"Это такой кайф". Бузова приехала на Алтай и в тумане покаталась на лыжах
В первый день она четыре часа каталась на лыжах и сходила на массаж
21 марта 2024, 14:10, ИА Амител
Блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице во "ВКонтакте" об отдыхе в Республике Алтай, куда она два года мечтала приехать.
Бузова отметила, что испытывает страсть к горам и лыжам, а еще любит изучать Россию и открывать новые места.
"Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть, не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся. Но лыжи – это такой кайф, поэтому мне хоть туман, хоть снег, хоть минус, хоть плюс", – написала она.
Бузова также опубликовала видео своего спуска с горы и добавила: "А пока я после четырех часов катки иду на массаж".
14:18:03 21-03-2024
АМИК вы нам балуете сегодня !!!
Только о Калагривым начитались, как такой подарок как Бузова !!! Где та гора где она "катку" делает ? Сообщите пожалуйста. Мы уже Алтайку пролетели.
18:12:22 21-03-2024
Гость (14:18:03 21-03-2024) АМИК вы нам балуете сегодня !!!Только о Калагривым начит... Манжерок
14:20:17 21-03-2024
Манжерок?
14:40:11 21-03-2024
после 4х часов КАТКИ?
15:00:01 21-03-2024
Что-то зачастила...
18:50:31 21-03-2024
Гость (15:00:01 21-03-2024) Что-то зачастила...... не к добру это
15:07:25 21-03-2024
Вот у человека заботы - катка, массаж. У нас тут на головы балконы валятся на центральных улицах и воды по колено, автобусы с трамваями не могут на линии вывести.
Есть же россияне, которым "... хоть минус, хоть плюс". Оленька, как же мы за вас рады.
05:31:51 22-03-2024
Гость (15:07:25 21-03-2024) Вот у человека заботы - катка, массаж. У нас тут на головы б... а какое отношения к вашим балконам Бузова имеет?
15:21:54 21-03-2024
Не убилась еще? Ждем хороших новостекй.
19:57:05 21-03-2024
Гость (15:21:54 21-03-2024) Не убилась еще? Ждем хороших новостей. ... Зачем сразу убилась - наступила на лепестки - причем обоими ногами сразу
06:29:19 22-03-2024
Константин (19:57:05 21-03-2024) Зачем сразу убилась - наступила на лепестки - причем обоими ... может бригаду тебе вызвать?
04:26:29 22-03-2024
Это не Бузова, не похожа... только брови чуть похожи, как у всех нарисованых близнецов, нет индивидуальности и красоты... да и Бузова бы музыкальное сопровождение сделала бы свое деревенское безпение в .. сколько там октав?
05:42:58 22-03-2024
Безотносительно того, что Бузову не воспринимаю вообще никак, но здешняя аудитория доставляет несравненно бОльшее удовольствие) такие все милые люди) балконы у них сломались, воды у них по колено… именно поэтому Бузова должна убиться и наступить на лепестки мины двумя ногами… ну ведь прелесть, а не люди!!!!! Настоящие доброжелательные сибиряки) Этакий архетип: я рисую на Феррари арматурой слово «твари» (с)
12:47:16 22-03-2024
Гость (05:42:58 22-03-2024) Безотносительно того, что Бузову не воспринимаю вообще никак... Им хорошо, когда кому-то плохо. И наоборот.
09:09:30 22-03-2024
Бузова? Это кто.
12:40:26 22-03-2024
Не забудьте все обработать хлоркой.