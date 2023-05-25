Депутат Васильев: все проблемы Виктор Томенко видит в горизонте их решения

Директор юридического института АлтГУ отметил несколько аспектов в отчёте о работе правительства

25 мая 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Директор юридического института АлтГУ, депутат АКЗС Антон Васильев прокомментировал отчёт о работе правительства за 2022 год, представленный губернатором Алтайского края Виктором Томенко.



Васильев отметил, что за последние пять лет валовой региональный продукт вырос более чем в два раза и практически достиг 1 трлн рублей, несмотря на санкции и пандемию, экономика региона прирастала выше среднероссийских показателей.

Также Васильев выделил рост заработной платы, средний размер которой составил 40 тысяч рублей, и рост бюджетных поступлений, в том числе налогов.

Депутат признался, что отдельно ему понравились несколько аспектов в выступлении губернатора. Во-первых, то, что Виктор Томенко открыто говорит о проблемах, таких как нехватка медицинских кадров, нестабильность сельскохозяйственных рынков, миграционных процессов. Во-вторых, он выделил искренность губернатора.

"Все проблемы Виктор Петрович Томенко видит в горизонте их решения. Поэтому это послание о возможностях и перспективах, о точках роста и управленческих решениях. Виктор Петрович Томенко – оптимист: только вперёд и вверх. У Виктора Петровича мышление государственного деятеля, стратега: новый зерновой коридор, регион № 1 на рынке сельхозмашиностроения, развитие "фармополиса", Алтайский край как центр оздоровительного туризма. Правильные и перспективные амбиции!" – сказал Васильев.



Третий аспект, который он выделил, – ориентированность на командную работу. Депутат отметил, что санкции и коронавирус сплотили людей, а кризис является временем возможностей, чем пользуется Алтайский край.



