В России хотят запретить выдавать на руки зарплаты ниже МРОТ

В 2024 году минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля

14 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Монеты номиналом 10 рублей / Фото: unsplash.com

В России могут перестать выплачивать на руки зарплаты ниже размера МРОТ. Такой законопроект депутаты вносят в Госдуму, сообщил Ярослав Нилов.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Такую зарплату получают примерно 5 млн россиян, в основном занятых в бюджетной сфере.

Но даже с этой небольшой суммы удерживается налог, и по итогу на руки люди получают меньшую сумму, отмечает парламентарий.

"Такую практику необходимо прекратить законодательно – вносим законопроект, согласно которому зарплата "на руки" в месяц ниже МРОТ станет для работодателя невозможной", – написал Нилов в телеграм-канале.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне заявил, что МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты и с 2025 года вырастет на 15%.