Депутат призвал россиянок носить мини-юбки "для повышения демографии"
Мини-юбки на девушках "повышают вероятность знакомств", объяснил Руденко
17 марта 2025, 19:00, ИА Амител
Депутат думы калужского города Таруса от ЛДПР Евгений Руденко на своей странице во "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России".
К тексту депутат также прикрепил свой снимок в кожаной куртке и фотографию женщины в кожаной мини-юбке и сапогах на шпильке, вероятно, из открытых источников.
Свой призыв Евгений Руденко кратко объяснил РИА Новости.
"В трех словах. Сначала знакомства, потом брак, потом дети. Мини повышают вероятность знакомств", – сказал он.
Пользователи "ВКонтакте" в комментариях под постом идею депутата не поддержали:
- "Тогда встречное предложение! Депутатам мужского пола ходить без брюк и нижнего белья для скорости повышения этой самой демографии. Простите, но это даже не смешно... Это за гранью..."
- "Ну да, сейчас все наденем мини, а потом увеличим статистику изнасилований и абортов. "Она же сама спровоцировала" – любите говорить потом в таких случаях".
- "Евгений, подумайте, пожалуйста, как чувствуют себя девчонки, когда видят или слышат такие высказывания. Это полнейший кринж, вы взрослый человек, почему вы позволяете себе объективизировать женщин?"
- "Вы позорите партию такими высказываниями. Вместо того чтобы учить людей скромности и нравственности, вы призываете женщин угождать похотливым фантазиям. Кстати, я глубоко сомневаюсь, что вы были бы рады, если бы, например, ваша дочь ходила по улице в мини-юбке".
Партия ЛДПР пока никак не прокомментировала этичность высказывания депутата.
19:27:03 17-03-2025
весна? и почему он в американской летной куртке?
19:33:10 17-03-2025
R22 (19:27:03 17-03-2025) весна? и почему он в американской летной куртке? ...
Потому что патриот
19:28:32 17-03-2025
Да? А как же "напялят мини, а потом обижаются, что их насилуют, когда сами виноваты"? Или, по мнению депутата, именно так и будут демографию повышать?
20:35:05 17-03-2025
Гость (19:28:32 17-03-2025) Да? А как же "напялят мини, а потом обижаются, что их насилу... Вчера звонил приятель из Сочи, хвастался, что ходит в рубашке с коротким рукавом. Я рассказываю, что у нас всюду снег и ношу всё зимнее.
Он переспросил: панталоны с начесом?
- Ну а как без них! В Сибири живём!
19:53:20 17-03-2025
ага а от мигорантов он тоже защитит девчонок
20:05:09 17-03-2025
лучшие люди города
20:47:02 17-03-2025
Контрацепции плевать на миниюбки.
21:25:23 17-03-2025
Как бы отклик на призыв не стал спусковым крючком для маньяков...
07:54:38 18-03-2025
Боже, какой надо иметь ум, чтобы так сказать.... Кто правит страной....
08:21:31 18-03-2025
И порнуху по ТВ крутить с утра до вечера...Всё равно смотреть нечего....
08:27:07 18-03-2025
Для решения вопроса рождаемости нужны социально-экономические условия а не миниюбки.Когда потенциальная пара будет иметь уверенность и возможность в получении своего жилья и поддержке государства,то не надо будет прибегать к агитации.Да ,удивляешься подобному уровню наших избранников.