Депутат Журавлев заявил, что Пугачеву и Орбакайте нужно выгнать из России

Он уверен, что Примадонна не скоро попадет в список иноагентов

26 сентября 2024, 15:48, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Алексей Журавлев, первый зампредседателя Комитета по обороне Госдумы, возмутился, что певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте "спокойно" продают недвижимость в России. Его слова передает Life.



Он считает, что их следует "выставить из страны с голым задом", так как они приобрели жилье на деньги от концертов, оплаченных из российского бюджета. Журавлев уверен, что Пугачева не скоро будет включена в список иноагентов из-за "покровителей".

Он отметил, что Пугачева продает имущество, включая то, которое оформлено на Орбакайте. По его мнению, у артисток достаточно покровителей в России, чтобы они могли безбедно жить за границей.

После начала спецоперации на Украине Пугачева уехала в Израиль с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и детьми. С тех пор она несколько раз посещала Россию: в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.