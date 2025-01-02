Депутат призвал СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок
По мнению Бориса Чернышова, действия "экстрасенсов" часто граничат с мошенничеством и требуют правовой оценки
02 января 2025, 16:59, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал запретить транслировать в СМИ предсказания астрологов и гадалок. Его слова приводит РИА Новости.
Депутат отметил, что подобный запрет для гостелеканалов и радиостанций ввели в Египте, и Россия также может перенять этот подход.
"Вместо трансляции магии и суеверий наши СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры. Подобный контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия аудитории к СМИ", – считает парламентарий.
А также добавил, что намерен направить соответствующее обращение в адрес руководства крупнейших изданий.
По словам Чернышова, такие материалы зачастую преподносятся в СМИ как развлекательный или нейтральный контент, но, "по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки".
Парламентарий призвал бороться с этим, поскольку "маги и экстрасенсы – это, без преувеличения, шарлатаны", которые "не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей". Чернышов считает, что действия "экстрасенсов" часто граничат с мошенничеством и требуют правовой оценки.
17:37:18 02-01-2025
В кои-то веки мы слышим что-то правильное от депутатов.
18:16:40 02-01-2025
Лукавит депутат. Магифренический синдром, накрывающий население, запретами не искоренить, увы! Глубже, глубже депутатам зрить надо. Другие, насущные задачи решать. И не будут тогда люди за всяческие магические-мистические соломинки хвататься, чтобы совсем от реалий жизни не спятить. Хотя многое зависит от уровня образованности, воли, трезвости мышления.
19:08:59 02-01-2025
Давно пора запретить всех гадалок и колдунов. По всем каналам: знахарка, порча, гадалка, ясновидящая,...предсказания их и змеями увлечения...
19:50:50 02-01-2025
Ну наконец то моя половинка лишится этой пережеванной жвачки "битвы экстрасенсов"...
23:57:54 02-01-2025
в каком смысле "часто" !!!? т.е. подразумеваются , правдивые и честные ? лооол
17:21:05 03-01-2025
гость (23:57:54 02-01-2025) в каком смысле "часто" !!!? т.е. подразумеваются , правдивы...
Даже сломанные часы показывают правильное время два раза в сутки. Я вот предсказывать рост инфляции и ставки ЦБ
12:29:32 03-01-2025
Астрологи только спасибо скажут за это, т.к. гороскопы в сми - ничего общего с астрологией не имеют. Действительно , надо отделить мошенников от реальных астрологов, которых надо признать на государственном уровне. Часто политические прогнозы астрологов , специализирующихся в мунданной астрологии, более точные, чем у депутатов.
17:23:07 03-01-2025
Гость (12:29:32 03-01-2025) Астрологи только спасибо скажут за это, т.к. гороскопы в сми... Ага, и алтайских шаманов признать на государственном уровне. Опять пугают "принцессой", которая к алтайцам ни малейшего отношения не имеет.
13:43:03 03-01-2025
- "Парламентарий призвал бороться с этим, поскольку "маги и экстрасенсы – это, без преувеличения, шарлатаны", которые "не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей"-------- Этот депутатишко прав, в месте с этими шарлатанами, надо запретить и высказывания депутатов, правителей всех мастей, их слова расходятся с делами. Застой и спокойствие променяли на движуху свист пуль у виска, какой ужас, какой ужас, какой ужас....