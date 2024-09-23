Концерт Лолиты отказались отменять в Калуге, несмотря на жалобы

В Минкульте заявили, что не видят для этого оснований

23 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Министерство культуры Калужской области отказалось отменять концерт певицы Лолиты Милявской, несмотря на жалобу горожанки. Представители ведомства вступились за артистку в комментариях Telegram-канала губернатора Владислава Шапши.

Лолита должна приехать в Калугу 12 ноября. Против концерта выступила женщина под именем Ольга.

"Как можно везти в наш город певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про "голую" вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела "отметиться" в скандалах", – заявила женщина.

Ольга считает, что в России есть и другие артисты, которые поддерживают страну и могут выступить в Калуге. По ее мнению, Лолита "не нужна" местным жителям и "не достойна" выступать на их сцене.

Однако калужский Минкульт не видит оснований удовлетворять требование Ольги.