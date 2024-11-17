Илон Маск заявил о вымирании Европы

Он отреагировал на данные по рождаемости в странах

17 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, выразил свою обеспокоенность по поводу демографической ситуации в Европе. В своем аккаунте в социальной сети X он прокомментировал данные о рождаемости в странах Европейского союза.

Согласно опубликованным статистическим данным, коэффициент фертильности в Испании составляет 1,16. В Италии этот показатель равен 1,24. В Польше он составляет 1,29. В Германии и Франции коэффициент фертильности составляет 1,46 и 1,79 соответственно.

"Европа вымирает", – написал Маск.

В конце октября издание New York Times сообщило, что Илон Маск озабочен проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже незнакомым людям. По информации газеты, миллиардер предложил свою помощь после того, как узнал о проблемах пары с зачатием ребенка. При этом Маск подчеркнул, что сам является отцом большого количества детей. Он также предлагал свою помощь в решении подобных вопросов своим друзьям, как сообщалось в статье.