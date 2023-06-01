Меньше 30 "квадратов". В Барнауле наблюдается бум малогабаритного жилья
В Барнауле активно строятся ЖК, где продаются исключительно маленькие студии и однокомнатные квартиры
01 июня 2023, 08:58, ИА Амител
В Барнауле стали чаще строить дома, где представлены только маленькие квартиры – до 30 квадратных метров. За последние годы в городе таких комплексов появилось около 20, сейчас строится ещё четыре, анонсировано ещё шесть. С чем связана такая тенденция, в новом выпуске рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин.
Почему барнаульцы покупают малогабаритное жильё?
Потому что маленькие квартиры более доступны, чем большие. Их покупают или чтобы вложить деньги и потом сдавать это жильё, или студентам, переезжающим в Барнаул, рассказывает Дмитрий Дворядкин.
В то же время он отмечает, что стоимость квадратного метра малогабаритной квартиры получается дороже. Так, в одном из жилых комплексов цена "квадрата" в квартире 26 квадратных метров составляет 125-127 тысяч рублей. Для сравнения: в квартире 70 "квадратов" цена – 90 тысяч рублей. Но людям, у которых денег не так много, а жить где-то надо, приходится выбирать такое, говорит эксперт.
Почему вообще стали строить маленькие квартиры?
Поскольку малогабаритные квартиры востребованы и крайне быстро продаются, то застройщики на них и переориентировались. Это главная причина того, что их стали выпускать на рынок больше. Но есть и ещё одна: поскольку участков для строительства не так много, и некоторые из них небольшие по площади, застройщики предпочитают выжать максимум из земли, говорит Дмитрий Дворядкин.
Сейчас в Алтайском крае строится почти 13 тысяч квартир, из которых пять тысяч – это как раз однокомнатные, ещё столько же – двухкомнатные. "Трёшек" строится меньше трёх тысяч.
Станут ли квартиры ещё меньше?
Столичные эксперты предрекают, что на рынок будут выходить квартиры и по 6-7 квадратных метров. Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих пространствах. Что-то вроде общежития. До Алтайского края такое, вероятно, дойдёт не быстро. Но тренд на малогабаритное жильё очевиден, подчёркивает Дворядкин.
09:45:06 01-06-2023
строят гетто
13:03:50 01-06-2023
Гость (09:45:06 01-06-2023) строят гетто... Да потому что у народа денег хватает только на Гетто.
09:50:59 01-06-2023
эти студии ночлежки, не для детей, ни для жизни
10:16:52 01-06-2023
Ведь не зря засекретили исследования о заболеваемости людей живущих выше 5 этажа. Так еще и рождаемость требуют с 30 кв метров площади ! Себе то коттеджи поотгрохали, садовники, речки, пруды, мини хозяйство - а вы холопы в скворечники, да по пробочкам, в ГЕТТО свое .
10:27:18 01-06-2023
гость (10:16:52 01-06-2023) Ведь не зря засекретили исследования о заболеваемости людей ... а можно более подробно про заболевания? до 6 лет жил на третьем этаже. далее на восьмом. мне 47. в поликлинике не был давненько. самочувствие как в юности.
10:29:12 01-06-2023
Гость (10:27:18 01-06-2023) а можно более подробно про заболевания? до 6 лет жил на трет... Засекречено ж.
10:31:52 01-06-2023
В общем, благополучно возвращаемся к тому, от чего "плохая" советская власть пыталась людей избавить - к баракам и коммуналкам. Только теперь за это убожество люди еще и вынуждены платить немалые деньги, часто в ипотеку под бешеные проценты. Поздравляю, граждане - дожили до светлого будущего!
10:33:04 01-06-2023
гость (10:16:52 01-06-2023) Ведь не зря засекретили исследования о заболеваемости людей ... если лифтом пользоваться, а если не пользоваться, то все будет ОК
12:06:20 01-06-2023
Гость (10:33:04 01-06-2023) если лифтом пользоваться, а если не пользоваться, то все буд... если в шапочке из фольги ходить дома то не страшно. Можно и на 25 этаже жить и быть здоровым.
12:33:29 01-06-2023
Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих пространствах --- Ага, тут же покушал, тут же покакал)))))))
15:09:31 01-06-2023
Гость (12:33:29 01-06-2023) Удобства и кухня в таких помещениях предполагаются в общих п... И все это не отрываясь от просмотра телевизора
23:12:51 01-06-2023
а кто то недавно ржал : у китайцев комнаты пеналы, жить негде. А еще: при советах строили коммуналки, это недопустимо. Общага признак бедности....да, но там это было бесплатно и хоть с надеждой на расширение. И блин не 6 квадратов ребята, мне кажется около 8 было. Короче чудесно!