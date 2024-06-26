В России захотели увеличить пошлину за развод с 650 до 5000 рублей

Пошлины могут вырасти и за другие госуслуги

26 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: unsplash.com

Минфин России предложил с 1 января 2025 года увеличить пошлину за развод в восемь раз: с 650 до 5000 рублей. Об этом пишет РБК.

Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии либо расторгают брак через суд.

Такое предложение вошло в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.

В его рамках также, например, предлагается увеличить пошлины за регистрацию перемены имени с 1600 до 5000 рублей, а за выдачу аттестата, свидетельства либо иного подтверждающего уровень квалификации документа или его дубликата в случае утери – с 1300 до 2000 рублей.

Ранее сообщили, что с 1 июля пошлина на биометрический российский загранпаспорт вырастет до 6000 рублей.