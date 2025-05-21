Медведев: у Украины есть последняя возможность сохранить государственность после СВО
Страна еще может обрести шанс на мирное развитие, считает зампред Совбеза
21 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Украина имеет последнюю возможность сохранить свою государственность, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, действующий ныне на Украине политический режим России "предельно не нравится".
"Есть тем не менее последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие", – цитирует политика ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин подтвердил своему американскому коллеге Дональду Трампу нацеленность на справедливое урегулирование конфликта на Украине.
07:49:18 21-05-2025
Не сильно Митин портрет отретушировали ?
08:28:39 21-05-2025
На украине кто-то переживает за государство, в чести просто халява и бабло.. На мой погляд, свой момент прос пали на днях..
08:30:32 21-05-2025
Подобрел. излишне.
12:11:40 21-05-2025
Ну ну. А то двано уже есть подозрение, что все не так
15:39:09 21-05-2025
На днях окраинская дикторша, рассказывая последние новости, в прямом эфире произнесла: "президент украины Володимир Путин..." Оговорка по Фрейду. Внутренне они уже готовы...
06:42:17 22-05-2025
Прохожий (15:39:09 21-05-2025) На днях окраинская дикторша, рассказывая последние новости, ... Прочитал в МК:
Во время эфира телемарафона «Единые новости» ведущая Ольга Бутко ... заявила: «Дональд Трамп пообщается с президентом Украины Владимиром Путиным». Осознав ошибку, Бутко сразу же поправилась, уточнив, что речь шла о Владимире Зеленском.
Этот момент быстро разошелся по соцсетям, а телеграм-канал Mash опубликовал запись с эфира. Позже выяснилось, что телеканал отредактировал выпуск, удалив оговорку. Инцидент вызвал оживленное обсуждение среди зрителей: одни восприняли его с юмором, другие сочли показательным.
06:52:43 22-05-2025
Гость (06:42:17 22-05-2025) Прочитал в МК: Во время эфира телемарафона «Единые н...
И ещё для справки. Телемарафо́н «Еди́ные но́вости» (укр. телемарафо́н «Єди́ні нови́ни») — информационный телемарафон, запущенный 24 февраля 2022 года с целью информирования населения Украины о ситуации в стране в связи с СВО.