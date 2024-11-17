Илон Маск заявил о вымирании Европы
Он отреагировал на данные по рождаемости в странах
17 ноября 2024, 13:15, ИА Амител
Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, выразил свою обеспокоенность по поводу демографической ситуации в Европе. В своем аккаунте в социальной сети X он прокомментировал данные о рождаемости в странах Европейского союза.
Согласно опубликованным статистическим данным, коэффициент фертильности в Испании составляет 1,16. В Италии этот показатель равен 1,24. В Польше он составляет 1,29. В Германии и Франции коэффициент фертильности составляет 1,46 и 1,79 соответственно.
"Европа вымирает", – написал Маск.
В конце октября издание New York Times сообщило, что Илон Маск озабочен проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже незнакомым людям. По информации газеты, миллиардер предложил свою помощь после того, как узнал о проблемах пары с зачатием ребенка. При этом Маск подчеркнул, что сам является отцом большого количества детей. Он также предлагал свою помощь в решении подобных вопросов своим друзьям, как сообщалось в статье.
13:31:54 17-11-2024
какой заботливый, сам-то на Марс хочет свалить
14:10:35 17-11-2024
Гость (13:31:54 17-11-2024) какой заботливый, сам-то на Марс хочет свалить... Да все верно говорит.
Белое человечество вымирает.
14:45:10 17-11-2024
Гость (13:31:54 17-11-2024) какой заботливый, сам-то на Марс хочет свалить... До Марса еще очень далеко Так что Гость, косточки этого заботливого успеют истлеть. не принимай бред за веру.
13:54:07 17-11-2024
Илон, здравомыслящий и дальновидый человек. А вот "верхушка" в ЕС очень недалекая, загоняют своими политическими амбициями европейцев в такой уровень жизни, что не то что рожать детей, жить не захочется.
19:55:28 17-11-2024
Наталья (13:54:07 17-11-2024) Илон, здравомыслящий и дальновидый человек. А вот "верхушка"...
Зато у нас все распрекрасно! Да, Наташа?
14:37:02 17-11-2024
Зато у нас всё цветет и пахнет
09:16:34 18-11-2024
Времена абсурда бушуют в головах...Всемирное потепление, оно же - новый ледниковый период. Всемирное перенаселение, оно же - вымирание...
11:18:39 18-11-2024
Аборт в Польше запрещен и как видно это нифига не помогает - совет уже российским начальникам.