Депутат предложила создать реестр блогеров, поддерживающих семейные ценности

В него также хотят включать тех, кто занимается патриотическим воспитанием

18 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/1067450

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая выступила с инициативой о создании в России реестра блогеров, которые продвигают традиционные и семейные ценности. Об этом сообщает ura.ru в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, в этот реестр также можно включить блогеров, которые занимаются патриотическим воспитанием российской молодежи. С таким предложением Буцкая выступила на заседании рабочей группы, посвященной вопросам блогосферы.

Ранее депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков заявил о том, что россиянки должны рожать "пока рожалка работает".