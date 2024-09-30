Депутат предложил запретить россиянам брать больше двух кредитов

Это, по мнению автора инициативы, поможет спасти людей от мошенников

30 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

В Госдуме предложили ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина до двух, заявил депутат Сергей Колунов. Об этом сообщают "Известия".

Он считает, что такое ограничение позволит избежать мошенничества и поможет людям с проблемной кредитной историей. Депутат также отметил, что около 13 млн россиян выплачивают не менее трех кредитов одновременно, и существующие механизмы, такие как показатель долговой нагрузки (ПДН) и макропруденциальные надбавки, могут не справиться с этой проблемой.

Эксперты считают, что ограничение числа кредитов может снизить уровень закредитованности, но это также может ограничить права граждан на финансовые услуги и увеличить риск роста теневого рынка кредитования.