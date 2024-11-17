Депутат заявил, что женщины должны рожать "пока рожалка работает"

Он призвал с ранних лет прививать детям духовные ценности

17 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035

Александр Ильтяков, депутат Государственной Думы от Курганской области, поделился своим мнением с ura.ru. Он посоветовал женщинам рожать, пока есть возможность.

По мнению депутата, прерывание беременности – это не выход. Ильтяков считает, что нужно с ранних лет прививать будущим поколениям духовные ценности и важность семьи.

"Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на земле. <...> Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы", – сказал Ильтяков.

Ранее Илон Маск заявил о вымирании Европы из-за низкой рождаемости.