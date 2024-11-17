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Илон Маск заявил о вымирании Европы

Он отреагировал на данные по рождаемости в странах

17 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990
Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, выразил свою обеспокоенность по поводу демографической ситуации в Европе. В своем аккаунте в социальной сети X он прокомментировал данные о рождаемости в странах Европейского союза.

Согласно опубликованным статистическим данным, коэффициент фертильности в Испании составляет 1,16. В Италии этот показатель равен 1,24. В Польше он составляет 1,29. В Германии и Франции коэффициент фертильности составляет 1,46 и 1,79 соответственно.

"Европа вымирает", – написал Маск.

В конце октября издание New York Times сообщило, что Илон Маск озабочен проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже незнакомым людям. По информации газеты, миллиардер предложил свою помощь после того, как узнал о проблемах пары с зачатием ребенка. При этом Маск подчеркнул, что сам является отцом большого количества детей. Он также предлагал свою помощь в решении подобных вопросов своим друзьям, как сообщалось в статье.

Илон Маск

Комментарии 8

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Гость

13:31:54 17-11-2024

какой заботливый, сам-то на Марс хочет свалить

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Гость

14:10:35 17-11-2024

Гость (13:31:54 17-11-2024) какой заботливый, сам-то на Марс хочет свалить... Да все верно говорит.
Белое человечество вымирает.

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Филип Филипыч

14:45:10 17-11-2024

Гость (13:31:54 17-11-2024) какой заботливый, сам-то на Марс хочет свалить... До Марса еще очень далеко Так что Гость, косточки этого заботливого успеют истлеть. не принимай бред за веру.

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Наталья

13:54:07 17-11-2024

Илон, здравомыслящий и дальновидый человек. А вот "верхушка" в ЕС очень недалекая, загоняют своими политическими амбициями европейцев в такой уровень жизни, что не то что рожать детей, жить не захочется.

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Гость

19:55:28 17-11-2024

Наталья (13:54:07 17-11-2024) Илон, здравомыслящий и дальновидый человек. А вот "верхушка"...
Зато у нас все распрекрасно! Да, Наташа?

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Гость

14:37:02 17-11-2024

Зато у нас всё цветет и пахнет

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Дюша

09:16:34 18-11-2024

Времена абсурда бушуют в головах...Всемирное потепление, оно же - новый ледниковый период. Всемирное перенаселение, оно же - вымирание...

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Гость

11:18:39 18-11-2024

Аборт в Польше запрещен и как видно это нифига не помогает - совет уже российским начальникам.

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