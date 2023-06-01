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Меньше 30 "квадратов". В Барнауле наблюдается бум малогабаритного жилья

В Барнауле активно строятся ЖК, где продаются исключительно маленькие студии и однокомнатные квартиры

01 июня 2023, 08:58, ИА Амител

В Барнауле стали чаще строить дома, где представлены только маленькие квартиры – до 30 квадратных метров. За последние годы в городе таких комплексов появилось около 20, сейчас строится ещё четыре, анонсировано ещё шесть. С чем связана такая тенденция, в новом выпуске рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин.

Почему барнаульцы покупают малогабаритное жильё?  

Потому что маленькие квартиры более доступны, чем большие. Их покупают или чтобы вложить деньги и потом сдавать это жильё, или студентам, переезжающим в Барнаул, рассказывает Дмитрий Дворядкин.

В то же время он отмечает, что стоимость квадратного метра малогабаритной квартиры получается дороже. Так, в одном из жилых комплексов цена "квадрата" в квартире 26 квадратных метров составляет 125-127 тысяч рублей. Для сравнения: в квартире 70 "квадратов" цена – 90 тысяч рублей. Но людям, у которых денег не так много, а жить где-то надо, приходится выбирать такое, говорит эксперт.

Почему вообще стали строить маленькие квартиры?

Поскольку малогабаритные квартиры востребованы и крайне быстро продаются, то застройщики на них и переориентировались. Это главная причина того, что их стали выпускать на рынок больше. Но есть и ещё одна: поскольку участков для строительства не так много, и некоторые из них небольшие по площади, застройщики предпочитают выжать максимум из земли, говорит Дмитрий Дворядкин.   

Сейчас в Алтайском крае строится почти 13 тысяч квартир, из которых пять тысяч – это как раз однокомнатные, ещё столько же – двухкомнатные. "Трёшек" строится меньше трёх тысяч.

Станут ли квартиры ещё меньше?

Столичные эксперты предрекают, что на рынок будут выходить квартиры и по 6-7 квадратных метров. Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих пространствах. Что-то вроде общежития. До Алтайского края такое, вероятно, дойдёт не быстро. Но тренд на малогабаритное жильё очевиден, подчёркивает Дворядкин.

Стройка / Фото: amic.ru

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул недвижимость

Комментарии 12

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Гость

09:45:06 01-06-2023

строят гетто

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Гость

13:03:50 01-06-2023

Гость (09:45:06 01-06-2023) строят гетто... Да потому что у народа денег хватает только на Гетто.

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Гость

09:50:59 01-06-2023

эти студии ночлежки, не для детей, ни для жизни

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гость

10:16:52 01-06-2023

Ведь не зря засекретили исследования о заболеваемости людей живущих выше 5 этажа. Так еще и рождаемость требуют с 30 кв метров площади ! Себе то коттеджи поотгрохали, садовники, речки, пруды, мини хозяйство - а вы холопы в скворечники, да по пробочкам, в ГЕТТО свое .

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Гость

10:27:18 01-06-2023

гость (10:16:52 01-06-2023) Ведь не зря засекретили исследования о заболеваемости людей ... а можно более подробно про заболевания? до 6 лет жил на третьем этаже. далее на восьмом. мне 47. в поликлинике не был давненько. самочувствие как в юности.

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Гость

10:29:12 01-06-2023

Гость (10:27:18 01-06-2023) а можно более подробно про заболевания? до 6 лет жил на трет... Засекречено ж.

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Гость

10:31:52 01-06-2023

В общем, благополучно возвращаемся к тому, от чего "плохая" советская власть пыталась людей избавить - к баракам и коммуналкам. Только теперь за это убожество люди еще и вынуждены платить немалые деньги, часто в ипотеку под бешеные проценты. Поздравляю, граждане - дожили до светлого будущего!

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Гость

10:33:04 01-06-2023

гость (10:16:52 01-06-2023) Ведь не зря засекретили исследования о заболеваемости людей ... если лифтом пользоваться, а если не пользоваться, то все будет ОК

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Гость

12:06:20 01-06-2023

Гость (10:33:04 01-06-2023) если лифтом пользоваться, а если не пользоваться, то все буд... если в шапочке из фольги ходить дома то не страшно. Можно и на 25 этаже жить и быть здоровым.

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Гость

12:33:29 01-06-2023

Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих пространствах --- Ага, тут же покушал, тут же покакал)))))))

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Гость

15:09:31 01-06-2023

Гость (12:33:29 01-06-2023) Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих п... И все это не отрываясь от просмотра телевизора

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ржу не могу

23:12:51 01-06-2023

а кто то недавно ржал : у китайцев комнаты пеналы, жить негде. А еще: при советах строили коммуналки, это недопустимо. Общага признак бедности....да, но там это было бесплатно и хоть с надеждой на расширение. И блин не 6 квадратов ребята, мне кажется около 8 было. Короче чудесно!

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