Депутат призвал СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок

По мнению Бориса Чернышова, действия "экстрасенсов" часто граничат с мошенничеством и требуют правовой оценки

02 января 2025, 16:59, ИА Амител

Фото: Dollar Gill / unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал запретить транслировать в СМИ предсказания астрологов и гадалок. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что подобный запрет для гостелеканалов и радиостанций ввели в Египте, и Россия также может перенять этот подход.

"Вместо трансляции магии и суеверий наши СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры. Подобный контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия аудитории к СМИ", – считает парламентарий.

А также добавил, что намерен направить соответствующее обращение в адрес руководства крупнейших изданий.

По словам Чернышова, такие материалы зачастую преподносятся в СМИ как развлекательный или нейтральный контент, но, "по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки".

Парламентарий призвал бороться с этим, поскольку "маги и экстрасенсы – это, без преувеличения, шарлатаны", которые "не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей". Чернышов считает, что действия "экстрасенсов" часто граничат с мошенничеством и требуют правовой оценки.