Депутат рассказала о родовом сертификате для беременных

Деньги предназначены для женской консультации, роддома и детской поликлиники

10 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/38771

В России беременные могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей от государства для женской консультации, роддома и детской поликлиники, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

"В нашей стране действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Отдельно хотелось бы сказать о "родовом сертификате". Государственное финансирование в рамках родового сертификата составляет 12 тысяч рублей: 4000 рублей – женской консультации, 6000 рублей – роддому и 2000 рублей – детской поликлинике", – рассказала Фролова.

Родовой сертификат выдается в электронном виде и предоставляет женщинам качественную медицинскую, правовую, психологическую и медико-социальную помощь во время беременности, родов и послеродового периода. В перечень услуг также включено диспансерное наблюдение новорожденного в течение первого года жизни.

Сертификат оформляется бесплатно в женской консультации с 30-й недели беременности для одного ребенка и с 28-й недели – для двоих и более детей. При невозможности оформить сертификат до родов его можно получить в роддоме или детской поликлинике. Для получения требуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Депутат считает, что дополнительное государственное финансирование медицинских организаций повышает качество помощи.