Депутат рассказал, как распознать дипфейк
По его словам, это можно сделать по движению глаз человека на видео, цвету кожи и волос, контуру овала лица
09 июня 2024, 09:55, ИА Амител
Клавиатура / Фото: pxhere.com/ru/photo/1059038
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что дипфейки можно выявить по движению глаз, цвету кожи и волос, контуру овала лица. Также важно оценивать четкость и интонацию речи в аудиосообщениях, сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что у мошенников сегодня получается создавать дипфейки из-за доступности технологий, а также из-за сетей и платформ видеообмена, которые позволяют быстро распространять контент.
Немкин также указал, что некоторые дипфейки могут быть настолько реалистичными, что их сложно отличить даже экспертам.
10:09:37 09-06-2024
Дипфейк под охраной в горном таксистов отчитывал, хозяин блин тайги.
10:18:16 09-06-2024
Менты что говорят, по поводу своего тунеядства ?
10:50:55 09-06-2024
расскажите кто-нибудь депутату, что слово "дипфейк" непонятно половине россиян.
11:12:12 09-06-2024
Элен без ребят (10:50:55 09-06-2024) расскажите кто-нибудь депутату, что слово "дипфейк" непонятн... Лена, ты про каких рассеянов говоришь? Кому не понятно? Колхозникам?
10:59:11 09-06-2024
А это был точно депутат? Не дипфейк?
09:37:24 10-06-2024
если на видео - депутат и совершает непотребство, то это дипфек!