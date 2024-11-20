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"Вы что о себе возомнили?" Депутат назвал чучелами россиянок, желающих сделать аборт

По мнению Александра Ильтякова, женщинам следует наполнять землю и благодарить Бога

20 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Александр Ильтяков / Фото: Игорь Меркулов / ura.ru / ТАСС
Александр Ильтяков / Фото: Игорь Меркулов / ura.ru / ТАСС

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал чучелами женщин, желающих сделать аборт. Его слова приводит "Газета.ру".

В разговоре с изданием парламентарий прокомментировал жалобу на его имя в прокуратуру, поданную бывшим следователем из-за его недавних слов о необходимости рожать "пока рожалка работает".

Ильтяков пояснил, что не слышал об этом обращении, но назвал его провокацией и сравнил с подрывной деятельностью. 

По словам депутата, рожалки – это не женщины, а детородные органы, и до тех пор, пока рожалка работает нужно наполнять землю и благодарить Бога.

"А вы берете и то, что через вас ниспослано Всевышним, убиваете. Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечишки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучела?" – сказал он.

На прошлой неделе депутат Госдумы Ирина Филатова назвала ожирение у россиянок одной из причин низкой рождаемости в стране.

депутаты Демография

Комментарии 38

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Гость

07:44:03 20-11-2024

ну чтож бабы пора ему начистить тыкву

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Гость.

07:44:30 20-11-2024

И это один из думцев России?
ГОсподину (товарищу) Володину надо бы организовать для некоторых думцев курсы под названием "О культуре поведения". Помнится в начале 50=х ходила по Барнаулу небольшая книжонка под таким названием, автором был Рахтанов, по-моему тогдашний ректор мединститута, её на классных часах нам зачитывала моя первая учительница в 29 нач. школе Валентина Петровна Жаркова. Великолепнейшая была учительницей и человеком добрейшей души.

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ВВП

08:58:55 20-11-2024

Гость. (07:44:30 20-11-2024) И это один из думцев России?ГОсподину (товарищу) Володин... Не... тут работа психиатрам. Что то не порядок в голове.

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Гость

07:47:34 20-11-2024

Какой-то полоумный татарин...

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Гость

08:06:06 20-11-2024

сам ильтяков сидит минусует)))

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Гость

08:24:43 20-11-2024

Очень верно депутат говорит! Нашим женщинам насадили распутство, снобизм и тщеславие! Повально оскорбляют свою ровню за отсутствие лексусов, чинов, бизнесов. А зато сами готовы оправдать и умасливать любого, лишь бы жизнь по кайфу им устраивал. И таких уже не единицы...

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Гость из будущего

08:55:17 20-11-2024

Гость (08:24:43 20-11-2024) Очень верно депутат говорит! Нашим женщинам насадили распутс...
Ильтяков, перелогинься

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Гость

12:47:18 20-11-2024

Гость (08:24:43 20-11-2024) Очень верно депутат говорит! Нашим женщинам насадили распутс... ути божечки, мамина слезинка- папина соплинка...

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Дюша

08:39:05 20-11-2024

Ссылки на Бога должны автоматически рассматриваться как профнепригодность. А подобных идиотов нужно заставить алименты платить каждой женщине, которая после его слов передумала делать аборт.

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Гость

09:01:17 20-11-2024

Он топчет поле Милонова

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Гость

09:05:22 20-11-2024

Гость (09:01:17 20-11-2024) Он топчет поле Милонова... они множатся!!!!

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Светлана

15:50:44 20-11-2024

Гость (09:01:17 20-11-2024) Он топчет поле Милонова... ты красавчик!)))))

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Гость

09:02:35 20-11-2024

А он всю инфраструктуру сделал в стране для комфортного проживания?

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Гость

09:04:17 20-11-2024

Вообще-то аборты и по медицинским показаниям тоже делаются, угроза жизни самой матери или выявленные уродство плода. Бежать ему справку показывать? И не надо про омоложение организма постоянно рожающих. Много беззубых, хотя сейчас за маткапитал это можно исправить.

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Гость

09:08:15 20-11-2024

Гость (09:04:17 20-11-2024) Вообще-то аборты и по медицинским показаниям тоже делаются,... А мед. показания не являются смягчающим обстоятельством по новому закону. Болеешь? Пофиг, должна рожать, иначе чайлдфри.

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Гость

09:12:02 20-11-2024

Депутат всё верно сказал. Женщины обмельчали! Просто забейте в поиске - путаны, ставьте любой большой город. Вылезет тысячи анкет красоток. Почему они выбрали подобный образ жизни, а не семью?...

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Гость

09:29:33 20-11-2024

Гость (09:12:02 20-11-2024) Депутат всё верно сказал. Женщины обмельчали! Просто забейте...
А тебе не все ли равно, кто какой образ жизни выбирает? Живи своей жизнью. И проживи ее образцово-показательно. И умри от скуки.

