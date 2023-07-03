Огромный облепиховый сад построят на частные деньги в Бийском районе

Объем инвестиций в проект оценивают примерно в 200 миллионов рублей

03 июля 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минсельхоз Алтайского края, Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий и томская производственная компания "Сава" в период с 2023 по 2027 год построят в Бийском районе облепиховый сад площадью в 200 гектар. Об этом сообщает ТАСС.

Инвестировать в проект планируют около 200 миллионов рублей. Выращивать ягоду будут в Алтайском крае, а перерабатывать в Томске. Планируемая сумма господдержки при строительстве оценивается в 138 миллионов рублей.

Согласно плану, при сборе раз в два года урожайность может составлять 15 т/га.

Томский производитель отметил, что давно использует ягоду, выращенную именно в Алтайском крае.