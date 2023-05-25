Медики-пенсионеры в Алтайском крае с 1 июля начнут получать дополнительные выплаты

Губернатор Виктор Томенко рассказал о мерах поддержки, которые позволят прекратить отток кадров из сферы здравоохранения

25 мая 2023, 11:12, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Порядка 1,5 млрд рублей в ближайшие три года направит Алтайский край на доплату молодым специалистам и опытным врачам-наставникам. Эти дополнительные средства в регионе выделили для того, чтобы прекратить отток кадров из сферы здравоохранения в регионе, рассказал губернатор Виктор Томенко во время отчёта работы правительства за 2022 год.

"Самое сложное – это кадры. Построить больницу и поликлинику можно за один-два года, а для подготовки профессионального врача требуется 6-8 лет. Было понятно, что для решения кадрового вопроса нужны новые меры. Наряду с федеральными программами мы выработали ряд краевых мер поддержки", – сообщил Виктор Томенко.Одной из таких мер станет финансовая поддержка медиков пенсионного возраста. Те врачи, которые продолжают трудовую деятельность, с 1 июля начнут получать ежемесячную доплату в размере 9 тысяч рублей. Для фельдшеров и медсестёр прибавка к зарплате составит 6 тысяч.

Напомним, в Алтайском крае социальные выплаты получают сельские медики, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат.