НОВОСТИОбщество

Депутат предложил запретить россиянам брать больше двух кредитов

Это, по мнению автора инициативы, поможет спасти людей от мошенников

30 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

В Госдуме предложили ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина до двух, заявил депутат Сергей Колунов. Об этом сообщают "Известия".

Он считает, что такое ограничение позволит избежать мошенничества и поможет людям с проблемной кредитной историей. Депутат также отметил, что около 13 млн россиян выплачивают не менее трех кредитов одновременно, и существующие механизмы, такие как показатель долговой нагрузки (ПДН) и макропруденциальные надбавки, могут не справиться с этой проблемой.

Эксперты считают, что ограничение числа кредитов может снизить уровень закредитованности, но это также может ограничить права граждан на финансовые услуги и увеличить риск роста теневого рынка кредитования.

депутаты инициативы кредит

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:27:26 30-09-2024

предлагаю запретить депутатам давать запреты

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:59:20 30-09-2024

Нездоровый человек, низкий уровень образования...
Понять и простить.
Даже смеяться грешно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:05 30-09-2024

Кхм... (09:59:20 30-09-2024) Нездоровый человек, низкий уровень образования...Понять ... а те, кто берет больше двух кредитов, здоровые ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:36 30-09-2024

Если один кредит, но большой, по сумме заменит 6 маленьких, это депутаты одобрят? Похоже, да. Чтобы люди не покупали мелочь в удобную рассрочку, а сразу брали в банке сумму ого-го.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:50:19 30-09-2024

Да, с кредитами жить тяжеловато, но пусть уже свои деньги пересчитывает(((.И не суёт свой нос в чужие семьи. И так жируют за наш счёт.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
рью

08:36:46 01-10-2024

МФО под конские проценты запретите типа легкие деньги и будет порядок

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер пермский кот Крошик
14 часов назад  2

Все новости

Новости партнеров