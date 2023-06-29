В Госдуме рассказали о причинах конфликта Пригожина и Минобороны

Подписать контракт с ведомством согласились все добровольческие подразделения, кроме "Вагнера"

29 июня 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о попытке вооруженного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщает РИА Новости, причиной могли стать разногласия с Минобороны по поводу подписания контрактов добровольческими подразделениями.

По словам депутата, заключить контракт согласились все, кроме "Вагнера". После этого Пригожину сообщили, что "Вагнер" больше не будет привлекаться к ведению специальной военной операции, а значит, организация не получит финансовой и материальной поддержки.

"Сложились три фактора: денег больше не выделят, непомерные глупые амбиции и излишне возбужденное состояние", – цитирует Картаполова Shot.

Напомним, что 23 июня военные колонны ЧВК "Вагнер" двинулись на Москву. Ее основатель Евгений Пригожин объявил о начале так называемого "марша справедливости". По ходу продвижения наемников "марш" переформатировался в "мятеж". 24 июня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, развернул колонны и отправился обратно к линии фронта.