Депутат Васильев: все проблемы Виктор Томенко видит в горизонте их решения
Директор юридического института АлтГУ отметил несколько аспектов в отчёте о работе правительства
25 мая 2023, 11:55, ИА Амител
Директор юридического института АлтГУ, депутат АКЗС Антон Васильев прокомментировал отчёт о работе правительства за 2022 год, представленный губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Васильев отметил, что за последние пять лет валовой региональный продукт вырос более чем в два раза и практически достиг 1 трлн рублей, несмотря на санкции и пандемию, экономика региона прирастала выше среднероссийских показателей.
Также Васильев выделил рост заработной платы, средний размер которой составил 40 тысяч рублей, и рост бюджетных поступлений, в том числе налогов.
Депутат признался, что отдельно ему понравились несколько аспектов в выступлении губернатора. Во-первых, то, что Виктор Томенко открыто говорит о проблемах, таких как нехватка медицинских кадров, нестабильность сельскохозяйственных рынков, миграционных процессов. Во-вторых, он выделил искренность губернатора.
"Все проблемы Виктор Петрович Томенко видит в горизонте их решения. Поэтому это послание о возможностях и перспективах, о точках роста и управленческих решениях. Виктор Петрович Томенко – оптимист: только вперёд и вверх. У Виктора Петровича мышление государственного деятеля, стратега: новый зерновой коридор, регион № 1 на рынке сельхозмашиностроения, развитие "фармополиса", Алтайский край как центр оздоровительного туризма. Правильные и перспективные амбиции!" – сказал Васильев.
Третий аспект, который он выделил, – ориентированность на командную работу. Депутат отметил, что санкции и коронавирус сплотили людей, а кризис является временем возможностей, чем пользуется Алтайский край.
12:32:17 25-05-2023
ему понравились несколько аспектов в выступлении губернатора. Во-первых, то, что Виктор Томенко открыто говорит о проблемах, таких как нехватка медицинских кадров,.... Во-вторых, он выделил искренность губернатора. - Сложно не признавать это.
12:56:55 25-05-2023
видит проблемы в горизонте их решения - то есть "решает вопросы по мере поступления", лишён навыка прогнозирования, политического и хозяйственного предвидения?
13:01:53 25-05-2023
Горизонт - это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения. - Это воображаемая линия, в которой небо сходится с землей и которая удаляется от нас, когда мы пытаемся к ней приблизиться.
13:14:15 25-05-2023
Директору юридического института негоже говорить о зарплатах - открываемым сайт Работа в России и видим зарплаты размером МРОТ в этом самом институте
13:16:16 25-05-2023
ЛЕСТЬ. Вот коридор решения всех проблем.