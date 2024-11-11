Депутат призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

Он отметил, что бутилированная вода стоит слишком дорого

11 ноября 2024, 15:18, ИА Амител

Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/930167

Все российские аэропорты должны быть оборудованы бесплатными питьевыми кранами и установлена максимальная стоимость бутилированной воды, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минтранса Роману Старовойту.

Депутат предлагает разместить питьевые краны в удобных местах и установить единую максимальную стоимость воды для снижения "социального напряжения" из-за высоких цен на товары первой необходимости.

По словам Чернышова, сегодня бутылка воды объемом 0,5 литра стоит от 150 до 350 рублей, что слишком дорого, особенно для семей с детьми, пишет RT.