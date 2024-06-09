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Депутат рассказал, как распознать дипфейк

По его словам, это можно сделать по движению глаз человека на видео, цвету кожи и волос, контуру овала лица

09 июня 2024, 09:55, ИА Амител

Клавиатура / Фото: pxhere.com/ru/photo/1059038
Клавиатура / Фото: pxhere.com/ru/photo/1059038

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что дипфейки можно выявить по движению глаз, цвету кожи и волос, контуру овала лица. Также важно оценивать четкость и интонацию речи в аудиосообщениях, сказал он РИА Новости.

Депутат отметил, что у мошенников сегодня получается создавать дипфейки из-за доступности технологий, а также из-за сетей и платформ видеообмена, которые позволяют быстро распространять контент.

Немкин также указал, что некоторые дипфейки могут быть настолько реалистичными, что их сложно отличить даже экспертам.

новые технологии

Комментарии 6

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Гость

10:09:37 09-06-2024

Дипфейк под охраной в горном таксистов отчитывал, хозяин блин тайги.

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Гость

10:18:16 09-06-2024

Менты что говорят, по поводу своего тунеядства ?

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Элен без ребят

10:50:55 09-06-2024

расскажите кто-нибудь депутату, что слово "дипфейк" непонятно половине россиян.

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Гость

11:12:12 09-06-2024

Элен без ребят (10:50:55 09-06-2024) расскажите кто-нибудь депутату, что слово "дипфейк" непонятн... Лена, ты про каких рассеянов говоришь? Кому не понятно? Колхозникам?

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Гость

10:59:11 09-06-2024

А это был точно депутат? Не дипфейк?

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гость

09:37:24 10-06-2024

если на видео - депутат и совершает непотребство, то это дипфек!

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