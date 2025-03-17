Депутат призвал россиянок носить мини-юбки "для повышения демографии"

Мини-юбки на девушках "повышают вероятность знакомств", объяснил Руденко

17 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: страница Евгения Руденко во "ВКонтакте"

Депутат думы калужского города Таруса от ЛДПР Евгений Руденко на своей странице во "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России".

К тексту депутат также прикрепил свой снимок в кожаной куртке и фотографию женщины в кожаной мини-юбке и сапогах на шпильке, вероятно, из открытых источников.

Свой призыв Евгений Руденко кратко объяснил РИА Новости.

"В трех словах. Сначала знакомства, потом брак, потом дети. Мини повышают вероятность знакомств", – сказал он.

Пользователи "ВКонтакте" в комментариях под постом идею депутата не поддержали:

"Тогда встречное предложение! Депутатам мужского пола ходить без брюк и нижнего белья для скорости повышения этой самой демографии. Простите, но это даже не смешно... Это за гранью..."

"Ну да, сейчас все наденем мини, а потом увеличим статистику изнасилований и абортов. "Она же сама спровоцировала" – любите говорить потом в таких случаях".

"Евгений, подумайте, пожалуйста, как чувствуют себя девчонки, когда видят или слышат такие высказывания. Это полнейший кринж, вы взрослый человек, почему вы позволяете себе объективизировать женщин?"

"Вы позорите партию такими высказываниями. Вместо того чтобы учить людей скромности и нравственности, вы призываете женщин угождать похотливым фантазиям. Кстати, я глубоко сомневаюсь, что вы были бы рады, если бы, например, ваша дочь ходила по улице в мини-юбке".

Партия ЛДПР пока никак не прокомментировала этичность высказывания депутата.