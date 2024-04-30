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Депутат предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников

Со слов Александра Хинштейна, людей с нетрадиционной ориентацией нельзя допускать к работе с детьми

30 апреля 2024, 21:09, ИА Амител

Мужчина в костюме / Фото: unsplash.com
Мужчина в костюме / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал "Самарскому обозрению".

По мнению парламентария, "зонами недоступности" для людей с нетрадиционной ориентацией должны быть те учреждения и органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и молодежи.

Он добавил, что в таких проверках нет ничего предосудительного и плохого, ведь защита традиционных семейных ценностей – один из постулатов государственной политики.

В феврале Хинштейн заявил, что никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в общественных местах с символикой запрещенной экстремистской организации нарушает закон.

депутаты

Комментарии 7

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Гость

21:34:31 30-04-2024

норм, и тест на iq

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Гость

22:21:10 30-04-2024

Вот с этого Срульмана и нужно начать проверочку

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Гость

22:46:27 30-04-2024

Давно пора!

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Гость

07:59:43 01-05-2024

Очень многие не пройдут. Процентов 80.

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dok_CФ

08:57:00 01-05-2024

А что в медкартах помимо "муж" и "жен" есть ещё что-то? Т.е. как то определяли очень давно..

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Гость

09:36:47 01-05-2024

По Конституции РФ все граждане равны перед законом, есть свобода, неприкосновенность личной жизни. Другое дело профпригодность, на нее и нужно проверять депутатов и чиновников публично.

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гость

14:22:17 01-05-2024

Кака ориентация ,о чём он.
Люди поклонного возраста, сплошь пенсионеры и пенсионерки)))

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