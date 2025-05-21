Депутат заявил, что Россия и США могут заключить "картельное соглашение"
По мнению парламентария из Татарстана, подготовка к нему идет за кулисами мирных переговоров, а Украина станет разменной монетой
21 мая 2025, 14:43, ИА Амител
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев рассказал, какой видит "сделку" с президентом США Дональдом Трампом по поводу прекращения СВО. Как сообщает InKazan.ru, он уверен, что сейчас за кулисами мирных переговоров идет подготовка крупного "картельного соглашения" по добыче газа, но с ограниченным числом участников.
По мнению Шарафиева, достигнуть целей спецоперации, в том числе в виде освобождения регионов, отказа Украины от НАТО и отсутствия иностранного военного контингента, можно предложив другой стороне что-то выгодное. Например, стратегическое партнерство в сфере газового рынка.
"Практически уверен, что за кулисами мирных переговоров идет подготовка крупного картельного соглашения, похожего на нефтяной ОПЕК, но с ограниченным числом участников", – написал он.
Лидерами альянса станут Россия и США, а присоединиться к ним могут представители арабских стран – например, Катар. Шарафиев отметил, что Трампу нужна достойная экономическая сделка, а Украина "станет разменной монетой" в этом вопросе.
14:50:29 21-05-2025
Миром правят депутаты.
И сам Трамп у них на пасылках.
14:55:36 21-05-2025
депутат за Россию или против?
17:00:07 21-05-2025
Этот депутат ветеран СВО
17:20:26 21-05-2025
солдатам как он расскажет, что они оперировали за картельное соглашение??!
22:02:18 21-05-2025
"картельное" и "карательное".
слова различаются всего на 1 букву. но смысл второго мне нравится гораздо больше.
07:26:56 22-05-2025
Внешняя политика -это здОрово порассуждать., вот и у Соловьева сейчас на ТВ рассуждают о внешней политике. А вот меня волнует больше почти 18-процентный рост с 1 июля тарифов на ЖКХ.И мало где говорят на эту ,видимо, не очень интересную тему для простых граждан. Может, и правда не интересна.