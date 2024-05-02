Депутат призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев

Екатерина Собканюк считает, что не любящих работать можно было бы отправить на стройку

02 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Строитель с рулеткой / Фото: unsplash.com

Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, сообщает "Лента дня".

По ее мнению, люди, не желающие работать и пользующиеся господдержкой, – "черви на нашем теле", для которых нужны кардинальные меры.

"Может, рассмотреть вопрос создания трудовых лагерей? Ведь это же все было. Коллеги, почему вы смеетесь? На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой", – заявила она.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост.