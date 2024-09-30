Депутат предложил запретить россиянам брать больше двух кредитов
Это, по мнению автора инициативы, поможет спасти людей от мошенников
30 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
В Госдуме предложили ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина до двух, заявил депутат Сергей Колунов. Об этом сообщают "Известия".
Он считает, что такое ограничение позволит избежать мошенничества и поможет людям с проблемной кредитной историей. Депутат также отметил, что около 13 млн россиян выплачивают не менее трех кредитов одновременно, и существующие механизмы, такие как показатель долговой нагрузки (ПДН) и макропруденциальные надбавки, могут не справиться с этой проблемой.
Эксперты считают, что ограничение числа кредитов может снизить уровень закредитованности, но это также может ограничить права граждан на финансовые услуги и увеличить риск роста теневого рынка кредитования.
09:27:26 30-09-2024
предлагаю запретить депутатам давать запреты
09:59:20 30-09-2024
Нездоровый человек, низкий уровень образования...
Понять и простить.
Даже смеяться грешно.
11:10:05 30-09-2024
Кхм... (09:59:20 30-09-2024) Нездоровый человек, низкий уровень образования...Понять ... а те, кто берет больше двух кредитов, здоровые ?
10:20:36 30-09-2024
Если один кредит, но большой, по сумме заменит 6 маленьких, это депутаты одобрят? Похоже, да. Чтобы люди не покупали мелочь в удобную рассрочку, а сразу брали в банке сумму ого-го.
19:50:19 30-09-2024
Да, с кредитами жить тяжеловато, но пусть уже свои деньги пересчитывает(((.И не суёт свой нос в чужие семьи. И так жируют за наш счёт.
08:36:46 01-10-2024
МФО под конские проценты запретите типа легкие деньги и будет порядок