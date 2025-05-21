Медведев: у Украины есть последняя возможность сохранить государственность после СВО

Страна еще может обрести шанс на мирное развитие, считает зампред Совбеза

21 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Украина имеет последнюю возможность сохранить свою государственность, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, действующий ныне на Украине политический режим России "предельно не нравится".

"Есть тем не менее последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие", – цитирует политика ТАСС.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин подтвердил своему американскому коллеге Дональду Трампу нацеленность на справедливое урегулирование конфликта на Украине.