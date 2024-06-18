Депутат рассказала, какая нужна зарплата для пенсии в 30 тысяч рублей
По словам Светланы Бессараб, пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка
18 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Российские деньги / Фото: pxhere.com
Работник со средней зарплатой 75 тысяч рублей в 2024 году может рассчитывать на пенсию в 30 тысяч, рассказала депутат Светлана Бессараб.
По ее словам, по положению Конвенции Международной организации труда № 102 пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка.
"Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч", – цитирует ее РИА Новости.
Также добавила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать минимум 28,2 ИПК и иметь 15 лет стажа.
09:47:14 18-06-2024
Уточните, в каком году нужно получать эти 75тр, чтобы такую пенсию иметь. практика показывает, что берут самые невыгодные года
13:29:30 18-06-2024
Елена (09:47:14 18-06-2024) Уточните, в каком году нужно получать эти 75тр, чтобы такую ... Сейчас вообще никакие года не выбирают, за все отработанные годы насчитывают баллы
09:52:11 18-06-2024
Только по прогнозам правительства 30 тыс . Это МРОТ к 2025 году.
09:52:14 18-06-2024
Работник со средней зарплатой 75 тысяч рублей --- ну таких уже много
09:56:50 18-06-2024
Депутат рассказала, какая нужна зарплата для пенсии в 30 тысяч рублей----Депутатская))
15:02:11 18-06-2024
ВВП (09:56:50 18-06-2024) Депутат рассказала, какая нужна зарплата для пенсии в 30 тыс... сейчас набегут плакальщики охранники и консультанты в магазине, работающие 1/3, социальные работники и педагоги дошкольного образования, работающие 20 часов в неделю и наминусят вам)) Для них средняя зарплата 25тысяч в Барнауле, а 40к потолок)))
00:00:15 19-06-2024
Гость (15:02:11 18-06-2024) сейчас набегут плакальщики охранники и консультанты в магази... Такие данные как ваши и фигурируют реально в статистике, а озвучивают нам уже приукрашенные.
10:02:49 18-06-2024
Пенсионный калькулятор показывает 120 тыс официально.
10:09:43 18-06-2024
Упомянутая Конвенция Международной организации труда № 102 у нас не выполняется.
Средняя зарплата по России сейчас около 80 т. рублей, а средняя пенсия около 23 т. рублей.
В соответствии с конвенцией пенсия должна быть 32 т. рублей.
10:17:08 18-06-2024
Зашёл специально в калькулятор , 177 тыс. Для пенсии в 30 тыс. В течении 14 лет!
10:27:23 18-06-2024
На простынь с нашими ЗП хватит
10:28:00 18-06-2024
Да понятно уже, нифига ои не знают, одна говорит комаров не будет, замерзли, а их рекордное количество, теперь вот этот хрень городит про величину зарплат и пенсии, не умея считать... разогнать надо всю шарашку эту высокооплачиваемую, совершенно же бесполезные люди.
10:32:30 18-06-2024
Трезвая она депутаткой депутатом.Но как напьётся....
11:13:23 18-06-2024
Среди работяг чем выше зарплата, тем меньше шансов дожить до пенсии. Нормальные же пенсии и самые высокие шансы её получить у нас у "слуг народа" и у стоящих на их защите от гнева народа силовиков. Все остальные обречены на что-то в районе "прожиточного минимума пенсионера". А это - никогда не поесть досыта, и вообще никаких лекарств не купить.
12:32:27 18-06-2024
Гость (11:13:23 18-06-2024) Среди работяг чем выше зарплата, тем меньше шансов дожить до... "Слуги народа" капитально позаботились о себе, а вот хозяину если он получил первую пенсию ниже средней, то до конца своего срока дожития никогда не достигнет ее, а тем более обогнать.
11:31:39 18-06-2024
Странно, тоже зашла в пенсионный калькулятор и мне показывает пенсию в 17 тыс при условии, что у меня стажа уже 25 лет. Правда зарплата в 75 тысяч стала около 2 лет назад, вопрос, сколько же по времени должна быть эта зарплата, чтобы я получала пенсию в 30 тыс? Если учитывать, что мне до пенсии осталось 9 лет. А в СССР пенсия составляла 75% от зарплаты человека, но не более 120 р (у моей мамы была 120 р) и никаких баллов! А теперь оказывается 40% от зарплаты и с баллами это сверхдостижение РФ (((
11:46:34 18-06-2024
ты меня называла..."
😁
12:44:20 18-06-2024
Во-первых, неправда. Во-вторых, с такой инфляцией это будут копейки к тому времени.
13:40:10 18-06-2024
Последняя пенсионная реформа, это отъём денег у пенсионеров, зарплата должна быть официальной 120 тыс. на протяжении как минимум 20 лет, и двадцать лет назад зарплата должна была быть 120 тысяч, они ещё не одну реформу проведут по изъятию пенсии у народа, они ещё 20 лет назад говорили что в пенсионном фонде дыра, а она будет только увеличиваться.
14:18:56 18-06-2024
Гость (13:40:10 18-06-2024) Последняя пенсионная реформа, это отъём денег у пенсионеров,... Какой такой "пенсионный фонд"?! Не было ничего. Ничего не было...
😁
15:22:43 18-06-2024
Для расчета пенсии берется заработок 2000-2001 года. Может быть, у депутатов по-другому?
17:17:13 18-06-2024
Гость (15:22:43 18-06-2024) Для расчета пенсии берется заработок 2000-2001 года. Может б... Вы о пенсионной реформе не слышали, нет уже такого, берутся все года стажа и рассчитывают баллы, почитайте для начала как сейчас рассчитывается пенсия и не несите чушь, то что вы уже второй здесь пишите, прошлое.
19:17:35 18-06-2024
Гость (17:17:13 18-06-2024) Вы о пенсионной реформе не слышали, нет уже такого, берутся ... Гость, в 2006 году, я по этой схеме вышел на пенсию на-балов, тогда не было, сейчас пенсия 40. Случайно, благодаря ВВП, без придирок и справок, насчитали по закону и по совести. Сейчас ВВП, уже не тот, посылает всех на три буквы, в суд.
19:45:25 18-06-2024
Гость (19:17:35 18-06-2024) Гость, в 2006 году, я по этой схеме вышел на пенсию на-балов... Вам очень повезло! После 2015 уже считались отчисления, которые сделаны в последние годы. Доход в начале двухтысячных и стаж тоже учитывались, но они не имели решающего значения. Поэтому при доходе в 2 раза выше среднего по РФ пенсия ныне более чем в 2 раза ниже вашей. Сейчас даже меньше МРОТА. Хотя когда назначалась, была больше МРОТа на 2 тр., но за несколько пенсионных лет "усохла".
16:49:14 18-06-2024
пока вы дождётесь пенсии, её совсем отменят!!! поэтому обещать можно сегодня сколько угодно...