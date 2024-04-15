НОВОСТИОбщество

Депутат рассказал, заставят ли россиян покупать только российские смартфоны

Для этого предложили запретить параллельный импорт мобильных телефонов

15 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Смартфон на столе / Фото: pxhere.com
Смартфон на столе / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Антон Немкин прокомментировал "Парламентской газете" предложение исключить смартфоны из параллельного импорта для развития отечественного рынка.

Немкин отметил, что отечественные смартфоны сейчас не могут конкурировать с новинками мировых производителей, поэтому запрет параллельного импорта вызывает много вопросов.

"Параллельный импорт <...> призван не допустить возникновения возможного дефицита товаров, а также предоставить производителям российской продукции более комфортные сроки разработки и тиражирования собственных решений. Поэтому запрет параллельного импорта в настоящих условиях, скорее всего, приведет к росту доли серого рынка, а также к кратному росту цен на технику. Допустить этого нельзя", – указал парламентарий.

Немкин подчеркнул, что ограничивать к ввозу нужно те гаджеты, аналоги которых уже успешно производятся в России. В противном случае граждане получат больше вреда, чем пользы.

Ноутбук / Источник фото: unsplash.com

Отказаться от параллельного импорта смартфонов и ноутбуков предложили в России

Таким образом российские производители хотят продвигать свои товары
НОВОСТИОбщество
инициативы Гаджеты

Комментарии 6

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Гость

17:31:52 15-04-2024

Мне таки кажется что этот Немкин немножечко еврей

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Гость

17:55:58 15-04-2024

Вы уже пересадили чиновников на лады и уазы. Сменили вывески на английском языке на русский. Уничтожили борьщевик и вьюнок . Убрали пивнушки из жилых домов и тд.

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Гость

18:26:57 15-04-2024

Гость (17:55:58 15-04-2024) Вы уже пересадили чиновников на лады и уазы. Сменили вывески... ))))))

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Гость

21:18:53 15-04-2024

Гость (17:55:58 15-04-2024) Вы уже пересадили чиновников на лады и уазы. Сменили вывески... И курильщиков убрали из общественных мест.. .

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Георгий

18:38:11 15-04-2024

надо счас какой нить смартфонишко купить...

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Гость

12:22:17 16-04-2024

Это удивительное место! Под названием страна- лимония.

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