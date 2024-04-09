Отказаться от параллельного импорта смартфонов и ноутбуков предложили в России
Таким образом российские производители хотят продвигать свои товары
09 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Консорциум "Вычислительная техника" предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков в Россию. По задумке, мера поспособствует продвижению российских товаров в рознице.
Как пишут "Ведомости", также бизнес предлагает давать льготные кредиты отечественным торговым сетям и производителям, ввести утилизационный сбор и акцизы на зарубежные гаджеты, внедрить инструменты бюджетного софинансирования маркетинговых программ для продвижения отечественной техники в сегменте b2c и "поддержки позитивного образа отечественного оборудования" на федеральных телеканалах.
В министерстве уже изучают эти предложения.
08:53:18 09-04-2024
А что у нас есть свои смартфоны, ноутбуки? 🤔
15:19:00 09-04-2024
Сергей (08:53:18 09-04-2024) А что у нас есть свои смартфоны, ноутбуки? 🤔... На передачи Comedy Club были гости, которые анонсировали российский телефон, Р-фон называется (если правильно запомнил). Вроде как отечественное ПО на телефоне. Озвучили стоимость в 39 тыс. рублей. Про комплектующие типа процессора, памяти, экрана и т.д. ничего не говорили.
Есть желающие отечественный смартфон почти за 40К приобрести?
08:56:51 09-04-2024
Сергей. : Китай пришлет кит наборы для сборки , а наклейки придумаем
09:02:24 09-04-2024
Дорапортовались до появления "своих " ноутбуков и смартфонов ? И не такое на откатах и взятках встречается еще.
09:32:32 09-04-2024
слышал дяденька один обещал избавить страну от иностранных товаров)
09:34:46 09-04-2024
Это лишь приведет к росту цен. Автопром тому лучшее доказательство.
09:59:51 09-04-2024
Сколково + нанотехнологии. Сколько млрд зарыто? И кто теперь за бугром процветает?
10:12:56 09-04-2024
На самом деле производить мы можем хоть что - это вообще не сложно. Именно производить а не завозить китайское. Вопросы возникают в другом - цена, технические характеристики, умелый маркетинг, гарантия, запчасти, постоянное качество без скачков. Но самое интересное - даже если и это смогут настроить - еще нужна история бренда - а этого нет. Да даже если будет история бренда - продаж все равно будет мало, так как еще нужна история национального качества. Например, есть история немецкого качества - и чтобы они не производили все слепо верят что оно качественное. Хотя на самом деле качество немецких авто последних 10-15 лет оставляет желать лучшего. Но люди все равно берут - так как есть национальная история.
10:18:04 09-04-2024
Гость (10:12:56 09-04-2024) На самом деле производить мы можем хоть что - это вообще не ... Сильно в этом сомневаюсь, конечно лопаты, ломы и гвозди еще может быть. Именно производить!
10:30:13 09-04-2024
Гость (10:12:56 09-04-2024) На самом деле производить мы можем хоть что - это вообще не ... Бренд "Электроника", например, ИМ-02, моя любимая))
10:38:58 09-04-2024
Гость (10:30:13 09-04-2024) Бренд "Электроника", например, ИМ-02, моя любимая))...
Качество есть - цена была бы заоблачная сейчас. Там применялись золото и платина. Бренд не конкурентный
Икарус - удобный, шикарный автобус . Коптит как тварь - бренд не конкурентный - не экологичный двигатель.
Суда на подводных крыльях - быстрые, удобные, комфортные. Двигатели стоят танковые - расход соляры закритичный. Бренд не экономичный и не экологичный
10:57:49 09-04-2024
Гость (10:38:58 09-04-2024) Качество есть - цена была бы заоблачная сейчас. Там при... Про суда на подводных крыльях - расскажите питерцам. Кронштадт, Петергоф - битком набитые туристов возят.
11:11:28 09-04-2024
Гость (10:57:49 09-04-2024) Про суда на подводных крыльях - расскажите питерцам. Кроншта...
Вот именно - туристов - это не массовая эксплуатация. В США ходят пароходы начала 20 века. Теперь почитайте какой КПД у старых пароходов. Просто слезы брызгают
11:20:18 09-04-2024
Гость (10:57:49 09-04-2024) Про суда на подводных крыльях - расскажите питерцам. Кроншта... А почему у нас Заря не ходит? А ведь раньше возила от Турочака до Бийска. И отнюдь не туристов.
11:59:31 09-04-2024
Гость (11:20:18 09-04-2024) А почему у нас Заря не ходит? А ведь раньше возила от Туроча...
