Депутат рассказал, заставят ли россиян покупать только российские смартфоны

Для этого предложили запретить параллельный импорт мобильных телефонов

15 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Смартфон на столе / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Антон Немкин прокомментировал "Парламентской газете" предложение исключить смартфоны из параллельного импорта для развития отечественного рынка.

Немкин отметил, что отечественные смартфоны сейчас не могут конкурировать с новинками мировых производителей, поэтому запрет параллельного импорта вызывает много вопросов.

"Параллельный импорт <...> призван не допустить возникновения возможного дефицита товаров, а также предоставить производителям российской продукции более комфортные сроки разработки и тиражирования собственных решений. Поэтому запрет параллельного импорта в настоящих условиях, скорее всего, приведет к росту доли серого рынка, а также к кратному росту цен на технику. Допустить этого нельзя", – указал парламентарий.

Немкин подчеркнул, что ограничивать к ввозу нужно те гаджеты, аналоги которых уже успешно производятся в России. В противном случае граждане получат больше вреда, чем пользы.