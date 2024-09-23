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Концерт Лолиты отказались отменять в Калуге, несмотря на жалобы

В Минкульте заявили, что не видят для этого оснований

23 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya
Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Министерство культуры Калужской области отказалось отменять концерт певицы Лолиты Милявской, несмотря на жалобу горожанки. Представители ведомства вступились за артистку в комментариях Telegram-канала губернатора Владислава Шапши.

Лолита должна приехать в Калугу 12 ноября. Против концерта выступила женщина под именем Ольга.

"Как можно везти в наш город певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про "голую" вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела "отметиться" в скандалах", – заявила женщина.

Ольга считает, что в России есть и другие артисты, которые поддерживают страну и могут выступить в Калуге. По ее мнению, Лолита "не нужна" местным жителям и "не достойна" выступать на их сцене.

Однако калужский Минкульт не видит оснований удовлетворять требование Ольги.

"Отношение к ней со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО", – объяснило ведомство.

Шоу-бизнес музыка

Комментарии 6

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Гость

08:51:34 23-09-2024

Хохлушка-переобутая

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Элен без ребят

10:33:44 23-09-2024

сколько же психических граждан осенью проявляют себя :/

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Гость

11:28:58 23-09-2024

Жертва пропаганды.

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Гость

11:41:29 23-09-2024

И ведь кто-то же ходит на её концерты. Ужас!

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Гость

15:57:50 23-09-2024

Гость (11:41:29 23-09-2024) И ведь кто-то же ходит на её концерты. Ужас!...
Кто-то ходит и на концерты Шамана. И что, будем теперь расстреливать людей с плохим музыкальным вкусом?

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Гость

16:48:36 23-09-2024

А жаловались опять православныя патриоты?

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