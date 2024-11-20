"Вы что о себе возомнили?" Депутат назвал чучелами россиянок, желающих сделать аборт

По мнению Александра Ильтякова, женщинам следует наполнять землю и благодарить Бога

20 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Александр Ильтяков / Фото: Игорь Меркулов / ura.ru / ТАСС

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал чучелами женщин, желающих сделать аборт. Его слова приводит "Газета.ру".

В разговоре с изданием парламентарий прокомментировал жалобу на его имя в прокуратуру, поданную бывшим следователем из-за его недавних слов о необходимости рожать "пока рожалка работает".

Ильтяков пояснил, что не слышал об этом обращении, но назвал его провокацией и сравнил с подрывной деятельностью.

По словам депутата, рожалки – это не женщины, а детородные органы, и до тех пор, пока рожалка работает нужно наполнять землю и благодарить Бога.

"А вы берете и то, что через вас ниспослано Всевышним, убиваете. Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечишки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучела?" – сказал он.

На прошлой неделе депутат Госдумы Ирина Филатова назвала ожирение у россиянок одной из причин низкой рождаемости в стране.