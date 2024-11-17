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Депутат заявил, что женщины должны рожать "пока рожалка работает"

Он призвал с ранних лет прививать детям духовные ценности

17 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035
Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035

Александр Ильтяков, депутат Государственной Думы от Курганской области, поделился своим мнением с ura.ru. Он посоветовал женщинам рожать, пока есть возможность.

По мнению депутата, прерывание беременности – это не выход. Ильтяков считает, что нужно с ранних лет прививать будущим поколениям духовные ценности и важность семьи.

"Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. <...> Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы", – сказал Ильтяков.

Ранее Илон Маск заявил о вымирании Европы из-за низкой рождаемости.

Демография

Комментарии 20

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Гость

22:40:51 17-11-2024

Пора уже применять законодательные меры

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Бгг

06:38:21 18-11-2024

Гость (22:40:51 17-11-2024) Пора уже применять законодательные меры... в смысле - в психушку сразу?

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Гость

22:56:41 17-11-2024

По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надавать по его болталке, которой он чушь несет. Но, к сожалению, он депутат, что подразумевает его неприкосновенность, плюс он колбасный маркиз, что подразумевает личные деньги в количестве резко отличающим его от простого люда. Увидите колбасу Велес на прилавке - не покупайте ее. Вот единственная мера, которая сделает больно этому ньюсмейкеру. Меня вообще забавляет ситуация с высказываниями разного рода клоунов. Почему им дают слово и почему им потом не прилетает? Ведь условно говоря первый эшелон чиновников или бизнесменов совершенно тщательно фильтруют свой базар. Почему эти то ничего не боятся? Почему им дают трибуну?

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Гость

08:37:07 18-11-2024

Гость (22:56:41 17-11-2024) По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надава... Да никто ничего давно не фильтрует. Ни первые, ни вторые, ни десятые. А не боятся они потому, что выражают, условно говоря, лояльность. Потому и несут так много бреда - стараются переплюнуть друг друга в выражении верности линии партии. Главное - остаться у кормушки. А холопы потерпят. И нет, это не смешно и не забавно, это страшно.

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Гость

12:35:27 18-11-2024

Гость (22:56:41 17-11-2024) По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надава... Главный сказал поднимать рождаемость, эти теперь лбы расшибают.

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Гость

11:11:05 20-11-2024

Гость (22:56:41 17-11-2024) По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надава... потому что народу это откликается и нравится, т.к. "Стокгольмский синдром" и мизогиния не выдумка, а реальность. А вообще такое агрессивное поведение в сторону женщин от мужчин, это первый яркий симптом латентного гомосексуализма.

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Гость из будущего

23:04:10 17-11-2024

Сколько г-н (не господин) Ильтяков лично родил детей?

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Вася

06:24:48 18-11-2024

Лично он не родил ни одного. А его жена родила пятерых

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Гость

10:09:19 18-11-2024

Вася (06:24:48 18-11-2024) Лично он не родил ни одного. А его жена родила пятерых... пусть своих воспитывает. Нам его слова не к чему.

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Гость

23:43:27 17-11-2024

Ну офигеть. Мы- женщины, рождаемся только для того что бы рожать постоянно? Мы должны рожать как животные? Я просто в шоке.

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ВВП

06:03:02 18-11-2024

"Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. ---- Не перестаю удивляться "интеллектуальной мощи" избранников. И спрашиваю себя, кого мы туда выбираем, как они там оказываются?

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Гость.

06:29:29 18-11-2024

В советские времена депутат от станка,да и не только,даже не депутат,просто рабочий или колхозник , не позволял себе высказывать столь грубые выражения. Или пришло время, когда "бабло" есть в двояковыпуклом кармане , ума, совести, культуры и интеллигентности не надо?

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Гость

09:41:44 18-11-2024

Колбасный папа

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Гость

10:11:50 18-11-2024

Создайте условия, и девушка сама определиться. А этот бесконечный треп только раздражает.

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Гость

10:23:29 18-11-2024

Да пусть говорят, дабы дурь каждого видна была. интернет все помнит)))

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Гость

10:28:10 18-11-2024

Женщины должны рожать, пока рожалка работает, а депутаты болтать, пока болталка болтается...

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Гость

12:30:05 18-11-2024

а кормить этих детей депутаты будут.....?

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Коляня

12:35:29 18-11-2024

и че он хочет чтобы уже с первого класса рожать стали?

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Гость

12:53:20 18-11-2024

А почуму на фото, колцо на левой руке? :-)

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Гость

12:58:48 18-11-2024

Гость (12:53:20 18-11-2024) А почуму на фото, колцо на левой руке? :-)... А то, что палец с кольцом средний, вам побурабану?

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