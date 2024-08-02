Депутат предложила ограничить количество животных в квартирах
Чтобы численность питомцев в жилом помещении не превышала разумного количества
02 августа 2024, 12:20, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева подготовила законопроект с целью навести порядок с живностью в квартирах, пишет "Парламентская газета".
Согласно документу, региональные власти сами смогут утверждать предельное количество домашних животных для содержания в жилых помещениях.
Разворотнева отметила, что к ней и другим депутатам поступают обращения россиян в связи с безответственным содержанием животных в квартирах, когда численность питомцев превышает разумное количество, что ведет к ухудшению жилищных условий соседей и самих животных.
"Если будет предложена понятная и исполнимая норма, то и людям будет проще ее соблюдать, а у контролирующих органов и судов появится ориентир для вынесения обоснованных решений", – подчеркнула депутат.
Стоит отметить, что ранее также предпринимались попытки навести порядок с живностью в квартирах, но все они разбивались о лобби зоозащитников. Например, предлагали увязать количество животных с площадью жилья. Кстати, в советское время на квартиру разрешали по одной кошке и собаке.
12:42:13 02-08-2024
Так-то инициатива здравая, но кто это всё проверять будет? Не будут же по домам специально ходить и высчитывать, сколько и кого живёт в квартире
12:52:04 02-08-2024
НОЛЬ норма.
Животные должны находиться
- на улице (дикие)
- В хлеву или стойле (домашний скот)
- на живодерне (всякие собы и шавло)
все!
21:33:29 04-08-2024
Гость (12:52:04 02-08-2024) НОЛЬ норма. Животные должны находиться - на улице (... Вам самое место на живодёрне.
12:53:06 02-08-2024
Пока что у нас не разумное количество зажравшихся чиновников.
13:03:23 02-08-2024
Количество депутатов тож надо ограничивать
13:11:23 02-08-2024
Петр (13:03:23 02-08-2024) Количество депутатов тож надо ограничивать ... возражу - депутаты это маяки, креативщики, выразители чаяний и мечт, ум, честь и совесть.
вот лично вы - хотите чтобы у нас было меньше маяков, креативности, выразителей чаяний и мечтов, умности, чести и совести?
14:07:41 02-08-2024
Мусик (13:11:23 02-08-2024) возражу - депутаты это маяки, креативщики, выразители чаяний... Это вы теоритически говорите, что депутат это выдвиженец из народных массс. Вы видели депутатов госдумы? Где они и где ум, честь, совесть?
22:23:46 02-08-2024
Гость (14:07:41 02-08-2024) Это вы теоритически говорите, что депутат это выдвиженец из ... Вы в вашем возражении передергиааете.
КПСС - ум, чест и совесть нашей эпохи.
Таков изначальный смысл.
И я в него вписался.
14:54:06 02-08-2024
Мусик (13:11:23 02-08-2024) возражу - депутаты это маяки, креативщики, выразители чаяний... А зачем вы в своем возражении постулируете лицемерный лозунг самих депутатов?
02:00:30 03-08-2024
Мусик (13:11:23 02-08-2024) возражу - депутаты это маяки, креативщики, выразители чаяний... раньше эту роль убогие исполняли, естественно с иными мандатами и обеспечением
13:12:40 02-08-2024
Петр (13:03:23 02-08-2024) Количество депутатов тож надо ограничивать ... Низяяяя. Они наши ум, честь и совесть, мы же сами таких выбирали))
14:12:16 02-08-2024
ВВП (13:12:40 02-08-2024) Низяяяя. Они наши ум, честь и совесть, мы же сами таких выби... даже не участвовал в этом цирке. Равноситльно попытке обыграть шулера.
15:31:54 02-08-2024
Домашние животные от слова дом, вот в своем доме сколько угодно их и держите, а в многоквартирных домах им не место.
16:39:37 02-08-2024
у свекровки постоянно штук 10, запретите ей, это ужас
17:44:04 02-08-2024
Конечно надо законодательно запретить, некоторые совсем больные на голову держат дома до 100 кошек таких и лечить ещё бы надо.
09:31:07 03-08-2024
Что-то не припомню, чтобы в СССР были какие-то ограничения на этот счет. Тем более - по одной кошке и собаке. У автора буйная фантазия, однако. Вкупе с отсутствием совести. Держали столько животных, сколько душа просила и сколько в состоянии обиходить и прокормить. Но и бездомышей было гораздо меньше, чем сейчас. Потому что люди были добрее и любили животных, а не мебель.
10:07:31 03-08-2024
я понимаю, если жилье муниципальное, можно вводить какие то правила, но в своей квартире, которую человек купил, это его собственность, с какой стати кто то будет в чем то ограничивать?. Мне вот не нравится, что у меня над головой 6 детей орут и топают, тогда давайте и их ограничим.
12:30:37 04-08-2024
Гость (15:31:54 02-08-2024) Домашние животные от слова дом, вот в своем доме сколько уго... Таких как ты, надо тоже держать в изоляции
18:01:26 04-08-2024
Очень правильное решение. Знакомые подбирают кошек, лечат их плодятся они, а для чего это все. По своей глупости тратят деньги, сами не доедают. Больше трёх не разрешать. Три кошки вполне хватит. Купите дом и держите стадо. Проверять никого не надо, но если соседи жалуются на грязь и кошек. Дать штраф тысяч пять и нормально.
09:10:04 05-08-2024
Количество депутатов надо ограничить, как и средства на их содержание. Как здравый закон принять о скручивании одометров или проценте наценки продуктов - так они не могут... А всякую хрень придумать - это запросто...