Концерт Лолиты отказались отменять в Калуге, несмотря на жалобы
В Минкульте заявили, что не видят для этого оснований
23 сентября 2024, 08:45, ИА Амител
Министерство культуры Калужской области отказалось отменять концерт певицы Лолиты Милявской, несмотря на жалобу горожанки. Представители ведомства вступились за артистку в комментариях Telegram-канала губернатора Владислава Шапши.
Лолита должна приехать в Калугу 12 ноября. Против концерта выступила женщина под именем Ольга.
"Как можно везти в наш город певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про "голую" вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела "отметиться" в скандалах", – заявила женщина.
Ольга считает, что в России есть и другие артисты, которые поддерживают страну и могут выступить в Калуге. По ее мнению, Лолита "не нужна" местным жителям и "не достойна" выступать на их сцене.
Однако калужский Минкульт не видит оснований удовлетворять требование Ольги.
"Отношение к ней со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО", – объяснило ведомство.
08:51:34 23-09-2024
Хохлушка-переобутая
10:33:44 23-09-2024
сколько же психических граждан осенью проявляют себя :/
11:28:58 23-09-2024
Жертва пропаганды.
11:41:29 23-09-2024
И ведь кто-то же ходит на её концерты. Ужас!
15:57:50 23-09-2024
Гость (11:41:29 23-09-2024) И ведь кто-то же ходит на её концерты. Ужас!...
Кто-то ходит и на концерты Шамана. И что, будем теперь расстреливать людей с плохим музыкальным вкусом?
16:48:36 23-09-2024
А жаловались опять православныя патриоты?