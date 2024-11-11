Депутат призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны
Он отметил, что бутилированная вода стоит слишком дорого
11 ноября 2024, 15:18, ИА Амител
Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/930167
Все российские аэропорты должны быть оборудованы бесплатными питьевыми кранами и установлена максимальная стоимость бутилированной воды, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минтранса Роману Старовойту.
Депутат предлагает разместить питьевые краны в удобных местах и установить единую максимальную стоимость воды для снижения "социального напряжения" из-за высоких цен на товары первой необходимости.
По словам Чернышова, сегодня бутылка воды объемом 0,5 литра стоит от 150 до 350 рублей, что слишком дорого, особенно для семей с детьми, пишет RT.
15:28:05 11-11-2024
В Китае всегда такие были. Даже 100 лет назад. Там еще стаканы бесплатные. Например в аэропорту ДАСИН в Пекине таких кранов более 200
15:39:00 11-11-2024
в аэропортах вообще с ценами обнаглели, ни попить, ни поесть, всё в 5-10 раз дороже, а свою даже 0,5л не дают пронести(
15:43:58 11-11-2024
Это не "слишком дорого", а ПРЕСТУПНО дорого. И не только воды касается, а и еды. Надо столовые открыть по нормальным ценам.
15:55:28 11-11-2024
10%
16:26:16 11-11-2024
Во всех аэропортах что я был за границей, можно бесплатно попить воды из питьевых фонтанчиков и поспать ЛЁЖА на лавках в зале ожидания. Вот вам и капитализм, граждане совколюбы.
18:38:41 11-11-2024
Но.. сделать платный вход в аэропорты))))
16:55:23 12-11-2024
Гость (18:38:41 11-11-2024) Но.. сделать платный вход в аэропорты))))... Он и так платный, если вы не знали
18:49:04 11-11-2024
С ценами на питание в аэропортах давно пора разобраться, а вот цены на алкоголь нужно не трогать, чтобы избежать большого количества пьяных на борту.
18:53:19 11-11-2024
Ты, неумный человек, при чем тут СССР, где вода (к твоему сведению) была в аэропорту бесплатной. За границей - в Звартноце попей бесплатно водичку (только из унитаза) или в Милане -, замучаешься хлебать.
12:14:26 12-11-2024
Размечтались. Это Россия.