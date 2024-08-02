Депутат предложила ограничить количество животных в квартирах

Чтобы численность питомцев в жилом помещении не превышала разумного количества

02 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Милая белая кошка / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева подготовила законопроект с целью навести порядок с живностью в квартирах, пишет "Парламентская газета".

Согласно документу, региональные власти сами смогут утверждать предельное количество домашних животных для содержания в жилых помещениях.

Разворотнева отметила, что к ней и другим депутатам поступают обращения россиян в связи с безответственным содержанием животных в квартирах, когда численность питомцев превышает разумное количество, что ведет к ухудшению жилищных условий соседей и самих животных.

"Если будет предложена понятная и исполнимая норма, то и людям будет проще ее соблюдать, а у контролирующих органов и судов появится ориентир для вынесения обоснованных решений", – подчеркнула депутат.

Стоит отметить, что ранее также предпринимались попытки навести порядок с живностью в квартирах, но все они разбивались о лобби зоозащитников. Например, предлагали увязать количество животных с площадью жилья. Кстати, в советское время на квартиру разрешали по одной кошке и собаке.