сейчас до пенсии осталось 12 дней.Не знаю дождусь или нет.Заработал пенсии 24 т. р.

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Гость

09:03:57 22-11-2024

Так Путин с Силуановым уже же сделали достойные пенсии, не так давно это и было. А если сделать пенсию с 80 лет, то и пенсию втрое можно увеличить. Спасибо законодательной и исполнительной власти

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