Депутат рассказала, какая нужна зарплата для пенсии в 30 тысяч рублей

По словам Светланы Бессараб, пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка

18 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

Работник со средней зарплатой 75 тысяч рублей в 2024 году может рассчитывать на пенсию в 30 тысяч, рассказала депутат Светлана Бессараб.

По ее словам, по положению Конвенции Международной организации труда № 102 пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка.

"Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч", – цитирует ее РИА Новости.

Также добавила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать минимум 28,2 ИПК и иметь 15 лет стажа.