Депутат предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников

Со слов Александра Хинштейна, людей с нетрадиционной ориентацией нельзя допускать к работе с детьми

30 апреля 2024, 21:09, ИА Амител

Мужчина в костюме / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал "Самарскому обозрению".

По мнению парламентария, "зонами недоступности" для людей с нетрадиционной ориентацией должны быть те учреждения и органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и молодежи.

Он добавил, что в таких проверках нет ничего предосудительного и плохого, ведь защита традиционных семейных ценностей – один из постулатов государственной политики.

В феврале Хинштейн заявил, что никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в общественных местах с символикой запрещенной экстремистской организации нарушает закон.