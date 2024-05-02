Депутат призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев
Екатерина Собканюк считает, что не любящих работать можно было бы отправить на стройку
02 мая 2024, 07:31, ИА Амител
Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, сообщает "Лента дня".
По ее мнению, люди, не желающие работать и пользующиеся господдержкой, – "черви на нашем теле", для которых нужны кардинальные меры.
"Может, рассмотреть вопрос создания трудовых лагерей? Ведь это же все было. Коллеги, почему вы смеетесь? На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой", – заявила она.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост.
07:32:15 02-05-2024
...и отправить туда всех депутатов!
07:36:57 02-05-2024
Следуя логике Србаканюк, она с корешами туда м попадёт первая.
10:59:02 02-05-2024
Гость (07:36:57 02-05-2024) Следуя логике Србаканюк, она с корешами туда м попадёт перва... Вы бы поаккуратнее с коверканием фамилии) Тут вон в Славгороде одного уже на пять тысяч штрафанули за шарж на чиновника. Оскорбление представителя власти, знаете ли...
07:44:05 02-05-2024
Жить как Абрамович, а управлять как Сталин!?
Так не бывает!!!
Как говориться, вы или крестик снимите, или трусы наденьте...
07:46:15 02-05-2024
Следующая фраза после "..коллеги чего вы смеетесь", будет "... коллеги не плачьте...", а вообще пред избранием было б не лишне, проводить изучение кандидата в депутаты, сдачи оным общеобразовательного экзамена и психиатрического заключения)
09:06:43 02-05-2024
гость (07:46:15 02-05-2024) Следующая фраза после "..коллеги чего вы смеетесь", будет "... Так это, вон Хинштейн уже предложил всех чинуш проверять на принадлежность к ЛГБТ)
09:50:07 02-05-2024
Гость (09:06:43 02-05-2024) Так это, вон Хинштейн уже предложил всех чинуш проверять на ...
Себя пусть проверит. И Милонова. Но там и так все понятно!
11:00:43 02-05-2024
Гость (09:06:43 02-05-2024) Так это, вон Хинштейн уже предложил всех чинуш проверять на ... дак это в месте с тем бы)
08:06:27 02-05-2024
"На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. .. " - зри в корень по какой причине.
08:35:34 02-05-2024
dok_CФ (08:06:27 02-05-2024) "На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электри... Депутатка предлагает всех "осУжденных тунеядцев" отправлять к ней на стройку? А кто их там стеречь будет? Она готова оплачивать услуги ФСИН? Или, как обычно: прибыль себе, убытки - государству?
08:20:54 02-05-2024
Пока есть тунеядцы жирующие из за отсутствия прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ, так и будет продолжаться! Речь не про 15%, а в разы должен НДФЛ отличаться, и не надо сказочки рассказывать про обнал и уход в тень - дороже выходит, даже свободой рискуют.
08:51:46 02-05-2024
... и отправить туда всех блогеров - инфоцыган!
08:56:53 02-05-2024
Ну вот и дожились теперь избранники народные хотят режимные лагеря для народа сделать. Работать за похлёбку - "как романтично". А на самом деле всё печально. За такое предложение надо её саму "для опытов" в психушку и срочно.
10:27:55 02-05-2024
гость (08:56:53 02-05-2024) Ну вот и дожились теперь избранники народные хотят режимные ... Зато когда вам говорили, что сегрегация не коснется только и исключительно отдельных категорий типа "врагов народа", "иноагентов", ЛГБТ, "чурок" и людей не с тем цветом волос или длиной юбки, вы дружно кричали "мы не такие, просто не надо говорить, думать и делать не то и не так, и все будет ок". Так вот нет, не будет. И это еще далеко не дно, заметьте.
10:01:10 02-05-2024
...Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк.... а разве у нас депутатам не запрещено заниматься коммерческой деятельностью?
10:24:59 02-05-2024
Черви, муравьи, букашки, таракашки... как они ещё будут называть людей.
11:07:46 02-05-2024
- "Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк" -------- Значит хреновые дела творятся у ее компании, вот почему так пылко на себя иезуитский закон натягивает. На морозе бетон заливать, как генерала Карбышева, на морозе водой обливали.
12:10:48 02-05-2024
Что-то напоминает... Ах, да! Англия, 16 век, законы против бродяг, которых развелось слишком много после огораживаний. Только там сразу альтернатива была - работный дом или смертная казнь. Что характерно - многие выбирали казнь.