Жительница Алтайского края отдала мошеннице 20 тысяч рублей за приворот парня
Объявление об услугах гадалки женщина нашла на популярном сервисе
24 октября 2024, 11:45, ИА Амител
Карты таро / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 25-летняя жительница села Павловск отдала мошеннице 20 тысяч рублей за приворот, сообщили в МВД региона.
Девушка нашла на популярном сайте объявление таролога и захотела приворожить парня. "Специалист" согласилась помочь за 7 тысяч рублей, но через несколько дней попросила еще денег, а потом – еще.
В общей сложности сельчанка перевела гадалке 20 тысяч рублей, после чего та перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
11:59:59 24-10-2024
Лох - не мамонт, лох не вымрет!
12:28:55 24-10-2024
Ну так отдала же, а не своровали у неё)))))))))))) беспечные люди, видимо, денег много!
12:40:39 24-10-2024
Ну так отдала же--------- вот тоже не понимаю - а если в частной клинике платил платил, а не помогло, там тоже получается мошенники?!
12:46:31 24-10-2024
Очень хорошая новость!
13:39:02 24-10-2024
Парня то приворожила?