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Гость

09:43:10 20-11-2024

Гость (09:12:02 20-11-2024) Депутат всё верно сказал. Женщины обмельчали! Просто забейте... Как интересно... То есть вам, мужчине, можно пользоваться их услугами, иначе откуда бы такая осведомленность о любом большом городе? Но измельчали не вы, как потребитель подобного, а женщины. И второе - а что будет, если в поисковике набрать другой пол? Ничего не вылезет? Что-то мне подсказывает, что еще как. И какие из этого будем делать выводы? Мужчины измельчали? Впрочем, для этого вывода достаточно просто посмотреть на величину долга по алиментам, этого уже будет достаточно.

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Гость

09:50:13 20-11-2024

Гость (09:43:10 20-11-2024) достаточно просто посмотреть на величину долга по алиментамДамочка, меня нет долгов перед банками и нет алиментов. Какой вывод вы сделаете?

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Гость

10:00:02 20-11-2024

Гость (09:50:13 20-11-2024) Дамочка, меня нет долгов перед банками и нет алиментов. Како... Это, как я понимаю, образец той самой мужской логики? Вас не учили, что "мне помогло" в медицине, например, не роляет? Каким образом отсутствие лично у вас долга по алиментам отменяет тот факт, что задолженность по ним по стране в общем "превышает 156 млрд рублей" (ТАСС), и это 2021 год. Дальше искать лень, но там что-то чуть не в два раза больше, емнип.

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Гость

09:32:46 20-11-2024

На сайтах знакомств полно дам 30+ без детей. Чем они занимались? Куражили на морях с толстосумами, а потом при излёте фертильности о семье вдруг задумались. Почему они с генералами сразу, а не с лейтенантами?

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Гость

09:48:24 20-11-2024

Гость (09:32:46 20-11-2024) На сайтах знакомств полно дам 30+ без детей. Чем они занимал... На сайте знакомств по долгу службы зависаете или любовницу ищете без обязательств? В 30+ уже четверых можно "народить" и не посещать подобные сайты, или всё-таки что-то мешает?

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Гость

10:01:03 20-11-2024

Гость (09:32:46 20-11-2024) На сайтах знакомств полно дам 30+ без детей. Чем они занимал... А Вы не завидуйте генералам, лейтенант)

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гость

09:59:51 20-11-2024

а не много ли о себе возомнило это чучело? Рожать или не рожать, сколько детей иметь - личный выбор каждой женщины. И порой аборт - лучший выход, чем нежеланный ребенок или больной ребенок

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холмс

10:19:28 20-11-2024

сказал он и что? да этим дамочка с_ в глаза - все божья роса
Он лучше бы налог за бездетность разработал и внедрил. Нет детей - отслюнявливай 5 тыщ в месяц рублев
Вот это точно повлияет на рождаемость

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Гость

10:59:43 20-11-2024

холмс (10:19:28 20-11-2024) сказал он и что? да этим дамочка с_ в глаза - все божья роса... Не повлияет. Ибо на пять тысяч в месяц содержать ребенка не выйдет. Так что это все еще будет дешевле, чем родить и потом минимум 18 лет его тянуть на своем горбу. И да, сколько родили и воспитали лично вы? Пятерых, десятерых?

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Гость

10:19:56 20-11-2024

Ну его же выбрал кто-то в Госдуму, неверное значит много людей с ним согласны.

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Гость

11:08:06 20-11-2024

Гость (10:19:56 20-11-2024) Ну его же выбрал кто-то в Госдуму, неверное значит много люд... ну вы прям не знаете как туда приходят

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Гость

10:35:48 20-11-2024

А он всю инфраструктуру сделал в стране для комфортного проживания?
Чего сегодня ещё не хватает для комфортной жизни? Деньги за ребёнков платят, детские сады , школы , кружки всё есть . Мелкие в садике ,сидишь дома ? устала ? найми няньку.


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Гость

10:53:01 20-11-2024

Гость (10:35:48 20-11-2024) А он всю инфраструктуру сделал в стране для комфортного прож... Жилье где доступное, где комфортный ОТ, где парки, где ЗП как у депутатов?

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Гость

12:20:11 20-11-2024

Гость (10:35:48 20-11-2024) А он всю инфраструктуру сделал в стране для комфортного прож... Сделай. И так уже подачек до крыши дали, все мало вам.

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Гость

11:08:43 20-11-2024

Интересно.... когда скажет "вы не так поняли"

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Иванна

11:26:20 20-11-2024

Лично я "за", если он будет элементы платить со своей з/платы. 25 %.

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Гость

13:29:29 20-11-2024

Иванна (11:26:20 20-11-2024) Лично я "за", если он будет элементы платить со своей з/плат... в очереди буду за вами)))

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Гость

12:00:34 20-11-2024

Совсем берега попутал со своими высказываниями.

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Гость

13:27:45 20-11-2024

А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучела?" – сказал он.////// Так-то оно так, но может же родиться не Пушкин, а Ильтяков со всеми вытекающими.

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Олег Настойка

15:28:22 20-11-2024

так пусть депутат сам и рожает, за то первым получит премию Чарли Чаплина.
это не его дело хотят девушки\женщины рожать или нет как и парни\мужчины заводить детей.

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Светлана

15:56:40 20-11-2024

Как можно уволить депутата с работы? Огласите весь список косяков, пожалуйста.

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