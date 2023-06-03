Депутат призвал застройщиков не продавать "клетушки" под видом квартир
По словам Сергея Гаврилова, помещения по четыре-пять "квадратов" даже не укладываются в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях
03 июня 2023, 14:34, ИА Амител
Депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать помещения площадью по пять квадратных метров под видом квартир, пишет РИА Новости.
По его словам, такие "клетушки" "точно нельзя назвать жильём изначально", поскольку квартиры-капсулы по четыре-пять "квадратов" даже не укладываются в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равным шести квадратным метрам на человека.
Гаврилов напомнил, что норма предоставления жилплощади на одного человека составляет 33 квадратных метра, для двоих – 42, а если в семье проживает от трёх и более человек, то каждому из них положены минимальные 18 "квадратов".
"Следовательно, когда продаются "кладовки", которые не отвечают требованиям, чтобы называться жильём, то в них нельзя зарегистрироваться, ведь в соответствии с законодательством в нежилых помещениях регистрация запрещена. Поэтому необходимо урегулировать данный вопрос, создать баланс", – сказал он.
Ранее сообщили, что в Барнауле стали чаще строить дома, где представлены только маленькие квартиры площадью до 30 квадратных метров. По словам эксперта по недвижимости Дмитрия Дворядкина, барнаульцы покупают малогабаритное жильё, потому что оно доступнее больших квартир.
16:27:03 03-06-2023
Людям просто не хватает средств на нармальные квартиры. Не соизмеримы зарплаты и стоимость хаты. А так-то на Алтае "всё в порядке-всё хорошо". Противно эту бредятину слушать и читать. И ни кто не при чём.
19:26:58 03-06-2023
Депутат такой умный, кому и чем он помог этими призывами? Лучше бы поинтересовался, почему люди покупают такие квартиры, и сколько реальных зарплат стоит квадратный метр жилья.
06:17:21 04-06-2023
Тут тупо вопрос к депутату: какого хрена ты лезешь выяснять вопросы, которыетебя не касаются.
07:55:10 04-06-2023
Покажите ему стоимость квадратного метра и проценты по ипотеке. Не от хорошей жизни такие коробки покупают.
13:14:40 04-06-2023
город не резиновый тех у кого в городе нет денег купить норм жилье и он слоняется по городу должны ловить и отселять в опустевшие деревни в принудительном порядке. Не поедет - тюрьма
14:25:28 04-06-2023
Для многих лучше купить 5-6 кв. метров и ночевать и жить под своей крышей, чем на улице. А его не беспокоит вопрос, что вообще покупают такие маленькие квартиры? Ведь явно не от избытка денег?