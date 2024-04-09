Отказаться от параллельного импорта смартфонов и ноутбуков предложили в России

Таким образом российские производители хотят продвигать свои товары

09 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Ноутбук / Источник фото: unsplash.com

Консорциум "Вычислительная техника" предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков в Россию. По задумке, мера поспособствует продвижению российских товаров в рознице.

Как пишут "Ведомости", также бизнес предлагает давать льготные кредиты отечественным торговым сетям и производителям, ввести утилизационный сбор и акцизы на зарубежные гаджеты, внедрить инструменты бюджетного софинансирования маркетинговых программ для продвижения отечественной техники в сегменте b2c и "поддержки позитивного образа отечественного оборудования" на федеральных телеканалах.

В министерстве уже изучают эти предложения.