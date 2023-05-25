Медики-пенсионеры в Алтайском крае с 1 июля начнут получать дополнительные выплаты
Губернатор Виктор Томенко рассказал о мерах поддержки, которые позволят прекратить отток кадров из сферы здравоохранения
25 мая 2023, 11:12, ИА Амител
Порядка 1,5 млрд рублей в ближайшие три года направит Алтайский край на доплату молодым специалистам и опытным врачам-наставникам. Эти дополнительные средства в регионе выделили для того, чтобы прекратить отток кадров из сферы здравоохранения в регионе, рассказал губернатор Виктор Томенко во время отчёта работы правительства за 2022 год.
"Самое сложное – это кадры. Построить больницу и поликлинику можно за один-два года, а для подготовки профессионального врача требуется 6-8 лет. Было понятно, что для решения кадрового вопроса нужны новые меры. Наряду с федеральными программами мы выработали ряд краевых мер поддержки", – сообщил Виктор Томенко.Одной из таких мер станет финансовая поддержка медиков пенсионного возраста. Те врачи, которые продолжают трудовую деятельность, с 1 июля начнут получать ежемесячную доплату в размере 9 тысяч рублей. Для фельдшеров и медсестёр прибавка к зарплате составит 6 тысяч.
Напомним, в Алтайском крае социальные выплаты получают сельские медики, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат.
"Алтайскому краю на сегодняшний день требуется минимум 2 тысячи врачей и примерно 3 тысячи работников среднего звена. Цифра огромная, но такова реальность. Но нам удалось прекратить масштабный отток кадров из сферы здравоохранения. И мы будем создавать лучшие условия для привлечения специалистов, мотивировать их и делать так, чтобы нашим врачам комфортно жилось и работалось на Алтае", – сказал губернатор.
11:31:03 25-05-2023
Всем бюджетникам в этом году прибавили, учителям, врачам, а муниципалом ничего, мы же не люди, мы за минималку должны работать, годовая инфляция процентов 30, а прибавки нам никакой, скоро последние разбегутся.
11:43:35 25-05-2023
Для Томенко (11:31:03 25-05-2023) Всем бюджетникам в этом году прибавили, учителям, врачам, а... Не нойте, частникам тоже не добавляют, уже 3 года как...
12:38:30 25-05-2023
Для Томенко (11:31:03 25-05-2023) Всем бюджетникам в этом году прибавили, учителям, врачам, а... я бюджетница, мне не прибавили 17300 зп.
11:47:04 25-05-2023
А если не дадут медсестре-пенсионерке 6К с июля, с кого спрашивать? Вот прям кому позвонить?
11:50:06 25-05-2023
Почему в "гейропе" врачи получают столько же, сколько инженеры, а качество медицины нашей и их - несравнимы? И там никто не берёт чёрным налом "на карман".
12:32:47 25-05-2023
Вопрос (11:50:06 25-05-2023) Почему в "гейропе" врачи получают столько же, сколько инжене... А у нас то инженеры прям в очередях толпятся за золотыми унитазами, врачам уже столько надбавок накидали, что ни один инженер рядом не стоит, особенно в ковидный период даже младший мед.персонал ипотеки и кредиты не напрягаясь закрывал.
12:53:51 25-05-2023
Вопрос (11:50:06 25-05-2023) Почему в "гейропе" врачи получают столько же, сколько инжене... А Вы лично готовы платить, как платят в Европе, за медпомощь? Даже имея в виду страховки... то-то все поуехавшие в Россию зубы ремонтировать ездят.
12:29:30 25-05-2023
Одной из таких мер станет финансовая поддержка медиков пенсионного возраста. Те врачи, которые продолжают трудовую деятельность, с 1 июля начнут получать ежемесячную доплату в размере 9 тысяч рублей. -Всем? Вот прям верить начинать? Или 5 условий для этого есть?
12:33:43 25-05-2023
Вообще-то из-за неиндексации пенсии я недополучаю 11тр. ежемесячно.
16:03:51 25-05-2023
Гость (12:33:43 25-05-2023) Вообще-то из-за неиндексации пенсии я недополучаю 11тр. ежем... Оооо, коллега по несчастью. Я тоже недополучаю такую же сумму.
15:57:47 13-06-2023
Гость (12:33:43 25-05-2023) Вообще-то из-за неиндексации пенсии я недополучаю 11тр. ежем... Увольтесь на месяц и вам сделают перерасчет пенсии.
13:07:58 25-05-2023
все поуехавшие в Россию зубы ремонтировать ездят. ***** У меня родственница металлокерамику абсолютно бесплатно поставила за счёт кранкенкассе (медицинская страховая касса в Германии). Там "эстетическая стоматология" входит в обязательную медицинскую страховку. Что касается зарплаты, то хороший врач и хороший инженер там выходят на пенсию евровыми миллионерами. Родственница В ДЕНЬ зарабатывает столько, сколько у меня, инженера, пенсия ЗА МЕСЯЦ.
14:25:46 25-05-2023
Сделайте доплату такую же и учителям- пенсионерам! И работникам дошкольного образования! Они воспитывают и учат наших детей!
14:35:40 25-05-2023
Все попрошайки выступили или нет? Давно от учителей и врачей нет никакой пользы. Нахлебники они трудового народа и дармоеды. На минималку давно всех пора посадить.
14:50:13 25-05-2023
Гость (14:35:40 25-05-2023) Все попрошайки выступили или нет? Давно от учителей и врачей... Это ты трудовой народ что ли? )))
15:36:57 25-05-2023
Про доплату медикам только ленивый не писал, а фактически не копейки не добавили, только меньше платить стали, сходите в 1 детскую больницу в отдел кадров и узнаете какая зарплата, и сколько уже сотрудников уволилось от повышения зарплаты на бумаге.
10:37:02 26-05-2023
Прочитал сейчас тут отзывы и встал вопрос. Неужели такое колличество врачей еще не поняли что они для государства просто рабы?Люди, обменявшие свою жизнь на 20 - 40 тысяч в месяц, и это после 8 лет учебы. Пытаются совевноваться с США, где врачи это самые высокооплачиваемые.
08:22:30 15-06-2023
После таких законов хочется понять у нас их дураки придумывают или вредители?. Имею врачебный стаж 28 лет, высшую категорию, учу ребенка в ВУЗе , работаю на 2,5ставки и мне не будет никакой доплаты, рядом сидящие три пенсионера , не владеющие компьютером, не берущие и одного дежурства, а некоторые уже и не заходящие в операционную будут получать по 9 тысяч ежемесячно. Ну вот и пусть работают до смерти и до деменции .Они об НМО не знают, про категории вообще давно забыли, просто приходят и отсиживают время, это что же делается то!?. Молодежь уезжайте с этого Алтайского края, тут старье только в почете.
20:41:39 18-06-2023
Не нужно никаких доплат и подачек от губернатора. Сделайте нормальную тарифную сетку, как было раньше. С учетом стажа, категории, ученой степени, заведования, и все будет нормально. А то сейчас что происходит в оплате труда мед.работников. Молодым специалистам, только что закончившим мед. университет (которые ещё больного и не видели) идет доплата до 22500 рублей в месяц. Наставникам, которые обучают эту самую молодежь, по 1 000 рублей в месяц (правда для этого бумаг нужно "кучу" собрать, и отчетность вести). Ну а после того, как стаж работы у молодого специалиста перевалит за пять лет, он будет получать ровно столько , сколько опытный врач, за исключением оплаты за категорию (вторая 800 рублей, первая 1600 рублей, высшая 2400 рублей).