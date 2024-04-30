Депутат предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников
Со слов Александра Хинштейна, людей с нетрадиционной ориентацией нельзя допускать к работе с детьми
30 апреля 2024, 21:09, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал "Самарскому обозрению".
По мнению парламентария, "зонами недоступности" для людей с нетрадиционной ориентацией должны быть те учреждения и органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и молодежи.
Он добавил, что в таких проверках нет ничего предосудительного и плохого, ведь защита традиционных семейных ценностей – один из постулатов государственной политики.
В феврале Хинштейн заявил, что никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в общественных местах с символикой запрещенной экстремистской организации нарушает закон.
21:34:31 30-04-2024
норм, и тест на iq
22:21:10 30-04-2024
Вот с этого Срульмана и нужно начать проверочку
22:46:27 30-04-2024
Давно пора!
07:59:43 01-05-2024
Очень многие не пройдут. Процентов 80.
08:57:00 01-05-2024
А что в медкартах помимо "муж" и "жен" есть ещё что-то? Т.е. как то определяли очень давно..
09:36:47 01-05-2024
По Конституции РФ все граждане равны перед законом, есть свобода, неприкосновенность личной жизни. Другое дело профпригодность, на нее и нужно проверять депутатов и чиновников публично.
14:22:17 01-05-2024
Кака ориентация ,о чём он.
Люди поклонного возраста, сплошь пенсионеры и пенсионерки)))