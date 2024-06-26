В России захотели увеличить пошлину за развод с 650 до 5000 рублей
Пошлины могут вырасти и за другие госуслуги
26 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Минфин России предложил с 1 января 2025 года увеличить пошлину за развод в восемь раз: с 650 до 5000 рублей. Об этом пишет РБК.
Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии либо расторгают брак через суд.
Такое предложение вошло в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.
В его рамках также, например, предлагается увеличить пошлины за регистрацию перемены имени с 1600 до 5000 рублей, а за выдачу аттестата, свидетельства либо иного подтверждающего уровень квалификации документа или его дубликата в случае утери – с 1300 до 2000 рублей.
Ранее сообщили, что с 1 июля пошлина на биометрический российский загранпаспорт вырастет до 6000 рублей.
08:33:04 26-06-2024
Успевайте разводиться, пока жарко!
08:37:56 26-06-2024
никакие деньги не удержат человека от разводе, если это чужой человек(своими пошлинами только можете увеличить кол-во несчастных людей в России.
12:34:37 26-06-2024
Маша (08:37:56 26-06-2024) никакие деньги не удержат человека от разводе, если это чужо... Просто купюры стригут. Думаешь будут люди, кто ради 5 передумает?
08:42:19 26-06-2024
Все такие - Ой. ну теперь не пойду разводиться))))
09:29:33 26-06-2024
Вы лучше депутатками не рожавшими займитесь
09:38:21 26-06-2024
"Делов то на копейку. Завтра пойдешь и разведешься" (с)
09:38:59 26-06-2024
любовь за деньги обходится дешевле. вудди аллен.
09:39:17 26-06-2024
Государство планирует наживаться на несчастье людей?
09:44:51 26-06-2024
Гость (09:39:17 26-06-2024) Государство планирует наживаться на несчастье людей? ... Эт кому как "несчастье"... Кому-то напротив, радость, свобода и новые половые партнёрши ;)
10:51:57 26-06-2024
Гость (09:44:51 26-06-2024) Эт кому как "несчастье"... Кому-то напротив, радость, свобод... Вот вы ёрничаете, а на самом деле для обеих сторон это жесткий стресс, обычно депрессия, на самом деле рушится уклад жизни. Ещё и государство грабит. Вывод : не заключать официальный брак. Некоторые шутят, " а почему не 100тр". Но ведь всё к тому и идёт!
13:44:41 26-06-2024
Гость (10:51:57 26-06-2024) Вот вы ёрничаете, а на самом деле для обеих сторон это жестк... Я не ёрничаю, я, когда развёлся, понял всю прелесть самой жизни!
09:52:26 26-06-2024
Гость (09:39:17 26-06-2024) Государство планирует наживаться на несчастье людей? ... "Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад"
09:41:35 26-06-2024
А на браки снизить пошлину до 50 руб.
09:49:49 26-06-2024
Предлагаю ввести налог на рождение,на смерть, на "яйца" (привет Советскому Союзу!),налог на вход и двойной на выход. Много за что можно деньги брать!
10:05:28 26-06-2024
Гость (09:49:49 26-06-2024) Предлагаю ввести налог на рождение,на смерть, на "яйца" (при... повод подумать, конечно.
а вот налог на бездетность - актуален.
10:37:51 26-06-2024
Мусик (10:05:28 26-06-2024) повод подумать, конечно.а вот налог на бездетность - акт... Это почему он актуален? Если кто-то не может ребенка завести из-за здоровья, из-за отсутствия жилья, просто не от кого (ну не встретил(а) еще свою любовь) ????
10:45:49 26-06-2024
Гость (10:37:51 26-06-2024) Это почему он актуален? Если кто-то не может ребенка завести... справку о невозможности отдаете в домком.
соответственно домком выдаст вам справку.
с которой вы пойдете в мфц.
напишите заявление.
и после его рассмотрения компетентными многодетными м.б. вам будет послабление.
а на нет - и льготы нет.
срочно встречайте свою Любовь, и плодитесь и размножайтесь!
11:42:58 26-06-2024
Мусик (10:45:49 26-06-2024) справку о невозможности отдаете в домком.соответственно ... То есть куче ненужного народа рассказать все свои диагнозы??? Вы в своем уме?
