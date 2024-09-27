Россияне потратили на кроссовки 45 млрд рублей

Эксперты связывают это с ростом популярности здорового образа жизни

27 сентября 2024, 11:21, ИА Амител

Кроссовки / Фото: unsplash.com

Жители России потратили почти 45 миллиардов рублей на покупку кроссовок. Об этом стало известно из отчета Центра развития перспективных технологий, пишут "Ведомости".

Это рекордная сумма: в 2023 году за аналогичный период на спортивную обувь россияне потратили 32 миллиарда рублей, а за семь месяцев 2022 и 2021 годов – по 18 и 17,1 миллиарда рублей соответственно.

В 2024 году средняя стоимость пары кроссовок в России составила 3699 рублей, что на 500 рублей больше, чем в прошлом году. В 2022 и 2021 годах кроссовки стоили дороже.

Эксперты связывают рост затрат на спортивную обувь с растущей популярностью здорового образа жизни в России.