Эксперты предупреждают: слишком низкая цена – повод насторожиться

24 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Путешествие / Фото: unsplash.com/Resi Kling

Перед началом туристического сезона интернет наводнили мошенники, которые предлагают купить туры, авиабилеты и средства размещения по супернизким ценам. Решив сэкономить, клиент рискует остаться и без денег, и без отпуска. Почему нельзя верить дешевым путевкам и как себя обезопасить – в материале amic.ru.

Липовые сайты и турфирмы-двойники

Летний туристический сезон уже стартовал, и россияне активно ищут туры на время отпуска. Многие делают это через интернет, где путевками "торгуют" не только реальные турфирмы, но и мошенники. Они создают сайты-двойники отелей, санаториев, пансионатов, турагентств, гостевых домов и даже авиакомпаний. Распознать подделку непросто: поисковики даже могут выдавать первыми фальшивку, а электронные адреса у оригинала и его двойника могут отличаться одним-двумя символами, рассказывает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

"Голубая галочка в браузере напротив сайта подтверждает, что данные об организации проверены. Уточните в справочных системах, например таких, как 2GIS, какой сайт указан в контактах компании, клиентом которой вы планируете стать. Это поможет избежать визита на фальшивый ресурс", – рекомендует Наталья Гордеева.

Мошенничество в сфере туризма процветает также в Telegram-каналах и VK. Здесь создают мифические турагентства или подделывают профили уже действующих фирм. Жертвами этих преступников чаще всего становятся люди, которые планируют поездку за границу в первый раз, говорит директор туристического агентства "100 дорог" Евгения Беспалова.

"Люди интересуются условиями отдыха. Увидев выгодное предложение турфирмы, задают уточняющий вопрос или просят рассчитать им цену. С этого момента мошенники берут клиента в оборот. В качестве наживки могут в два раза снизить стоимость тура, но такое выгодное предложение действует "здесь и сейчас". Решение навязывают принять моментально. Турист теряет рассудок и переводит деньги на карту злоумышленника", – рассказывает руководитель "100 дорог".

Можно нарваться на мошенника, пытаясь самостоятельно снять квартиру или номер посуточно на специализированных платформах. Нет 100% гарантии, что турист благополучно заселится: сайты-консолидаторы не проверяют, существует ли конкретное средство размещения или нет, подчеркивает Евгения.

Кроилово ведет к попадалову

Лучше всего обращаться в туристические фирмы в своем городе, которые работают не один год и зарекомендовали себя. Изучите отзывы о компании. Обращаться туда, где разница в цене на отдых в сравнении с другими компаниями огромная или обещают баснословные скидки, – опасно, объясняет Наталья Гордеева.

"Все хотят сэкономить и отдохнуть по супернизким ценам. Но в Барнауле были реальные случаи, когда туристов обманывали. В отношении мошенников возбуждали уголовные дела. По опыту последних десяти лет могу сказать, что очень часто облапошиванием туристов занимаются люди, которые уже осуждены за аналогичное преступление", – говорит Наталья Гордеева.

Когда туристическая фирма дает очень большие скидки, зарабатывает она мало. Оборотных средств на существование ей не хватает: нужно платить зарплату, аренду, налоги. Возникает так называемый "кассовый разрыв". Чтобы его перекрыть, фирма привлекает новых клиентов, завлекая их еще более выгодной цене, рассказывает Евгения Беспалова.

"У туриста берут деньги, но тур при этом не бронируют. Финансы пускают в оборот компании, чтобы она просто выжила. У нас было несколько таких случаев в городе, когда туристу не возвращали ничего. Люди были вынуждены обращаться в суд, возбуждали уголовные дела о мошенничестве в крупных размерах. Были ситуации, когда турфирма возвращала деньги клиентам, но эти истории долго тянулись. В итоге отдых у людей был испорчен", – вспоминает директор "100 дорог".

И сегодня случается, что недобросовестные турфирмы жульничают при бронировании, говорит Евгения. Например, человеку бронируют тур, но не тот, который изначально был обговорен, а более дешевый. На отдых он в итоге летит, но всю вину компания сваливает на туроператора.

"С некоторыми людьми проходят эти варианты, они считают, что вины агента в этом нет. Это большое заблуждение. Туристу всегда нужно быть настороже. Я периодически вижу предложения от фирм, которые продают туры с очень большим дисконтом. Это очень тревожный звоночек: любое кроилово ведет к попадалову", – дает рекомендации Евгения Беспалова.

Как туристу проверить, насколько турфирма надежна?

Проверить благонадежность фирмы можно в реестре турагентств и туроператоров. На этом ресурсе представлены организации, которые работают официально, имеют право устраивать путешествия и продавать путевки. Мошенников и фирм-однодневок тут быть не должно, говорит Наталья Гордеева. Консультацию можно получить в Алтайской региональной ассоциации туризма.

Кроме того, нужно изучить налоговую информацию о предприятии. ИНН, банковские реквизиты и реестровый номер должны быть указаны на сайте компании либо эти документы можно запросить в самой фирме, говорит Евгения Беспалова. На специализированных площадках в бесплатном доступе есть данные об обороте, налогах, количестве сотрудников в штате.

"Из этих данных сложится картинка, легально или нелегально работает данная туристическая компания. Если вы видите, что они анонсируют на сайте или соцсетях себя как фирма, где трудятся 10 человек, а в отчетах числится только один, понятно, что менеджеры здесь работают неофициально. Соответственно, они не несут никакой ответственности за ваш тур. Изучите, какие налоговые выплаты и обороты были у компании. Если она подает "нулевки" либо оборот очень маленький, значит, работают они нелегально", – объясняет директор "100 дорог".

Еще одна рекомендация: переводить деньги только после заключения договора, подчеркивает Евгения Беспалова. И отправлять их нужно не на карту, а на расчетный счет организации либо через интернет эквайринг (прием платежей с банковской карты или с помощью систем бесконтактной оплаты. – Прим. ред.).

"После внесения предоплаты вам обязаны выписать не квитанцию к приходному ордеру, а выбить чек. Во-первых, вы можете доказать, что вы действительно оплачивали в эту компанию конкретную сумму. Во-вторых, с помощью чека можно также отследить, куда ушла эта оплата. Достаточно навести камеру телефона на штрихкод", – указывает Наталья Гордеева.

После того как будет заключен договор и внесена оплата, агент обязан внести в систему бронирования туроператорской компании заявку. Ей присваивается уникальный номер. Через него турист на сайте туроператора может проверить, тот ли отель забронирован, внесена ли своевременно предоплата и оплата по заявке, верно ли указаны данные туристов. Проверив эту информацию, можно быть уверенным, что отпуск пройдет, как и было задумано, и подарит туристу только хорошие впечатления.