Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

По словам Надежды Школкиной, авиакомпании ведут списки агрессивных пассажиров, но они не синхронизируются

25 мая 2024, 12:31, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила вице-премьеру Виталию Савельеву создать единый реестр авиадебоширов. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с журналистами депутат отметила, что "в преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками".

По ее словам, сегодня на законодательном уровне авиакомпании имеют право не допускать агрессивных пассажиров на самолет. Однако списки таких лиц, которые ведут авиакомпании, не синхронизируются.