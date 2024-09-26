Депутат Журавлев заявил, что Пугачеву и Орбакайте нужно выгнать из России
Он уверен, что Примадонна не скоро попадет в список иноагентов
26 сентября 2024, 15:48, ИА Амител
Алексей Журавлев, первый зампредседателя Комитета по обороне Госдумы, возмутился, что певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте "спокойно" продают недвижимость в России. Его слова передает Life.
Он считает, что их следует "выставить из страны с голым задом", так как они приобрели жилье на деньги от концертов, оплаченных из российского бюджета. Журавлев уверен, что Пугачева не скоро будет включена в список иноагентов из-за "покровителей".
Он отметил, что Пугачева продает имущество, включая то, которое оформлено на Орбакайте. По его мнению, у артисток достаточно покровителей в России, чтобы они могли безбедно жить за границей.
После начала спецоперации на Украине Пугачева уехала в Израиль с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и детьми. С тех пор она несколько раз посещала Россию: в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.
16:04:02 26-09-2024
А чем известен этот Журавлёв, и на чьи деньги он кормится?
16:18:24 26-09-2024
И депутатов тоже надо выгнать.
16:47:53 26-09-2024
выгнать из России --- Они еще в России? А зачем им это? Может потому что Израиль еще и на Ливию напал?
16:57:17 26-09-2024
Гость (16:47:53 26-09-2024) выгнать из России --- Они еще в России? А зачем им это? Може... На Ливан
22:47:11 26-09-2024
Гость (16:57:17 26-09-2024) На Ливан...
Тсс, не мешай геополитикам )
21:53:51 26-09-2024
Пугачёва без всяких бюджетных денег себе на всё заработала. В отличие от некоего депутата Журавлёва.
09:50:13 27-09-2024
Гость (21:53:51 26-09-2024) Пугачёва без всяких бюджетных денег себе на всё заработала. ... Неправда ваша, бюджетных денег в "Пугачевой" ооочень много
22:28:17 26-09-2024
оспади. да уже не интересно
07:58:19 27-09-2024
Свое продала, не чужое. Если государство не секвестеровало имущество в свою пользу, то значит владелец имеет право на эти деньги.
20:31:52 27-09-2024
давайте сначала вороватых депутатов выгоним, а потом уже про остальных поговорим