12:36:20 26-06-2024
Мусик (10:45:49 26-06-2024) справку о невозможности отдаете в домком.соответственно ... Надеюсь, это все же сарказм, а не клиника
15:04:17 26-06-2024
Гость (12:36:20 26-06-2024) Надеюсь, это все же сарказм, а не клиника... если государство полезет (хоть с благими, хоть с какими намерениями) регулировать в эту сферу - поверьте, будет еще дурнее.
хотя - думаю что новость фейковая. прозондировать.
но процент разводов ужасает, вот честно.
это можно сказать "сходила замуж". как муха - на недельку.
10:11:23 26-06-2024
Гость (09:49:49 26-06-2024) Предлагаю ввести налог на рождение,на смерть, на "яйца" (при... Зачем из России делать Страну абсурда???? Или уже не знаем как казну пополнить?????????
10:09:13 26-06-2024
Да это просто бизнес идея, я считаю.
13:55:50 26-06-2024
Гость (10:09:13 26-06-2024) Да это просто бизнес идея, я считаю. ... И какой это бизнес? Ну сколько с этого заработают? Копейки в масштабах бюджета. Это у них такое ложное восприятие, что мол из-за повышенного размера пошлины можно кого то удержать от развода. Они не понимают, что это только бомжей может отпугнуть, но бомжи и не занимаются оформлением документов, им на это наплевать.
10:14:57 26-06-2024
Зачем они женятся - что бы развестись?
11:13:19 26-06-2024
Гость (10:14:57 26-06-2024) Зачем они женятся - что бы развестись?... Одно дело просто встречаться, другое жить вместе под одной крышей. Бывает, пока молодые под крылом у родителей, прекрасные романтические отношения. Начинают семейную жизнь - ничего не получается, ссоры, скандалы. Никто не знает, как оно будет на самом деле. Но в таком случае лучше сразу прекратить мучить друг друга и развестись, чтобы построить новые отношения с более подходящим человеком.
13:35:12 26-06-2024
Гость (11:13:19 26-06-2024) Одно дело просто встречаться, другое жить вместе под одной к... в таком случае, нужно пожить вместе без регистрации брака, присмотреться и вовремя передумать, если не получится найти компромиссы.
15:54:30 26-06-2024
Элен без ребят (13:35:12 26-06-2024) в таком случае, нужно пожить вместе без регистрации брака, п... Я знаю одну девушку, которая раз примерно 200 начинала отношения, но, что-то всё не то...
10:36:22 26-06-2024
Да что там 5 тыс. можно сразу 100 тыс.
11:51:22 26-06-2024
Гость (10:36:22 26-06-2024) Да что там 5 тыс. можно сразу 100 тыс.... че 100 то? лет на пяток обоих лес валить и руды добывать ударным трудом
11:01:56 26-06-2024
Очередная попытка "по-быстрому" сократить расходы и найти дополнительные средства в бюджет здесь и сейчас. Сколько их уже было - медицина, пенсионная реформа и т.д. И каждый раз эта выгода "здесь и сейчас" оборачивается еще большими проблемами в самом ближайшем будущем. Но оптимизаторы как ни в чем не бывало продолжают оптимизировать.
11:17:36 26-06-2024
Гость (11:01:56 26-06-2024) Очередная попытка "по-быстрому" сократить расходы и найти до... Вы правда так наивны? У оптимизаторов нет никаких проблем, они живут хорошо и продолжат жить еще лучше, для этого все и делают. А ваши проблемы их не волнуют, как того шерифа. И будущее их тоже не волнует, им надо удержаться на плаву сейчас.
11:40:56 26-06-2024
Гость (11:17:36 26-06-2024) Вы правда так наивны? У оптимизаторов нет никаких проблем, о... И в чем именно заключается моя наивность, разве я что-то обратное написал?
11:49:46 26-06-2024
Гость (11:40:56 26-06-2024) И в чем именно заключается моя наивность, разве я что-то обр... Ну ваш пост можно было понять двояко, извините)
14:13:47 26-06-2024
Не разорятся. Как кредиты брать на одноразовую свадьбу так первые.
14:21:44 26-06-2024
Можно получить обратный эффект люди перестанут регистрироваться, в принципе зачем она нужна сейчас эта роспись, юридически можно оформить все договора по имуществу, без регистрации.
22:29:36 26-06-2024
А я бы эти деньги направил напрямую в церковь. Развод-бабки в церковь. И с удовольствием посмотрел бы как меняется "божье слово".
22:37:08 26-06-2024
Разводов тьма. Почему бы и не нагреться.