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Жительница Алтайского края отдала мошеннице 20 тысяч рублей за приворот парня

Объявление об услугах гадалки женщина нашла на популярном сервисе

24 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Карты таро / Фото: pxhere.com
Карты таро / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 25-летняя жительница села Павловск отдала мошеннице 20 тысяч рублей за приворот, сообщили в МВД региона.

Девушка нашла на популярном сайте объявление таролога и захотела приворожить парня. "Специалист" согласилась помочь за 7 тысяч рублей, но через несколько дней попросила еще денег, а потом – еще.

В общей сложности сельчанка перевела гадалке 20 тысяч рублей, после чего та перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 5

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Гость

11:59:59 24-10-2024

Лох - не мамонт, лох не вымрет!

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Гость

12:28:55 24-10-2024

Ну так отдала же, а не своровали у неё)))))))))))) беспечные люди, видимо, денег много!

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Гость

12:40:39 24-10-2024

Ну так отдала же--------- вот тоже не понимаю - а если в частной клинике платил платил, а не помогло, там тоже получается мошенники?!

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Гость

12:46:31 24-10-2024

Очень хорошая новость!

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Гость

13:39:02 24-10-2024

Парня то приворожила?

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