В Госдуме попросили народ не притягивать все за уши к "пропаганде ЛГБТ*"
Сейчас за шквалом сообщений о "пропаганде" правоохранители упускают реальные злодеяния
15 января 2024, 17:35, ИА Амител
В Госдуме может появиться специальная рабочая группа, в которую войдут священники, правоохранители, психологи и деятели искусств, для разработки критериев пропаганды ЛГБТ*, пишет "Парламентская газета".
Необходимость создания группы депутаты объяснили нарастающей волной гнева, в результате чего защитники традиционных ценностей везде начали видеть что-то нетрадиционное.
К примеру, в приморской школе на детском утреннике учитель физкультуры, который показывал реальный сюжет из мультфильма "Ну, погоди!" и играл волка, нарядился в костюм Снегурочки. Родители увидели в этом "пропаганду" и обратились в прокуратуру. А в Екатеринбурге старшеклассники надели платья – как в мюзикле "В джазе только девушки", что в итоге вызвало гнев местных жителей.
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит слишком активно искать вокруг "пропаганду ЛГБТ*". Депутат Виталий Милонов отметил, что каждый раз, когда в России появляется какой-то новый закон, его "пытаются за уши притянуть к любым ситуациям".
"Мы не застрахованы от подобных ситуаций и некорректных трактовок каких-либо событий или какого-либо зрелища. У нас вот есть Оркестр волынщиков Москвы, который исполняет национальную шотландскую музыку в национальной шотландской одежде – килтах. Их тоже обвинять в пропаганде ЛГБТ*? Ну а как же – мужики в юбках", – возмутился Милонов.
Он подчеркнул, что массовая истерия редко приводит к чему-то хорошему. Ведь за шквалом сообщений о "пропаганде" правоохранители упускают реальные злодеяния.
* ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в России
17:59:39 15-01-2024
Весь вот этот рассказ, с фотографией милонова, напоминает анекдот про узбека, которого в Коммунистическую партию не приняли . -Приехал узбек в кишлак,из райкома грустный. -Спрашивают его хлобкоробы. Что Алишер, приняли тебя в КПСС, ты же лучший ишаковод у нас? -Нет не приняли -Почему? -Спросили басмачам служил? Я говорю служил. -Дурак, зачем сказал? Сказать надо не служил. -Как не служил, если сам курбаши спрашивал ...
18:09:38 15-01-2024
сперва сами начали охоту на ведьм,а сейчас как то пытаются ввести критерии этих ведьм
18:45:04 15-01-2024
гость (18:09:38 15-01-2024) сперва сами начали охоту на ведьм,а сейчас как то пытаются в... А потому что на главных ведьм могут выйти!
23:28:54 15-01-2024
Гость (18:45:04 15-01-2024) А потому что на главных ведьм могут выйти!... А кто главные? Клава Кола и Люся Чеботина, которые выступали на НГ вместо звёзд нашей уважаемой богемы? Что-то ничего не понимаю.
07:16:19 16-01-2024
Гость (23:28:54 15-01-2024) А кто главные? Клава Кола и Люся Чеботина, которые выступали... А много реальных ведьм средние века сожгли,вот и тут примерно так же-не понравился конкурент,все,он представитель сексменьшинств и занимается пропагандой
19:13:26 15-01-2024
Боятся, что пойдут в Думу и в церкви отлавливать, там чертей полно.
19:33:18 15-01-2024
Пригорать начало у кого то в думе
20:40:38 15-01-2024
Гость (19:33:18 15-01-2024) Пригорать начало у кого то в думе... Так поэтому эта вся возня и началась. А вы думали, что правда кто-то нравственностью озадачился? А так, если вякнешь про кого, так тебя и привлекут за пропаганду. Неужели не понятно?
22:27:11 15-01-2024
Депутаты притягивают все за уши.
04:56:36 16-01-2024
а в фильме "Джентльмены удачи" , там где сцена в туалете, мужик подумал, что не в ту дверь зашел)
07:48:47 16-01-2024
У нас из одной крайности в другую, не умеем быстро найти золотую середину. Но по сути ничего страшного не случилось, проверили, объяснили, вряд ли кто-то переработал