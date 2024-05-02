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Депутат призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев

Екатерина Собканюк считает, что не любящих работать можно было бы отправить на стройку

02 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Строитель с рулеткой / Фото: unsplash.com
Строитель с рулеткой / Фото: unsplash.com

Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, сообщает "Лента дня".

По ее мнению, люди, не желающие работать и пользующиеся господдержкой, – "черви на нашем теле", для которых нужны кардинальные меры.

"Может, рассмотреть вопрос создания трудовых лагерей? Ведь это же все было. Коллеги, почему вы смеетесь? На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой", – заявила она.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. 

депутаты инициативы

Комментарии 18

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Гость

07:32:15 02-05-2024

...и отправить туда всех депутатов!

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Гость

07:36:57 02-05-2024

Следуя логике Србаканюк, она с корешами туда м попадёт первая.

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Гость

10:59:02 02-05-2024

Гость (07:36:57 02-05-2024) Следуя логике Србаканюк, она с корешами туда м попадёт перва... Вы бы поаккуратнее с коверканием фамилии) Тут вон в Славгороде одного уже на пять тысяч штрафанули за шарж на чиновника. Оскорбление представителя власти, знаете ли...

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Гость

07:44:05 02-05-2024

Жить как Абрамович, а управлять как Сталин!?
Так не бывает!!!
Как говориться, вы или крестик снимите, или трусы наденьте...

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гость

07:46:15 02-05-2024

Следующая фраза после "..коллеги чего вы смеетесь", будет "... коллеги не плачьте...", а вообще пред избранием было б не лишне, проводить изучение кандидата в депутаты, сдачи оным общеобразовательного экзамена и психиатрического заключения)

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Гость

09:06:43 02-05-2024

гость (07:46:15 02-05-2024) Следующая фраза после "..коллеги чего вы смеетесь", будет "... Так это, вон Хинштейн уже предложил всех чинуш проверять на принадлежность к ЛГБТ)

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Гость

09:50:07 02-05-2024

Гость (09:06:43 02-05-2024) Так это, вон Хинштейн уже предложил всех чинуш проверять на ...
Себя пусть проверит. И Милонова. Но там и так все понятно!

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Гость

11:00:43 02-05-2024

Гость (09:06:43 02-05-2024) Так это, вон Хинштейн уже предложил всех чинуш проверять на ... дак это в месте с тем бы)

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dok_CФ

08:06:27 02-05-2024

"На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. .. " - зри в корень по какой причине.

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😆

08:35:34 02-05-2024

dok_CФ (08:06:27 02-05-2024) "На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электри... Депутатка предлагает всех "осУжденных тунеядцев" отправлять к ней на стройку? А кто их там стеречь будет? Она готова оплачивать услуги ФСИН? Или, как обычно: прибыль себе, убытки - государству?

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гость

08:20:54 02-05-2024

Пока есть тунеядцы жирующие из за отсутствия прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ, так и будет продолжаться! Речь не про 15%, а в разы должен НДФЛ отличаться, и не надо сказочки рассказывать про обнал и уход в тень - дороже выходит, даже свободой рискуют.

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Гость

08:51:46 02-05-2024

... и отправить туда всех блогеров - инфоцыган!

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гость

08:56:53 02-05-2024

Ну вот и дожились теперь избранники народные хотят режимные лагеря для народа сделать. Работать за похлёбку - "как романтично". А на самом деле всё печально. За такое предложение надо её саму "для опытов" в психушку и срочно.

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Гость

10:27:55 02-05-2024

гость (08:56:53 02-05-2024) Ну вот и дожились теперь избранники народные хотят режимные ... Зато когда вам говорили, что сегрегация не коснется только и исключительно отдельных категорий типа "врагов народа", "иноагентов", ЛГБТ, "чурок" и людей не с тем цветом волос или длиной юбки, вы дружно кричали "мы не такие, просто не надо говорить, думать и делать не то и не так, и все будет ок". Так вот нет, не будет. И это еще далеко не дно, заметьте.

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R22

10:01:10 02-05-2024

...Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк.... а разве у нас депутатам не запрещено заниматься коммерческой деятельностью?

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Сергей

10:24:59 02-05-2024

Черви, муравьи, букашки, таракашки... как они ещё будут называть людей.

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Гость

11:07:46 02-05-2024

- "Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк" -------- Значит хреновые дела творятся у ее компании, вот почему так пылко на себя иезуитский закон натягивает. На морозе бетон заливать, как генерала Карбышева, на морозе водой обливали.

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Гость

12:10:48 02-05-2024

Что-то напоминает... Ах, да! Англия, 16 век, законы против бродяг, которых развелось слишком много после огораживаний. Только там сразу альтернатива была - работный дом или смертная казнь. Что характерно - многие выбирали казнь.

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