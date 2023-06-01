Меньше 30 "квадратов". В Барнауле наблюдается бум малогабаритного жилья

В Барнауле активно строятся ЖК, где продаются исключительно маленькие студии и однокомнатные квартиры

01 июня 2023, 08:58, ИА Амител

В Барнауле стали чаще строить дома, где представлены только маленькие квартиры – до 30 квадратных метров. За последние годы в городе таких комплексов появилось около 20, сейчас строится ещё четыре, анонсировано ещё шесть. С чем связана такая тенденция, в новом выпуске рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин.

Почему барнаульцы покупают малогабаритное жильё?

Потому что маленькие квартиры более доступны, чем большие. Их покупают или чтобы вложить деньги и потом сдавать это жильё, или студентам, переезжающим в Барнаул, рассказывает Дмитрий Дворядкин.

В то же время он отмечает, что стоимость квадратного метра малогабаритной квартиры получается дороже. Так, в одном из жилых комплексов цена "квадрата" в квартире 26 квадратных метров составляет 125-127 тысяч рублей. Для сравнения: в квартире 70 "квадратов" цена – 90 тысяч рублей. Но людям, у которых денег не так много, а жить где-то надо, приходится выбирать такое, говорит эксперт.

Почему вообще стали строить маленькие квартиры?

Поскольку малогабаритные квартиры востребованы и крайне быстро продаются, то застройщики на них и переориентировались. Это главная причина того, что их стали выпускать на рынок больше. Но есть и ещё одна: поскольку участков для строительства не так много, и некоторые из них небольшие по площади, застройщики предпочитают выжать максимум из земли, говорит Дмитрий Дворядкин.

Сейчас в Алтайском крае строится почти 13 тысяч квартир, из которых пять тысяч – это как раз однокомнатные, ещё столько же – двухкомнатные. "Трёшек" строится меньше трёх тысяч.

Станут ли квартиры ещё меньше?

Столичные эксперты предрекают, что на рынок будут выходить квартиры и по 6-7 квадратных метров. Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих пространствах. Что-то вроде общежития. До Алтайского края такое, вероятно, дойдёт не быстро. Но тренд на малогабаритное жильё очевиден, подчёркивает Дворядкин.