Россияне потратили на кроссовки 45 млрд рублей
Эксперты связывают это с ростом популярности здорового образа жизни
27 сентября 2024, 11:21, ИА Амител
Жители России потратили почти 45 миллиардов рублей на покупку кроссовок. Об этом стало известно из отчета Центра развития перспективных технологий, пишут "Ведомости".
Это рекордная сумма: в 2023 году за аналогичный период на спортивную обувь россияне потратили 32 миллиарда рублей, а за семь месяцев 2022 и 2021 годов – по 18 и 17,1 миллиарда рублей соответственно.
В 2024 году средняя стоимость пары кроссовок в России составила 3699 рублей, что на 500 рублей больше, чем в прошлом году. В 2022 и 2021 годах кроссовки стоили дороже.
Эксперты связывают рост затрат на спортивную обувь с растущей популярностью здорового образа жизни в России.
11:46:53 27-09-2024
Это свидетельствует о низком качестве кроссовок. Быстро портятся. Надо новые покупать
12:21:06 27-09-2024
Я в кроссовках за 30тыщ отлично пробухал все лето безо всякого спорта.
21:49:01 27-09-2024
В своё время любил кеды, очень удобная обувь - легкая, недорогая, практичная .. Такой сегодня нет, приходиться обходиться другой - не кроссовками.
23:05:23 27-09-2024
dok_CФ (21:49:01 27-09-2024) В своё время любил кеды, очень удобная обувь - легкая, недор... есть кеды вы просто не знаете марок или денег не хватает. конверсы купите, самые нормальные. или Ванс
23:04:25 27-09-2024
нет это мода такая кроссовки. спорт тут вообще ни при чем. или вот некоторые покупают оригинал Prada - 67 000 р кроссы стоят, и сразу хоба статистика. или ребетенку феррагамо кедики там. тоже красивые