Заря это не судно на подводных крыльях - это теплоход с водометным движителем, полная противоположенность. Если судам на крыльях нужны глубокие причалы то Заре ни причалы ни глубина не нужны. Осадка насколько я помню 60 см. Почему пропали - видимо из за того что проще все таки на авто ездить. Еще кстати Заре приписывают снижение рыбных ресурсов. Сильные накатистые волны - выкидывают икру и мальков на берег. С другой стороны как исчезла Заря - берега Оби стали бешено зарастать ивняком. Говорят что волны Зари не давали закрепляться корням и семенам Ивы.
13:01:48 09-04-2024
Гость (11:59:31 09-04-2024) Заря это не судно на подводных крыльях - это теплоход с ... Посмеяло, насчет волн. Ивы там росли и раньше. Просто народ туда ходить не стал и места постепенно заросли. В далеком детстве там были толпы купающихся, рыбаки поодаль. Потом сделали городской пляж напротив речного.
12:41:19 09-04-2024
Гость (10:12:56 09-04-2024) На самом деле производить мы можем хоть что - это вообще не ... и гвозди?
10:16:29 09-04-2024
Помню в 2011 некто, Чубайс обещал обеспечит каждого школьника гибким планшетом.
Выдавали кому такие?
Или может хотя бы Йотофон у кого завалялся?
11:26:25 09-04-2024
Гость (10:16:29 09-04-2024) Помню в 2011 некто, Чубайс обещал обеспечит каждого школьник... поэтому чубайса щас и нет, сбежал чукча балобольная.
11:50:55 09-04-2024
Гость (11:26:25 09-04-2024) поэтому чубайса щас и нет, сбежал чукча балобольная.... А последователей Чубайса в России очень много.
10:19:28 09-04-2024
Да здравствуют счеты, арифмометры и логарифмические линейки, а так же стационарные телефоны с дисковым набором номера! Ура, товарищи! Верной дорогой идем!
10:45:35 09-04-2024
Ну тогда, до кучи, надо вводить что -то на подобии СПИКа как в автопроме! Чеб локализация комплектующих была отечественной а этого в таких масштабах "безъубыточности" никада не будет. Для возведения таких объектов производства млд. вложить надо, которых не у кого нет, ну может быть только у Грефа и то под большим вопросом.
10:58:22 09-04-2024
То есть все как всегда - а давайте вы будете покупать наше, кгхм, гуано. Не хотите? Ну тогда мы запретим все остальное, и вы все равно будете покупать наше гуано. Отличный план. Зачем производить что-то приличное, если можно получить деньги и просто так.
11:29:07 09-04-2024
Гость (10:58:22 09-04-2024) То есть все как всегда - а давайте вы будете покупать наше, ... тут двоякая ситуация. мы хотим чтобы наше, как вы выразились "гуано" было хорошим продуктом и стоило дешево? а как это сделать? нужен спрос. Чем больше спрос, чем больше рынок, тем ниже цена и тем выше товарооборот компаний произвоидтелей и тем больше их возможность вкладываться в разработки и совершенствование продукции.
Именно спрос на товары, позволил китаю занять лидирующиер ынки. И ни кто не будет покупать, и давать даже ШАНСА нашим товарам без физического запрета. А у нас есть и возможности и силы производить не хуже китая! Ну есть сложности определенные, к приемру в литографии но...думаю и это решится со временем, не быть тайваню пожизненно лидирующими однополистами
11:41:31 09-04-2024
Гость (11:29:07 09-04-2024) тут двоякая ситуация. мы хотим чтобы наше, как вы выразились... 1) Как показала практика, наличие спроса при недоступности импорта не стимулирует производителя на повышение качества. По крайней мере, у нас. Пример всем известен. Сколько было ввалено в наш автопром? И где там качество и что-то свое? 2) На текущей стадии развития общества ни одна страна мира не может создать полный замкнутый цикл производства всего и вся на своей территории. Это утопия. Вернее, не так - может, на на уровне явно более низком, чем текущий. Но поскольку мы себя загнали в ситуацию, когда сотрудничество и поставки невозможны, то приходится делать вид, что все окнорм и мы-то это точно сделаем, вот только погодите немножко, потерпите еще поколения два-три-пять, несложно же. Я уже молчу о том, что "наших" смартфонов и ноутбуков никто вообще в глаза не видел, что они собрались продавать?
11:42:53 09-04-2024
Смешной кнопочный телефон не смогли сделать, про тв и пр. вааще можно язык проглотить. Или как с автомобилями? Кусок жестянки из Китая,и лейба по русски. Тоже из Китая.
13:49:26 09-04-2024
Только не это, наша лопата будет стоить как крыло самолёта.