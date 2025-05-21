Депутат заявил, что Россия и США могут заключить "картельное соглашение"

По мнению парламентария из Татарстана, подготовка к нему идет за кулисами мирных переговоров, а Украина станет разменной монетой

21 мая 2025, 14:43, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев рассказал, какой видит "сделку" с президентом США Дональдом Трампом по поводу прекращения СВО. Как сообщает InKazan.ru, он уверен, что сейчас за кулисами мирных переговоров идет подготовка крупного "картельного соглашения" по добыче газа, но с ограниченным числом участников.

По мнению Шарафиева, достигнуть целей спецоперации, в том числе в виде освобождения регионов, отказа Украины от НАТО и отсутствия иностранного военного контингента, можно предложив другой стороне что-то выгодное. Например, стратегическое партнерство в сфере газового рынка.

"Практически уверен, что за кулисами мирных переговоров идет подготовка крупного картельного соглашения, похожего на нефтяной ОПЕК, но с ограниченным числом участников", – написал он.

Лидерами альянса станут Россия и США, а присоединиться к ним могут представители арабских стран – например, Катар. Шарафиев отметил, что Трампу нужна достойная экономическая сделка, а Украина "станет разменной монетой" в этом вопросе.