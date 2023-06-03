Депутат призвал застройщиков не продавать "клетушки" под видом квартир

По словам Сергея Гаврилова, помещения по четыре-пять "квадратов" даже не укладываются в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях

03 июня 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать помещения площадью по пять квадратных метров под видом квартир, пишет РИА Новости.

По его словам, такие "клетушки" "точно нельзя назвать жильём изначально", поскольку квартиры-капсулы по четыре-пять "квадратов" даже не укладываются в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равным шести квадратным метрам на человека.

Гаврилов напомнил, что норма предоставления жилплощади на одного человека составляет 33 квадратных метра, для двоих – 42, а если в семье проживает от трёх и более человек, то каждому из них положены минимальные 18 "квадратов".

"Следовательно, когда продаются "кладовки", которые не отвечают требованиям, чтобы называться жильём, то в них нельзя зарегистрироваться, ведь в соответствии с законодательством в нежилых помещениях регистрация запрещена. Поэтому необходимо урегулировать данный вопрос, создать баланс", – сказал он.

Ранее сообщили, что в Барнауле стали чаще строить дома, где представлены только маленькие квартиры площадью до 30 квадратных метров. По словам эксперта по недвижимости Дмитрия Дворядкина, барнаульцы покупают малогабаритное жильё, потому что оно доступнее больших квартир.