Депутат рассказала, чем можно заменить салют на новогодние праздники

Способы подарить себе "яркость", по ее словам, есть и иные

24 декабря 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что отмененные салюты на Новый год можно заменить хлопушками. Ее слова передает "Лента".

"Если очень хочется подарить себе яркость, и у кого-то это зависит именно от салютов, то их можно заменить хлопушками, бенгальскими огнями и большим количеством гирлянд", – сказала Бессараб.

По ее словам, отмена салютов связана с необходимостью обеспечения безопасности. Политик также выразила уверенность в том, что россияне смогут порадоваться празднику даже без фейерверков.

Ранее власти Барнаула "по аналогии с другими региональными центрами" приняли решение об отмене новогодних фейерверков.