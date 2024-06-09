Депутат рассказал, как распознать дипфейк

По его словам, это можно сделать по движению глаз человека на видео, цвету кожи и волос, контуру овала лица

09 июня 2024, 09:55, ИА Амител

Клавиатура / Фото: pxhere.com/ru/photo/1059038

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что дипфейки можно выявить по движению глаз, цвету кожи и волос, контуру овала лица. Также важно оценивать четкость и интонацию речи в аудиосообщениях, сказал он РИА Новости.

Депутат отметил, что у мошенников сегодня получается создавать дипфейки из-за доступности технологий, а также из-за сетей и платформ видеообмена, которые позволяют быстро распространять контент.

Немкин также указал, что некоторые дипфейки могут быть настолько реалистичными, что их сложно отличить даже экспертам.