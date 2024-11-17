Депутат заявил, что женщины должны рожать "пока рожалка работает"
Он призвал с ранних лет прививать детям духовные ценности
17 ноября 2024, 22:30, ИА Амител
Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035
Александр Ильтяков, депутат Государственной Думы от Курганской области, поделился своим мнением с ura.ru. Он посоветовал женщинам рожать, пока есть возможность.
По мнению депутата, прерывание беременности – это не выход. Ильтяков считает, что нужно с ранних лет прививать будущим поколениям духовные ценности и важность семьи.
"Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. <...> Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы", – сказал Ильтяков.
Ранее Илон Маск заявил о вымирании Европы из-за низкой рождаемости.
22:40:51 17-11-2024
Пора уже применять законодательные меры
06:38:21 18-11-2024
Гость (22:40:51 17-11-2024) Пора уже применять законодательные меры... в смысле - в психушку сразу?
22:56:41 17-11-2024
По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надавать по его болталке, которой он чушь несет. Но, к сожалению, он депутат, что подразумевает его неприкосновенность, плюс он колбасный маркиз, что подразумевает личные деньги в количестве резко отличающим его от простого люда. Увидите колбасу Велес на прилавке - не покупайте ее. Вот единственная мера, которая сделает больно этому ньюсмейкеру. Меня вообще забавляет ситуация с высказываниями разного рода клоунов. Почему им дают слово и почему им потом не прилетает? Ведь условно говоря первый эшелон чиновников или бизнесменов совершенно тщательно фильтруют свой базар. Почему эти то ничего не боятся? Почему им дают трибуну?
08:37:07 18-11-2024
Гость (22:56:41 17-11-2024) По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надава... Да никто ничего давно не фильтрует. Ни первые, ни вторые, ни десятые. А не боятся они потому, что выражают, условно говоря, лояльность. Потому и несут так много бреда - стараются переплюнуть друг друга в выражении верности линии партии. Главное - остаться у кормушки. А холопы потерпят. И нет, это не смешно и не забавно, это страшно.
12:35:27 18-11-2024
Гость (22:56:41 17-11-2024) По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надава... Главный сказал поднимать рождаемость, эти теперь лбы расшибают.
11:11:05 20-11-2024
Гость (22:56:41 17-11-2024) По хорошему за такую лексику депутатешке надо было бы надава... потому что народу это откликается и нравится, т.к. "Стокгольмский синдром" и мизогиния не выдумка, а реальность. А вообще такое агрессивное поведение в сторону женщин от мужчин, это первый яркий симптом латентного гомосексуализма.
23:04:10 17-11-2024
Сколько г-н (не господин) Ильтяков лично родил детей?
06:24:48 18-11-2024
Лично он не родил ни одного. А его жена родила пятерых
10:09:19 18-11-2024
Вася (06:24:48 18-11-2024) Лично он не родил ни одного. А его жена родила пятерых... пусть своих воспитывает. Нам его слова не к чему.
23:43:27 17-11-2024
Ну офигеть. Мы- женщины, рождаемся только для того что бы рожать постоянно? Мы должны рожать как животные? Я просто в шоке.
06:03:02 18-11-2024
"Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. ---- Не перестаю удивляться "интеллектуальной мощи" избранников. И спрашиваю себя, кого мы туда выбираем, как они там оказываются?
06:29:29 18-11-2024
В советские времена депутат от станка,да и не только,даже не депутат,просто рабочий или колхозник , не позволял себе высказывать столь грубые выражения. Или пришло время, когда "бабло" есть в двояковыпуклом кармане , ума, совести, культуры и интеллигентности не надо?
09:41:44 18-11-2024
Колбасный папа
10:11:50 18-11-2024
Создайте условия, и девушка сама определиться. А этот бесконечный треп только раздражает.
10:23:29 18-11-2024
Да пусть говорят, дабы дурь каждого видна была. интернет все помнит)))
10:28:10 18-11-2024
Женщины должны рожать, пока рожалка работает, а депутаты болтать, пока болталка болтается...
12:30:05 18-11-2024
а кормить этих детей депутаты будут.....?
12:35:29 18-11-2024
и че он хочет чтобы уже с первого класса рожать стали?
12:53:20 18-11-2024
А почуму на фото, колцо на левой руке? :-)
12:58:48 18-11-2024
Гость (12:53:20 18-11-2024) А почуму на фото, колцо на левой руке? :-)... А то, что палец с кольцом средний, вам побурабану?