В России хотят запретить выдавать на руки зарплаты ниже МРОТ
В 2024 году минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля
14 июня 2024, 12:31, ИА Амител
В России могут перестать выплачивать на руки зарплаты ниже размера МРОТ. Такой законопроект депутаты вносят в Госдуму, сообщил Ярослав Нилов.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Такую зарплату получают примерно 5 млн россиян, в основном занятых в бюджетной сфере.
Но даже с этой небольшой суммы удерживается налог, и по итогу на руки люди получают меньшую сумму, отмечает парламентарий.
"Такую практику необходимо прекратить законодательно – вносим законопроект, согласно которому зарплата "на руки" в месяц ниже МРОТ станет для работодателя невозможной", – написал Нилов в телеграм-канале.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне заявил, что МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты и с 2025 года вырастет на 15%.
23:06:44 14-06-2024
А тех преступников которые позволяли нарушать установленное правило государства заставить вернуть все до копейки работникам а самих направить на каторжные за баланду работы.
12:43:57 23-06-2024
Кто бы ответил - за что опустили шахтеров? В 2007 году при зарплате около 60000 рублей мне начислили пенсию 2895 рублей. В пенсионном фонде сказали что все по-максимуму. В 2009 году с шахты уволили "по состоянию здоровья". Устроиться с такой записью никуда не смог. Такие вот дела.