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Депутат призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

Он отметил, что бутилированная вода стоит слишком дорого

11 ноября 2024, 15:18, ИА Амител

Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/930167
Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/930167

Все российские аэропорты должны быть оборудованы бесплатными питьевыми кранами и установлена максимальная стоимость бутилированной воды, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минтранса Роману Старовойту.

Депутат предлагает разместить питьевые краны в удобных местах и установить единую максимальную стоимость воды для снижения "социального напряжения" из-за высоких цен на товары первой необходимости.

По словам Чернышова, сегодня бутылка воды объемом 0,5 литра стоит от 150 до 350 рублей, что слишком дорого, особенно для семей с детьми, пишет RT.

Аэропорт

Комментарии 10

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Гость

15:28:05 11-11-2024

В Китае всегда такие были. Даже 100 лет назад. Там еще стаканы бесплатные. Например в аэропорту ДАСИН в Пекине таких кранов более 200

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Гость

15:39:00 11-11-2024

в аэропортах вообще с ценами обнаглели, ни попить, ни поесть, всё в 5-10 раз дороже, а свою даже 0,5л не дают пронести(

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Гость

15:43:58 11-11-2024

Это не "слишком дорого", а ПРЕСТУПНО дорого. И не только воды касается, а и еды. Надо столовые открыть по нормальным ценам.

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Грыша

15:55:28 11-11-2024

10%

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Гость

16:26:16 11-11-2024

Во всех аэропортах что я был за границей, можно бесплатно попить воды из питьевых фонтанчиков и поспать ЛЁЖА на лавках в зале ожидания. Вот вам и капитализм, граждане совколюбы.

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Гость

18:38:41 11-11-2024

Но.. сделать платный вход в аэропорты))))

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Гость

16:55:23 12-11-2024

Гость (18:38:41 11-11-2024) Но.. сделать платный вход в аэропорты))))... Он и так платный, если вы не знали

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Гость

18:49:04 11-11-2024

С ценами на питание в аэропортах давно пора разобраться, а вот цены на алкоголь нужно не трогать, чтобы избежать большого количества пьяных на борту.

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Гость

18:53:19 11-11-2024

Ты, неумный человек, при чем тут СССР, где вода (к твоему сведению) была в аэропорту бесплатной. За границей - в Звартноце попей бесплатно водичку (только из унитаза) или в Милане -, замучаешься хлебать.

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Гость

12:14:26 12-11-2024

Размечтались. Это Россия.

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