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Депутат Журавлев заявил, что Пугачеву и Орбакайте нужно выгнать из России

Он уверен, что Примадонна не скоро попадет в список иноагентов

26 сентября 2024, 15:48, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Алексей Журавлев, первый зампредседателя Комитета по обороне Госдумы, возмутился, что певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте "спокойно" продают недвижимость в России. Его слова передает Life.

Он считает, что их следует "выставить из страны с голым задом", так как они приобрели жилье на деньги от концертов, оплаченных из российского бюджета. Журавлев уверен, что Пугачева не скоро будет включена в список иноагентов из-за "покровителей".

Он отметил, что Пугачева продает имущество, включая то, которое оформлено на Орбакайте. По его мнению, у артисток достаточно покровителей в России, чтобы они могли безбедно жить за границей.

После начала спецоперации на Украине Пугачева уехала в Израиль с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и детьми. С тех пор она несколько раз посещала Россию: в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.

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Комментарии 10

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Петр

16:04:02 26-09-2024

А чем известен этот Журавлёв, и на чьи деньги он кормится?

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Гость

16:18:24 26-09-2024

И депутатов тоже надо выгнать.

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Гость

16:47:53 26-09-2024

выгнать из России --- Они еще в России? А зачем им это? Может потому что Израиль еще и на Ливию напал?

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Гость

16:57:17 26-09-2024

Гость (16:47:53 26-09-2024) выгнать из России --- Они еще в России? А зачем им это? Може... На Ливан

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Гость из будущего

22:47:11 26-09-2024

Гость (16:57:17 26-09-2024) На Ливан...
Тсс, не мешай геополитикам )

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Гость

21:53:51 26-09-2024

Пугачёва без всяких бюджетных денег себе на всё заработала. В отличие от некоего депутата Журавлёва.

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Гость

09:50:13 27-09-2024

Гость (21:53:51 26-09-2024) Пугачёва без всяких бюджетных денег себе на всё заработала. ... Неправда ваша, бюджетных денег в "Пугачевой" ооочень много

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Гость

22:28:17 26-09-2024

оспади. да уже не интересно

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Гость

07:58:19 27-09-2024

Свое продала, не чужое. Если государство не секвестеровало имущество в свою пользу, то значит владелец имеет право на эти деньги.

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Гость

20:31:52 27-09-2024

давайте сначала вороватых депутатов выгоним, а потом уже про остальных поговорим

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