Жительница Алтайского края отдала мошеннице 20 тысяч рублей за приворот парня

Объявление об услугах гадалки женщина нашла на популярном сервисе

24 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Карты таро / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 25-летняя жительница села Павловск отдала мошеннице 20 тысяч рублей за приворот, сообщили в МВД региона.

Девушка нашла на популярном сайте объявление таролога и захотела приворожить парня. "Специалист" согласилась помочь за 7 тысяч рублей, но через несколько дней попросила еще денег, а потом – еще.

В общей сложности сельчанка перевела гадалке 20 тысяч рублей, после чего та перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.