Депутат рассказал, будут ли проводить мобилизацию после ухода ЧВК "Вагнер"

Андрей Картаполов сослался на слова Владимира Путин

03 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО.

"Не потребуется никакая новая волна мобилизации", – отметил он в беседе с ТАСС, сославшись на президента Владимира Путина, который ранее "понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет".

По словам парламентария, на сегодня угрозы снижения боевого потенциала нет.

Также отметил, что отражение наступления ВСУ шло практически без участия бойцов ЧВК "Вагнер". А что касается их замены в резерве, "то есть чем и кем их заменить".